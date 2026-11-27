Sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) bật tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng 27/11. Tính đến 10h57, thị giá VIC đạt 239.100 đồng/cổ phiếu, tăng 3,96% so với mức tham chiếu. Có thời điểm, cổ phiếu này chạm mức 242.000 đồng/cổ phiếu. Đà tăng của VIC đưa vốn hóa Vingroup lên gần 1,86 triệu tỷ đồng, tăng hơn 70.600 tỷ đồng so với cuối phiên liền trước.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC cũng giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Chủ tịch Vingroup hiện sở hữu trực tiếp và gián tiếp gần 4,5 tỷ cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 58% lượng cổ phiếu đang lưu hành của tập đoàn. Với mức tăng khoảng 9.000 đồng/cổ phiếu, giá trị lượng cổ phần VIC do ông Vượng nắm giữ tăng hơn 40.000 tỷ đồng chỉ trong buổi sáng.

Ngoài VIC, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn trực tiếp sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB của LPBank, trị giá gần 4.900 tỷ đồng.

Cùng với đà tăng gần 4% của VIC, cổ phiếu LPB cũng tăng 3,13% lên 33.000 đồng/cổ phiếu. Tài sản trên thị trường chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm khoảng 41.058 tỷ đồng chỉ trong phiên sáng 27/11, nâng tổng tài sản lên gần 1,08 triệu tỷ đồng.

Theo dữ liệu thống kê, tổng tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Phạm Nhật Vượng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 318.000 tỷ đồng, tương đương gần 42% so với cuối năm 2025.

VINGROUP LIÊN TỤC CÓ DIỄN BIẾN MỚI TẠI CÁC SIÊU DỰ ÁN

Trong những ngày cuối tháng 11, hệ sinh thái Vingroup liên tục ghi nhận những thông tin mới liên quan đến các dự án bất động sản, công nghiệp nặng và hạ tầng giao thông.

Ngày 25/11, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận VinMetal làm nhà đầu tư dự án xây dựng công trình lấy nước và tuyến ống cấp nước phục vụ nhà máy thép tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.244 tỷ đồng, với hệ thống đường ống dài gần 30 km, công suất khai thác nước dự kiến đạt 520.000 m³/ngày đêm sau năm 2030. Đây là công trình phục vụ tổ hợp sản xuất thép có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng của Vingroup tại Hà Tĩnh.

Trong lĩnh vực bất động sản, Vinhomes vừa đổi tên dự án Khu đô thị Trung tâm thể thao Quốc tế tại Hà Nội thành Vinhomes Global Centre. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1,2 triệu tỷ đồng (khoảng 47 tỷ USD), lớn nhất trong lịch sử Vingroup. Đây cũng là nơi triển khai sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Ở thị trường quốc tế, Vingroup đang nghiên cứu mở rộng hoạt động kinh doanh bất động sản sang Ấn Độ. Chia sẻ với The Hindu BusinessLine, ông Tapan Ghosh, Tổng giám đốc VinFast khu vực châu Á, cho biết tập đoàn đang đàm phán với chính quyền nhiều bang để tìm kiếm quỹ đất phát triển các dự án nhà ở, khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Trong lĩnh vực đường sắt, VinSpeed cùng liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC đang đẩy nhanh thi công các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Song song với đó, hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát và thiết kế hàng loạt tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội.