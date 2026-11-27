Những cơn gió ngược

Các nhà đầu tư thường kỳ vọng thị trường khởi sắc vào tháng 11 như mọi năm trước, nhưng lần này có thể không còn lặp lại, theo nhóm nhóm phân tích Công ty chứng khoán MBS bình luận hồi đầu tuần. Chỉ trong tháng 11, chỉ số VN-Index đã giảm đến gần 3%, trong khi nếu so với hồi đầu năm thì chỉ số giảm 5%. Nếu tiếp tục suy yếu, thị trường có thể khép lại chuỗi 3 tháng giảm điểm liên tiếp.

Nhịp điều chỉnh lần này góp mặt nhiều nhóm ngành, cổ phiếu, từ vốn hóa lớn đến vốn hóa nhỏ, từ nhóm truyền thống đến nhóm phòng thủ.

Đáng chú ý hơn là không chỉ cổ phiếu, nhiều loại tài sản khác trên thị trường Việt Nam cũng đang chịu sức ép.

Chẳng hạn, giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà thế giới. Vàng miếng SJC giảm về vùng 133,5 triệu đồng/lượng (bán ra) và 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào). Như vậy vàng giảm khoảng 30% kể từ mức đỉnh.

Tương tự là giá bạc. Giá bạc miếng loại 1 lượng chào bán quanh vùng 1,3-1,5 triệu đồng, tức đã giảm 70-80% so với vùng đỉnh.

Không chỉ có giá hàng hóa, thị trường bất động sản cũng đang chững lại. Hoạt động mua bán không còn nhộn nhịp, giá sơ cấp neo cao trong khi chi phí vốn vay không còn rẻ.

"Hiệu quả hấp thụ thị trường tiếp tục suy giảm. Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới trong quý chỉ đạt 45%, giảm 24 điểm phần trăm so với quý trước và thấp hơn 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng rõ nét của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư", báo cáo quý 3 của Công ty nghiên cứu thị trường CBRE bình luận về phân khúc căn hộ tại TPHCM. Còn ở thị trường thứ cấp, thanh khoản suy yếu khi giá bán căn hộ trung bình giảm theo quý và đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng giảm giá các loại tài sản tài chính của Việt Nam không nằm ngoài "cơn gió ngược" của thế giới. Thế giới cũng có nhịp tương tự trong bối cảnh lo ngại về biến động địa chính trị, rủi ro tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế và lạm phát. Đặc biệt là câu hỏi về xu hướng đầu tư AI trên toàn thế giới hiện nay.

Cụ thể, ở nhóm hàng hóa kim loại quý, vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn, đà giảm cũng diễn ra khốc liệt không kém. Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lùi về quanh vùng 3.500 USD/ounce, sau đó hồi phục lên vùng 3.630 tính đến 24/11, về lại vùng giá của tháng 9 năm ngoái. Giá vàng đã giảm hơn 35% kể từ vùng đỉnh hồi đầu năm. Tương tự, giá bạc giao dịch trên sàn COMEX giảm gần 40% kể từ đầu 2026.

Tài sản mã hóa cũng giảm mạnh. Đồng Bitcoin đã có thời điểm rơi xuống mức 55.251,6 USD vào cuối tuần trước, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024. Với mức giá hồi phục lên 60.000 USD, đồng tiền mã hóa này mất hơn một nửa giá trị so với đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng 10/2025.

Hầu hết các loại tài sản tài chính đều giảm, trừ một số cổ phiếu giữ đà tăng so với đầu năm, thêm nữa là lãi suất tiết kiệm.

Chờ tín hiệu từ lãi suất

Nhìn chung, thị trường chứng khoán cuối năm 2026 đang chứng kiến sự lệch pha rõ rệt giữa nội tại doanh nghiệp và thị giá cổ phiếu, dù vĩ mô có nhiều điểm sáng và chính thức nâng hạng thị trường.

"Áp lực đến từ dòng vốn toàn cầu thu hẹp khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5,2%. Trong nước, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao khiến kênh cổ phiếu chịu cạnh tranh gay gắt", báo cáo của nền tảng phân phối quỹ mở Fmarket bình luận.

Giữa bối cảnh này, khẩu hiệu "tiền mặt là vua" vẫn đúng. Trong khoảng giữa năm nay, các ngân hàng chào lãi suất huy động lên mặt bằng cao, quanh vùng 9%/năm, nhưng nay đang điều chỉnh giảm dần sau những động thái mới từ cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là trong tháng 10 vừa qua, một số quỹ dường như bắt đầu giải ngân. Tính đến cuối tháng 10, tỷ lệ tiền mặt của DCDS, một quỹ mở thuộc Dragon Capital, ở mức 5,3%, giảm so với mức 15,5% cuối tháng 9. Tương tự, quỹ mở VMEEF của VinaCapital cũng giảm tỷ trọng từ 15% về còn 10%. Nhưng ở chiều ngược lại, quan sát cũng cho thấy có quỹ lại nâng tỷ trọng tiền mặt lên.

"Về triển vọng thị trường, chúng tôi kỳ vọng những tín hiệu vĩ mô tích cực từ cả quốc tế và trong nước sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và giá dầu hạ nhiệt, cùng với mặt bằng lãi suất trong nước giảm và quyết tâm đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ, sẽ tạo môi trường thuận lợi hơn cho thị trường cổ phiếu", báo của của VMEEF bình luận.

Lãi suất vẫn đang là câu chuyện được chú ý trên toàn thế giới, nhất là khả năng Fed sắp nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuộc họp tháng 12 tới đây. Nhiều định chế tài chính lớn trên thế giới thậm chí còn đưa ra kịch bản Fed có thể tăng lãi suất trong cả 3 cuộc họp liên tiếp sắp tới.

Ngoài cuộc họp chính sách của Fed vào tháng 12, các xung đột địa chính trị kéo dài và rủi ro đứt gãy thương mại toàn cầu tiếp tục là những ẩn số có thể kích hoạt các đợt biến động bất ngờ.

Hôm 24/11, giá cổ phiếu nhà sản xuất NVIDIA bất ngờ tăng mạnh trên 31% trong phiên khi ông Jensen Huang trở lại ghế điều hành. Điều này cho thấy những cơn gió ngược có thể tới bất ngờ, ảnh hưởng lớn đến giá các loại tài sản tài chính trên toàn thế giới, từ cổ phiếu cho đến kim loại quý.

Đối với nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam, tín hiệu quyết định cho nhịp giải ngân mới nằm ở biến số của lãi suất tiền đồng. Tín hiệu giảm ban đầu đã có, nhưng áp lực chưa hết, theo các chuyên gia.