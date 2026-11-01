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Một khu vực khai khoáng nằm trên dãy Andes, ở độ cao khoảng 5.000 m so với mực nước biển, đang thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp khai khoáng thế giới khi được xác định sở hữu nguồn tài nguyên đồng, vàng và bạc với quy mô lớn. Tuy nhiên, điều kiện địa hình khắc nghiệt cùng những lo ngại về nguồn nước và bảo vệ sông băng đang đặt ra nhiều thách thức đối với việc khai thác.

Khu vực được nhắc đến là Filo del Sol, nằm gần biên giới Argentina và Chile, thuộc vùng sa mạc Atacama ở Nam Mỹ. Đây là một trong những khu vực giàu tài nguyên đồng của thế giới và đã được các doanh nghiệp khai khoáng thăm dò trong nhiều năm.

Theo công bố của Lundin Mining vào tháng 5/2025, kết quả đánh giá tài nguyên khoáng sản tại khu vực dự án Vicuña cho thấy nơi đây có khoảng 13 triệu tấn đồng, 32 triệu ounce vàng (tương đương khoảng 907 tấn) và 659 triệu ounce bạc (khoảng 18.600 tấn) thuộc nhóm tài nguyên đo đếm và chỉ báo.

Đáng chú ý, Vicuña là dự án liên doanh giữa Lundin Mining và tập đoàn khai khoáng BHP, mỗi bên nắm giữ 50% cổ phần. Khu vực dự án bao gồm hai mỏ Filo del Sol và Josemaria. Vì vậy, các con số về đồng, vàng và bạc nói trên là tổng tài nguyên của cả hai mỏ, không chỉ riêng Filo del Sol.

Bên cạnh lượng tài nguyên đã được xác định, khu vực này còn có tiềm năng mở rộng. Theo Lundin Mining, hoạt động khoan thăm dò tại Filo del Sol vẫn ghi nhận khoáng hóa ở độ sâu lớn, trong khi một số khu vực lân cận chưa được đánh giá đầy đủ.

Giám đốc điều hành Lundin Mining, ông Jack Lundin, từng đánh giá Filo del Sol là một trong những phát hiện mỏ khoáng sản mới quan trọng nhất trong 30 năm qua. Khu vực này cũng được doanh nghiệp xếp vào nhóm những dự án đồng, vàng và bạc có quy mô tài nguyên lớn trên thế giới.

Trong đó, đồng được xem là kim loại quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng, nhờ được sử dụng rộng rãi trong hệ thống truyền tải điện, xe điện và các thiết bị năng lượng tái tạo. Vàng và bạc cũng có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, bao gồm điện tử, viễn thông và hàng không vũ trụ.

Mặc dù sở hữu quy mô tài nguyên đáng kể, việc đưa các mỏ khoáng sản tại khu vực này vào khai thác không đơn giản.

Filo del Sol nằm ở độ cao khoảng 5.000 m so với mực nước biển, nơi nhiệt độ thấp, thời tiết khắc nghiệt và điều kiện địa hình phức tạp. Độ cao lớn có thể khiến người lao động gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến thiếu oxy, đồng thời làm gia tăng chi phí vận chuyển máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ hoạt động khai thác.

Bên cạnh khó khăn về kỹ thuật, vấn đề môi trường cũng là một trong những trở ngại lớn.

Các tổ chức môi trường tại Argentina đã bày tỏ lo ngại về tác động của hoạt động khai khoáng đối với hệ sinh thái vùng núi Andes, đặc biệt là các khu vực có sông băng và vùng đất cận băng. Quỹ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên Argentina (FARN) từng cáo buộc Tập đoàn Lundin không tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến bảo vệ sông băng của nước này.

Theo luật bảo vệ sông băng Argentina, hoạt động khai thác mỏ lộ thiên bị cấm tại các khu vực cận băng thuộc phạm vi điều chỉnh của luật. Đây là vấn đề đáng chú ý bởi các sông băng đóng vai trò quan trọng đối với nguồn cung nước ngọt tại quốc gia Nam Mỹ.