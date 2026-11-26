Muồng đen không chỉ cho bóng mát mà còn gắn với nhiều nét văn hóa ẩm thực và sinh hoạt. Nhộng sâu muồng được ví như "tôm rừng" ở Tây Nguyên, có thời điểm bán với giá 170.000-200.000 đồng/kg. Lá dùng nấu cà ri ở Thái Lan, gỗ làm nhạc cụ ở Indonesia. Vì sao loài cây đa công dụng này được Hải Phòng lựa chọn nhưng lại bị Cao Bằng hạn chế trồng?

Vì sao Cao Bằng hạn chế trồng muồng đen?

Theo Phụ lục II Quyết định 70/2024/QĐ-UBND, Cao Bằng hạn chế trồng muồng đen trên đường phố và khu vực công cộng đô thị vì "cây không phù hợp với khí hậu lạnh, độ ẩm cao, có thể phát triển kém nếu thiếu chăm sóc". Văn bản khuyến nghị chọn đất màu mỡ, thoát nước tốt và che chắn vào mùa đông.

Ngược lại, tại Hải Phòng, mục 1, số thứ tự 22, Phụ lục III Quyết định 16/2026/QĐ-UBND lựa chọn muồng đen cho đường tỉnh, đường huyện, phố chính, đường nhánh và đường nội bộ khu tái định cư, khu đô thị mới, chung cư có vỉa hè rộng từ 5 m trở lên, cùng khuôn viên, vườn hoa, công viên. Sự khác biệt nằm ở điều kiện trồng. Việc hạn chế không cấm sử dụng gỗ, lá hay sản phẩm từ cây.

Nhộng sâu muồng bán được tiền triệu, lá non và hoa nấu cà ri

Theo VOV và Dân trí, sau những đợt tưới cà phê hoặc mưa đầu mùa ở Tây Nguyên, muồng đâm chồi, bướm đẻ trứng trên ngọn. Sâu ăn lá rồi hóa nhộng, bám dưới lá hoặc cành. Báo Đắk Lắk tả những đàn bướm vàng tụ bên vũng nước trên đất đỏ, mép sông suối rồi tung cánh khi có gió hoặc tiếng động.

Người Ê Đê và nhiều gia đình gần nương rẫy quen với món sâu, nhộng muồng, được gọi vui là "tôm rừng". Trong bản tin ngày 7/4/2020, VOV ghi nhận từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 5, mỗi người có thể bắt 4-5 kg kén nhộng mỗi ngày, bán với giá 170.000-200.000 đồng/kg. Chị H’Thoa Mlô ở xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar kể về món nhộng trộn sả ớt rồi xào hoặc hấp gừng; anh Y Nhật Niê cùng địa phương cho biết cả sâu lẫn nhộng đều ăn được, nhưng nhộng ngon hơn.

Mệnh danh là "tôm rừng Tây Nguyên", sâu và nhộng bướm dần trở hàng hiếm - Ảnh: Dân trí

Anh Y Zem, 45 tuổi, ở buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, cùng con gái đi bắt nhộng từ sáng đến chiều. Khi được mùa, hai bố con kiếm gần 10 kg/ngày, người thu mua có lúc trả 180.000 đồng/kg, đem lại khoản thu đáng kể sau vụ hồ tiêu. Mùa nhộng chỉ kéo dài 2-3 tuần, rộ nhất vào đầu tháng 4, tùy thời tiết từng năm.

Ở Thái Lan, muồng đen có tên khilek, lá non và hoa được dùng nấu gaeng khilek, món cà ri có vị đắng. PROSEA ghi nhận người dân Đông Dương dùng lá và quả non làm rau, còn tại Sri Lanka, hoa và lá non cũng được nấu cà ri. Nghiên cứu năm 2006 của Đại học Mahidol cho thấy cách luộc lá hai lần, bỏ nước trong chế biến cà ri truyền thống giúp giảm khoảng 90% barakol, hợp chất liên quan đến nguy cơ tổn thương gan. Tuy nhiên, kết quả này không chứng minh các chế phẩm từ lá đều an toàn.

Gỗ làm nhạc cụ, tán che bóng cà phê, cây chủ giúp tạo nhựa cánh kiến

Theo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, muồng đen là cây gỗ lớn, lá kép, hoa vàng, quả đậu dẹt, gặp nhiều ở Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và Đồng Nai. Cây được trồng lấy gỗ, che bóng cho chè, cà phê, làm rừng phòng hộ trên cát ven biển. Lõi gỗ nâu đậm đến đen tím, cứng, khó mục và được mô tả là không bị mối mọt, dùng trong xây dựng, đóng đồ nội thất cao cấp, mỹ nghệ. Trung tâm Khuyến nông quốc gia còn ghi nhận gỗ thớ mịn, dùng làm nhạc cụ.

Nghiên cứu đăng trên BioResources năm 2025 cho biết người Batak Toba trên đảo Sumatra (Indonesia) có truyền thống dùng gỗ muồng đen chế tác hasapi. Đây là đàn gảy hai dây, không có phím, có lỗ thoát âm phía sau thân, góp mặt trong các dàn nhạc truyền thống. Ngày nay, theo nghiên cứu, đàn hasapi được làm từ gỗ mít khô.

PROSEA ghi nhận muồng đen là cây chủ của côn trùng tạo nhựa cánh kiến ở Trung Quốc và cây đàn hương ở Ấn Độ. Đàn hương (Santalum album) là loài bán ký sinh ở rễ, vẫn quang hợp nhưng cần cây chủ cung cấp nước và một phần chất khoáng. Nhờ vậy, muồng đen hỗ trợ phát triển một loài cây có gỗ thơm, tinh dầu dùng trong nước hoa, mỹ phẩm và đồ thủ công.

Từ thập niên 1920, Ghana, Nigeria và Sierra Leone đã trồng muồng đen trên diện tích lớn để lấy củi, làm than. Cây còn được dùng chắn gió ở miền bắc Ấn Độ, phục hồi đất suy thoái và phủ xanh bùn đỏ từ quặng nhôm. Lá rụng bổ sung chất hữu cơ nhưng cây không tạo nốt sần, không cố định đạm nhờ vi khuẩn Rhizobium, theo PROSEA. Theo hướng dẫn của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, cây cong queo, sâu bệnh bị loại bỏ sau 3-4 năm có thể tận dụng làm củi.

Hai loại gỗ cùng tên gọi muồng đen trong danh mục nhập khẩu của Việt Nam

Văn bản cây xanh của Cao Bằng, Hải Phòng và danh mục gỗ nhập khẩu Việt Nam dùng tên Cassia siamea Lam., công bố năm 1785. Vườn thực vật Hoàng gia Kew chấp nhận tên Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby, công bố năm 1982. Đó là hai tên khoa học của cùng một loài.

Danh mục gỗ đã nhập khẩu kèm Quyết định 2575/QĐ-BNNMT ngày 7/7/2025 có hai mục "Gỗ Muồng đen": số 158 là Cassia siamea, số 501 là Millettia laurentii. Theo Kew và PROTA, loài thứ hai có nguồn gốc Trung Phi, tên thương mại Wenge. Do hai loại gỗ có cùng tên gọi tiếng Việt, người mua và các cơ sở sản xuất đồ nội thất cần căn cứ vào tên khoa học để nhận diện đúng loài, cũng như phân biệt muồng đen với muồng hoàng yến (Cassia fistula) và các loài khác.

Công dụng trong y học dân gian và nguy cơ ngộ độc, kích ứng từ lá, vỏ, mạt cưa

Cơ sở Tra cứu dược liệu Việt Nam ghi nhận muồng đen, còn gọi là muồng xiêm, được dùng trong dân gian để chữa mề đay, sốt rét bằng nước sắc gỗ thân, hạ huyết áp bằng hoa; gỗ tán bột trộn dầu dừa dùng bôi ngoài đối với ghẻ, eczema và viêm mũi. Tuy nhiên, những công dụng này mới được ghi nhận trong y học dân gian, chưa có đủ bằng chứng khoa học về hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng trên người. Vì vậy, người dân không nên tự ý dùng các bộ phận của cây để chữa bệnh.

Theo Atlas of Poisonous Plants in Hong Kong của Cơ quan Quản lý bệnh viện Hong Kong, rễ, vỏ và lá cây có độc tính. Viên nang bột lá khô dùng làm thuốc ngủ thảo dược bị rút khỏi thị trường Thái Lan năm 2003 vì nguy cơ tổn thương gan. Mỗi viên từng chứa 400 mg bột lá, tương ứng khoảng 10 mg barakol. Mạt cưa cũng gây kích ứng da, mắt, có thể dẫn đến viêm da tiếp xúc, viêm giác mạc và kết mạc. Người cưa, xẻ hoặc chà nhám gỗ cần tránh tiếp xúc trực tiếp với mạt cưa, dùng kính, khẩu trang và đồ bảo hộ phù hợp.

PROSEA cảnh báo alkaloid và các hợp chất thứ cấp trong lá, hoa, quả đậu rất độc với lợn, gia cầm và những động vật không nhai lại, cần ngăn chúng tiếp cận cây. Tại Bangladesh, hươu gặm lá khiến cây non ở khu đất không rào giảm 70% sinh trưởng trong năm đầu.

Với món nhộng, "tôm rừng" chỉ là tên ví von, VOV mô tả bướm phấn vàng nhưng chưa xác định tên khoa học. Dân trí ghi nhận trường hợp ăn nhộng bị ngứa, nổi mề đay. Cần nhận diện đúng loài, kiểm tra nguồn thu hái và việc phun thuốc bảo vệ thực vật. Người dị ứng côn trùng hoặc từng có phản ứng sau khi ăn nhộng nên tránh tự thử. Không bắt sâu lạ ven đường hoặc trong vườn vừa phun thuốc; trẻ nhỏ không nên tự nếm lá, hạt hay nhộng.