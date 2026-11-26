Các nhà khoa học đã vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện cả một vùng biển đầy máy giặt, tủ đông và tủ lạnh nằm dưới đáy đại dương. Hình ảnh do các nhà thám hiểm biển sâu chia sẻ cho thấy nhiều thiết bị gia dụng bị vùi một phần vào lớp trầm tích và trở thành nơi trú ẩn của một số sinh vật biển có hình thù kỳ lạ.

Chuyến thám hiểm của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã phát hiện hàng loạt thiết bị nhà bếp ở độ sâu khoảng 1,9 km dưới mặt nước tại vịnh Mexico. Đoạn phim mới được tổ chức này công bố, ghi lại trong một đợt lặn sâu từ năm 2017, cho thấy những gì nhóm thám hiểm bắt gặp khi đang tìm kiếm một xác tàu đắm trong khung cảnh mà các nhà nghiên cứu gọi là "hơi siêu thực".

Video: NOAA

Hình ảnh từ phương tiện điều khiển từ xa (ROV) ghi lại cảnh tủ lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy bị gỉ sét. Một số thiết bị dường như đã được san hô biển sâu cùng các sinh vật biển sống theo bầy đàn tí hon bám đầy.

Một đoạn clip cũng ghi lại cảnh một sinh vật biển lớn có hình dáng kỳ lạ bơi quanh một thiết bị gia dụng và dùng nó làm nơi trú ẩn. Trong phần âm thanh trên video của NOAA, các nhà nghiên cứu nói rằng họ từng nghĩ mình đã tìm thấy "một vật thể lớn hơn có thể là thân của một con tàu".

Sử dụng ảnh sonar quét sườn từ phương tiện lặn tự hành (AUV), đoàn thám hiểm tiến lại gần đống mảnh vỡ trước khi thực tế hiện ra rõ ràng. Một nhà nghiên cứu đùa rằng: "Tôi không nghĩ chế độ vắt vẫn còn hoạt động được đâu. Tôi muốn trả lại thứ này cho nhà sản xuất và hỏi về chế độ bảo hành".

Tủ lạnh, tủ đông, máy rửa chén, máy giặt và nhiều thiết bị khác được tìm thấy chất đống lên nhau.

Hiện nay, các nhà khoa học tin rằng những phát hiện này xuất phát từ một container vận chuyển bị rơi xuống biển.

Phản ứng trước khung cảnh này, các nhà khoa học cho biết: "Chúng ta đang ở độ sâu 1,5 km dưới biển sâu, và trước mắt lại là một bãi tủ đông, tủ lạnh và máy giặt. Bạn thường nghĩ biển sâu là nơi khá nguyên sơ, nhưng đây chỉ là lời nhắc nhở rằng thực tế không phải vậy. Chúng ta vẫn tác động đến khu vực và hệ sinh thái đầy xa lạ này".

Sau khi xem xét kỹ hiện trường, các nhà nghiên cứu nhận định toàn bộ thiết bị gia dụng cỡ lớn này xuất phát từ một container vận chuyển bị rơi xuống biển trong thời tiết xấu. Ghi chú thám hiểm chính thức cho chuyến lặn nêu rõ: "Chuyến lặn này khảo sát một mục tiêu sonar quét sườn được cho là di tích khảo cổ và các mảnh vỡ liên quan. Thay vì một xác tàu đắm, chúng tôi phát hiện một container vận chuyển hàng hóa bị rách toạc một góc, để lộ hàng hóa bên trong là các thiết bị gia dụng cỡ lớn gồm máy giặt, máy sấy, tủ đông, máy rửa chén và tủ lạnh. Các thiết bị khác nằm rải rác gần đó cũng như xa hơn, tạo thành thứ mà chúng tôi từng cho là một bãi mảnh vỡ".

Nguồn: The Sun