Đầu tháng 12/2026, Nga sẽ đón cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển hạm đội phá băng hạt nhân Bắc Cực khi chiếc tàu phá băng đa năng thứ sáu mang tên Leningrad, thuộc Dự án 22220, sẽ hạ thủy.

Đây là thành tựu cả nước Nga mong chờ, hứa hẹn tạo cơn "địa chấn hàng hải" vùng Bắc Cực, bởi siêu tàu này có khả năng phá vỡ lớp băng dày tới 3 mét, mở đường cho các tàu khác.

Cho đến nay, Nga là quốc gia duy nhất vận hành hạm đội tàu phá băng hạt nhân thương mại/hạng nặng quy mô lớn trên thế giới.

Sáu tàu phá băng hạt nhân đa năng Dự án 22220 (LK-60Ya) của Nga, bao gồm chiếc Leningrad đang chuẩn bị hạ thủy, đều là tàu phá băng lớn nhất và mạnh nhất thế giới.

Tàu phá băng Leningrad: Gã khổng lồ thép "thần tốc" về đích

Tại xưởng đóng tàu Baltic ở Saint Petersburg, thuộc Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (OCK) lớn nhất của Nga, tàu Leningrad vừa hoàn tất khâu định hình phần thân vỏ vững chãi, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt từ một khối kết cấu đang lắp ghép sang hình hài một cỗ máy phá băng thực thụ.

Theo thông tin từ bộ phận báo chí của OCK, các kỹ sư và thợ đóng tàu đang khẩn trương sơn phủ thân vỏ, lắp đặt thiết bị để kịp đưa con tàu ra hạ thủy vào ngày 3/12/2026.

Tổng thống Nga Putin đã tham dự lễ đặt ky tàu phá băng hạt nhân đa năng Leningrad ngày 26/1/2024. Đây là nghi thức đánh dấu mốc khởi đầu quan trọng nhất trong quá trình đóng một con tàu. Nguồn ảnh: Rosatomflot



Nếu nhìn lại hành trình từ những ngày đầu đặt nền móng đến thời điểm hiện tại, tiến độ của Leningrad cho thấy sự tập trung nguồn lực đáng kể của ngành công nghiệp đóng tàu Nga.

Chiếc tàu phá băng thứ sáu của Dự án 22220 này được làm lễ khởi đóng vào tháng 1/2026 với sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin, đặt theo đơn đặt hàng của Rosatom nhằm phục vụ tuyến đường biển phương Bắc. Sau gần 1 năm, con tàu chuẩn bị hạ thủy.

Từ những chi tiết phẳng nhỏ lẻ cho tới các khối phân đoạn khổng lồ được cắt gọt... tất cả đều được ghép nối trên triền đà dài tới 350 mét, một trong những triền đà dài nhất nước Nga, nơi đủ sức chứa các siêu tàu hạt nhân cỡ lớn.

Tòa nhà di động giữa biển băng

Khi hoàn thiện cấu trúc, Leningrad hiện lên như một tòa nhà cao tầng di động giữa băng giá. Chiều dài toàn bộ của tàu đạt tới 173,3 mét (dài theo đường mực nước thiết kế là 160 mét), tương đương gần hai sân bóng đá, chiều rộng lớn nhất 34 mét và chiều cao tính từ đáy lên điểm cao nhất có thể chạm ngưỡng gần 60 mét, tương đương một tòa nhà khoảng 18 tầng.

Lượng giãn nước tiêu chuẩn ở mức 32.747 tấn và toàn tải theo đường mực nước thiết kế đạt 33.540 tấn, với biên chế thủy thủ đoàn gồm 53 người.

Để trụ vững trước áp lực khủng khiếp của băng biển dày đặc, thân tàu của Dự án 22220 được gia cố bằng những kết cấu chuyên biệt gồm mũi tàu, đuôi tàu (các dầm trước và sau) và đai băng.

Trong đó, mũi tàu đảm nhận vai trò hứng chịu trực tiếp những cú va đập vào lớp băng dày, còn đuôi tàu làm điểm tựa vững chắc cho cụm chân vịt - bánh lái.

Đai băng của Leningrad được chế tạo bằng thép cường độ cao đặc biệt, với độ dày tối đa lên tới 45 mm, tạo nên lớp giáp vững chãi để con tàu có thể xé lớp băng dày tới 3 mét và mở đường cho các đoàn tàu khác đi qua.

"Trái tim" hạt nhân mạnh mẽ

Ẩn bên trong lớp vỏ thép kiên cố ấy là trái tim năng lượng hạt nhân mạnh mẽ.

Công nghệ RITM-200. Đồ họa do AI thực hiện.

Con tàu được trang bị 2 lò phản ứng RITM-200 - công nghệ độc quyền của Nga. Mỗi lò có công suất nhiệt 175 MW, kết hợp cùng hệ thống động lực mang lại công suất điện 72 MW (tương đương gần 98 nghìn mã lực) và công suất trên trục chân vịt đạt 60 MW, truyền động qua ba chân vịt bước cố định với bốn cánh rời mỗi chân vịt.

Nhờ nguồn năng lượng dồi dào này, tàu có thể đạt tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ trên vùng nước thoáng, khoảng 12 hải lý/giờ khi xuyên qua lớp băng dày 1,5 mét và duy trì di chuyển ở mức 2 hải lý/giờ trước lớp băng dày gần 3 mét.

Hình ảnh Nga vận chuyển lò phản ứng RITM-200 cho tàu phá băng Ural. Nguồn ảnh: Năng lượng hạt nhân 2.0

Một lợi thế kỹ thuật quan trọng khác của dòng tàu thuộc Dự án 22220 là thiết kế hai mớn nước (từ mớn nước vận hành tối thiểu 9,03 mét đến 10,5 mét theo đường mực nước thiết kế).

Đặc điểm này giúp Leningrad hoạt động linh hoạt cả ở vùng biển sâu như biển Kara lẫn các khu vực nước nông như cửa sông Yenisei, nơi các tàu phá băng chuyên dụng trước đây thường gặp hạn chế.

Về khả năng hoạt động độc lập, tầm hoạt động của tàu là không giới hạn; nhiên liệu hạt nhân cho phép tàu vận hành liên tục tới 7 năm mới cần nạp lại, trong khi dự trữ lương thực đáp ứng hành trình 6 tháng.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất quá trình đóng mới và chạy thử, con tàu dự kiến sẽ được bàn giao cho công ty Atomflot (thuộc Tập đoàn Rosatom) vào tháng 12/2028 để chính thức bước vào hành trình chinh phục vùng cực.

Không giống như những tàu tiền nhiệm Chukotka và Yakutia, Leningrad sẽ có thiết kế độc đáo: Phần cấu trúc thượng tầng của nó sẽ được trang trí bằng hình bóng của Kỵ sĩ Đồng và Pháo đài Peter & Paul được chiếu sáng bằng đèn pha, để tưởng nhớ những cư dân và những người bảo vệ đã hy sinh của thành phố.

Tham khảo: FT