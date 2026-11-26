Sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga, quy định rằng “nhiệm kỳ của ông A. V. Chibis trên cương vị Thống đốc tỉnh Murmansk sẽ chấm dứt trước thời hạn".

Các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ ông Chibis hôm 23/11 trong khuôn khổ một cuộc điều tra về hành vi gian lận. Theo một tòa án tại Mátxcơva, ông Chibis hiện đang bị tạm giam hai tháng.

Bộ Nội vụ Nga cho biết, vụ việc liên quan đến hành vi chiếm đoạt 39 triệu rúp, biển thủ hơn 1 tỷ rúp trong quá trình tái thiết tuyến đường giữa Apatity và Kirovsk, cùng các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.

Tờ Kommersant đưa tin, ông Chibis cũng bị nghi ngờ nhận hối lộ dưới hình thức một chiếc thuyền.

Ông Chibis phủ nhận các cáo buộc nhắm vào mình. Những hình ảnh từ phòng xử án cho thấy ông đứng trong buồng bị cáo bằng kính và làm ký hiệu hình trái tim hướng về phía con gái.

Murmansk là cảng biển lớn nhất của Nga ở Bắc Cực, đồng thời là nơi đặt căn cứ của Hạm đội Phương Bắc.

Khu vực này đóng vai trò ngày càng lớn đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Nga, trong bối cảnh xung đột diễn ra tại Biển Đen và căng thẳng gia tăng ở khu vực Baltic.

Ông Chibis từng tham gia sâu vào công tác triển khai Tuyến đường biển phương Bắc. Nga kỳ vọng tuyến đường này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền qua lại khi nhiệt độ tăng cao làm tan chảy băng. Một đội tàu phá băng, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với tuyến đường này, hiện đang đặt căn cứ tại Murmansk.