Những bức tường uốn lượn phủ kín màu sắc, hàng loạt cột tượng, hình người khổng lồ cùng những công trình có hình dáng khó gọi tên khiến nơi này trông giống một thế giới được dựng nên theo trí tưởng tượng hơn là một khu nhà thông thường. Điều đặc biệt là phía sau phần lớn những gì còn tồn tại hôm nay không phải một công ty xây dựng hay nhóm nghệ sĩ đông người.

Người tạo ra chúng là Eddie Owens Martin. Ông dành khoảng ba thập kỷ liên tục xây, đắp, vẽ và bổ sung những chi tiết mới, cho tới khi khu đất của gia đình gần như biến thành một không gian hoàn toàn khác.

Khu vực rộng khoảng 7 mẫu Anh, gồm 6 công trình chính cùng gần 300 m tường xây phủ kín màu sắc và họa tiết. (Ảnh: The World of Interiors)

Một người dành 30 năm tạo nên "thế giới" của riêng mình

Theo New Georgia Encyclopedia, Eddie Owens Martin sinh năm 1908 tại Marion County, bang Georgia, Mỹ. Năm 14 tuổi, ông rời quê và sau đó sống nhiều năm tại New York, làm nhiều công việc khác nhau trước khi trở về khu đất của gia đình ở miền nam nước Mỹ.

Khoảng năm 1957, Martin bắt đầu công trình lớn nhất cuộc đời mình. Ông gọi nơi này là Pasaquan, đồng thời tự xưng là St. EOM. Theo Columbus State University, trong ba thập kỷ cuối đời, Martin gần như dành phần lớn thời gian để phát triển khu vực này.

Pasaquan là “thế giới” nghệ thuật do Eddie Owens Martin dành khoảng 30 năm xây dựng và trang trí gần như theo trí tưởng tượng của riêng mình. (Ảnh: ArtsATL)

Lúc này quy mô thực sự của công trình mới dần hiện ra. Pasaquan trải rộng trên khoảng 7 mẫu Anh, tương đương hơn 2,8 ha, gồm 6 công trình chính cùng hơn 900 feet tường xây, tức khoảng 275 m. Xen giữa chúng là những lối đi, cột trang trí, tượng, tranh và hàng loạt chi tiết thủ công khác.

Các bề mặt gần như không được để trống. Martin phủ tường bằng những mảng màu mạnh, hình người, khuôn mặt, động vật và hoa văn hình học. Một số công trình gợi liên tưởng tới đền, chùa hay không gian nghi lễ, nhưng chúng không thuộc hoàn toàn vào bất kỳ phong cách kiến trúc nào.

Theo Columbus State University, cách tạo hình tại Pasaquan kết hợp ảnh hưởng từ nghệ thuật tiền Columbus ở Mexico, văn hóa châu Phi, người Mỹ bản địa và cả những hình ảnh Martin từng tiếp xúc trong thời gian sống tại New York. Chính sự pha trộn này khiến công trình mang dáng vẻ vừa cổ xưa vừa giống một thế giới tưởng tượng.

Những cột tượng, khuôn mặt và hoa văn rực rỡ khiến Pasaquan mang diện mạo khó nhầm lẫn với bất kỳ công trình thông thường nào. (Ảnh: Interesting Ideas)

Martin không phải kiến trúc sư được đào tạo bài bản. Nhiều cấu trúc được ông phát triển theo từng giai đoạn, sử dụng những vật liệu có sẵn và liên tục thay đổi trong quá trình xây dựng. Những bức tường bê tông, phù điêu, cột tượng rồi màu sắc cứ thế xuất hiện thêm qua năm tháng.

Ông tiếp tục công việc cho tới những năm cuối đời và qua đời năm 1986, ở tuổi 77. Sau khoảng 30 năm lao động, Martin để lại một khu phức hợp khổng lồ nhưng cũng kéo theo một vấn đề: không còn người tạo ra nó, ai sẽ duy trì hàng nghìn chi tiết nằm ngoài trời?

Sau khi chủ nhân qua đời, công trình dần xuống cấp

Sau cái chết của Martin, Pasaquan Preservation Society đảm nhận việc gìn giữ khu vực. Tuy nhiên, một công trình lớn và đặc biệt như Pasaquan đòi hỏi nguồn lực vượt xa khả năng của một nhóm bảo tồn nhỏ.

Theo Kohler Foundation, các vấn đề xuất hiện ở nhiều nơi: gỗ bị mối mọt và mục, phần móng cần gia cố, mái và sàn xuống cấp, trong khi các lớp màu ngoài trời liên tục chịu tác động của thời tiết. Nhiều tác phẩm, tượng và bức tường cũng cần những kỹ thuật bảo tồn chuyên biệt.

Sau nhiều năm xuống cấp, Pasaquan được phục dựng quy mô lớn từ năm 2014 và mở cửa trở lại cho công chúng vào năm 2016. (Ảnh: Explore Georgia)

Georgia Public Broadcasting từng ghi nhận sau nhiều thập kỷ, tình trạng xuống cấp đã trở nên rõ rệt. Khi công việc phục dựng được triển khai, các nhóm chuyên gia phải thay gỗ mục, đào hệ thống thoát nước, dựng giàn giáo và xử lý từng cấu trúc trên khu đất.

Bước ngoặt đến vào năm 2014, gần ba thập kỷ sau khi Martin qua đời. Kohler Foundation quyết định tham gia và coi đây là một trong những dự án bảo tồn môi trường nghệ thuật lớn nhất mà tổ chức từng thực hiện. Công việc dự kiến kéo dài gần hai năm.

Đáng chú ý, theo nghiên cứu đăng trên Journal of Higher Education Outreach and Engagement, Kohler Foundation cung cấp khoản tài trợ 5 triệu USD cho việc phục dựng Pasaquan và đưa các tác phẩm trở lại phục vụ công chúng. Theo tỷ giá tham khảo hiện nay, khoản tiền này tương đương gần 130 tỷ đồng.

Gần 130 tỷ đồng để đưa "thế giới" trở lại

Khoản tiền không được dùng để xây một Pasaquan mới mà nhằm cứu những gì Martin đã để lại. Các chuyên gia bảo tồn từ nhiều nơi tham gia xử lý kết cấu, lấp vết nứt, gia cố nền, phục hồi những phần bị mất và tái tạo các lớp sơn nhiều màu trên tường, tượng và công trình.

Quá trình này cũng không đơn giản vì Pasaquan được Martin làm theo cách rất riêng. Kohler Foundation cho biết nhiều cấu trúc thậm chí không có những đường thẳng hay mặt phẳng theo tiêu chuẩn xây dựng thông thường. Người phục dựng vì thế phải vừa đảm bảo an toàn, vừa tránh làm mất đặc điểm ban đầu.

Sau khi việc bảo tồn hoàn tất, Pasaquan được chuyển giao cho Columbus State University và mở cửa trở lại vào năm 2016. Trường đại học tiếp tục quản lý, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, chương trình giáo dục và duy trì công tác bảo tồn tại đây.

Ngày nay, du khách có thể đi giữa những bức tường, lối đi và công trình mà Martin đã dành phần lớn ba thập kỷ cuối đời để tạo nên. (Ảnh: Pasaquan)

Pasaquan trước đó đã được đưa vào National Register of Historic Places của Mỹ từ năm 2008. Đến năm 2026, Columbus State University tổ chức sự kiện đánh dấu 10 năm tiếp quản khu nghệ thuật, cho thấy công trình không chỉ được cứu khỏi xuống cấp mà tiếp tục được sử dụng sau nhiều thập kỷ.

Du khách ngày nay có thể bước giữa những bức tường phủ kín màu sắc, đi qua các cột tượng và những công trình mà Martin từng tự tay phát triển trong suốt phần lớn cuộc đời. Chỉ đến khi đứng giữa khu đất rộng hơn 2,8 ha, quy mô của công việc do một người theo đuổi suốt khoảng 30 năm mới trở nên rõ ràng.

Từ khu đất gia đình, Eddie Owens Martin đã dành ba thập kỷ tạo ra Pasaquan theo trí tưởng tượng của riêng mình. Sau khi ông qua đời và công trình dần xuống cấp, gần 130 tỷ đồng tiếp tục được rót vào để bảo tồn, giúp "thế giới" một người từng tự tay dựng nên không biến mất theo thời gian.

Theo Columbus State University; Kohler Foundation; New Georgia Encyclopedia