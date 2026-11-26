Một chiếc Volkswagen di chuyển giữa dòng xe đông đúc tại Thượng Hải, luồn lách qua những giao lộ phức tạp, đường hẹp ken đặc xe máy và cả những đoạn đường không có vạch kẻ. Đáng chú ý, chiếc xe có thể tự xử lý hành trình mà không cần người lái can thiệp.

Đó là Volkswagen ID. Era 5S, mẫu sedan có giá khởi điểm khoảng 120.000 nhân dân tệ, tương đương 18.000 USD. Điểm đặc biệt của chiếc xe không chỉ nằm ở mức giá mà còn ở công nghệ bên trong: hệ thống hỗ trợ lái tự động, hệ truyền động hybrid sạc điện và phần lớn nền tảng kỹ thuật đều được phát triển tại Trung Quốc.

Trong những chuyến lái thử gần đây tại Thượng Hải và Hợp Phì, hệ thống đã vận hành ổn định trên nhiều dạng địa hình giao thông, bao gồm cả bãi đỗ xe nhiều tầng, đường hẹp và những khu vực đang thi công.

Đây là minh chứng cho sự thay đổi đáng chú ý tại Volkswagen. Hãng xe lớn thứ hai thế giới đang gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh tại Trung Quốc, nhưng chính thị trường này lại trở thành nơi cung cấp những công nghệ mà hãng cần để cạnh tranh trên quy mô toàn cầu.

Công nghệ Trung Quốc giúp Volkswagen tăng tốc

Volkswagen đang đẩy mạnh chiến lược phát triển sản phẩm và công nghệ ngay tại Trung Quốc, thay vì chỉ xem đây là thị trường tiêu thụ.

Trọng tâm của chiến lược là các mối quan hệ hợp tác với Horizon Robotics và hãng xe điện Xpeng. Những đối tác nội địa giúp Volkswagen tiếp cận tốc độ phát triển phần mềm, công nghệ hỗ trợ lái và nền tảng điện tử mà các nhà sản xuất Trung Quốc đang liên tục cải tiến.

Một trong những thành quả đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ lái tự động do Carizon phát triển, liên doanh giữa Volkswagen và Horizon Robotics.

Khoảng 800 nhân sự đang làm việc cho đơn vị này tại Bắc Kinh và Thượng Hải, phần lớn là các kỹ sư phần mềm có trình độ cao. Hệ thống đã hoàn thành hơn 100.000 km thử nghiệm trên đường thực tế, bên cạnh hàng triệu km thử nghiệm trong môi trường mô phỏng.

Phiên bản tiên tiến nhất kết hợp camera với cảm biến LiDAR, sử dụng tia laser để nhận diện môi trường xung quanh. Trong một lần thử nghiệm, hệ thống đã điều khiển chiếc SUV ID. Aura T6 có giá khoảng 130.000 nhân dân tệ di chuyển liên tục 50 phút mà không cần con người can thiệp.

Không chỉ cải thiện khả năng tự động hóa, Volkswagen còn đang thay đổi cách phát triển sản phẩm.

Công cụ trí tuệ nhân tạo được hãng xây dựng đã giúp rút ngắn thời gian kiểm tra chức năng từ tối đa 3 ngày xuống còn 2-3 giờ. Những quy trình kiểm thử phần mềm trước đây mất nhiều tuần nay có thể hoàn thành trong khoảng 20 phút.

Chu kỳ phát triển sản phẩm cũng được rút ngắn xuống còn 8 tuần, thay vì quy trình kéo dài và tuần tự như trước đây.

Khi hãng xe Đức phải học cách làm của Trung Quốc

Sự thay đổi tại Volkswagen phản ánh một thực tế mới của ngành ô tô toàn cầu: lợi thế công nghệ không còn chỉ nằm trong tay những nhà sản xuất lâu đời của Đức, Nhật Bản hay Mỹ.

Tại Trung Quốc, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi người tiêu dùng lựa chọn ô tô. Nhiều thương hiệu nội địa đã phổ cập các tính năng có thể hỗ trợ điều khiển xe trong môi trường đô thị đông đúc.

Volkswagen không phải hãng xe phương Tây duy nhất điều chỉnh chiến lược để tận dụng năng lực công nghệ tại đây.

Mercedes-Benz dự kiến đưa một hệ thống hỗ trợ lái tương tự vào thị trường Đức từ năm 2027. Toyota đang xây dựng nhà máy xe điện tại Trung Quốc với sự tham gia sâu hơn của các nhà phát triển và nhà cung cấp địa phương. Renault cũng mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại quốc gia này.

Volkswagen thậm chí đang cân nhắc khả năng đưa một số mô-đun công nghệ được phát triển tại Trung Quốc sang châu Âu. Hãng cho biết sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với kiến trúc điện tử và phần mềm đang phát triển tại đây, đồng thời kiểm soát cách dữ liệu được xử lý.

Tuy nhiên, việc đưa công nghệ Trung Quốc sang Mỹ lại khó khăn hơn do các quy định hạn chế phần mềm và phần cứng ô tô có liên quan đến Trung Quốc.

Điều này cũng đặt ra câu hỏi về tương lai khoản hợp tác trị giá 5,8 tỷ USD giữa Volkswagen và Rivian nhằm phát triển nền tảng điện tử, phần mềm cho các thị trường Mỹ và châu Âu. Tiến độ chậm và chi phí công nghệ cao đã khiến Volkswagen cân nhắc các phương án thay thế, dù hãng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Volkswagen vẫn chưa thoát khỏi khó khăn tại Trung Quốc

Dù công nghệ mới cho thấy những tín hiệu tích cực, Volkswagen vẫn phải đối mặt với bài toán lớn tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng xe Volkswagen bàn giao tại Trung Quốc giảm 30% so với cùng kỳ. Xe thuần điện chỉ chiếm 3,5% tổng doanh số, trong khi các liên doanh của hãng tại thị trường này chuyển sang thua lỗ.

Tuy nhiên, doanh số các mẫu xe điện hóa của Volkswagen đã tăng hơn 4 lần trong tháng 10, đạt mức cao kỷ lục. Hai mẫu ID. Era 5S và ID. Aura T6 được trang bị phần mềm mới đóng góp vào mức tăng này.

Volkswagen đang theo đuổi chiến lược mang tên "In China, Beyond China", hướng tới đưa các mẫu xe và công nghệ phát triển tại Trung Quốc sang những thị trường khác, bao gồm Mexico, Nam Mỹ và châu Phi.

Sự chuyển dịch này cho thấy một nghịch lý đáng chú ý: Trung Quốc từng là thị trường khiến Volkswagen chịu áp lực cạnh tranh lớn, nhưng giờ đây lại đang trở thành nơi cung cấp công nghệ giúp hãng tìm lại vị thế.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc đang dần trở thành trung tâm hàng đầu thế giới về xe điện và phần mềm ô tô. Với những nhà sản xuất có khả năng tiếp cận hệ sinh thái công nghệ tại đây, việc tận dụng năng lực phát triển của Trung Quốc gần như đã trở thành một lựa chọn chiến lược.

Nguồn: Tổng hợp