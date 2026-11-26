Trung Quốc, nguồn cung xe hybrid nhập khẩu lớn nhất của EU, được phân bổ hạn ngạch 191.800 xe đến hết ngày 18-6-2027. Mức này chỉ bằng khoảng một nửa lượng xe hybrid EU nhập từ Trung Quốc trong bảy tháng đầu năm 2026, khi con số này đạt khoảng 378.000 chiếc, theo Eurostat.

EC tuyên bố biện pháp hạn chế được đưa ra nhằm bảo vệ ngành công nghiệp sản xuất ô tô trong khối. Nguồn: EC

Biện pháp này áp dụng cho xe hybrid thông thường, xe hybrid sạc ngoài và xe hybrid nhẹ. Khi hạn ngạch được sử dụng hết, các lô xe vượt mức sẽ không được nhập vào EU trong thời gian biện pháp có hiệu lực.

Trong tuyên bố được đưa ra, EC cho biết hạn chế này “cần thiết để bảo vệ ngành công nghiệp EU trước đà tăng mạnh gần đây của lượng xe nhập khẩu”. Theo EC, công suất sản xuất dư thừa trên toàn cầu và rào cản thương mại gia tăng tại các thị trường lớn khác đã góp phần đẩy lượng xe hybrid nhập vào EU lên cao.

Xe hybrid nhập khẩu rẻ hơn trung bình 18,3%

Khi đối chiếu 25 mẫu xe hybrid nhập khẩu với 29 mẫu sản xuất trong khối, EC ghi nhận các mẫu nhập khẩu có giá thấp hơn trung bình 18,3%. Doanh số xe hybrid tại EU tăng từ 3,5 triệu chiếc năm 2023 lên 5,1 triệu chiếc trong 12 tháng tính đến hết tháng 6-2026, trong khi thị phần của các nhà sản xuất trong khối giảm từ 73% xuống 72%.

Theo EC, lượng xe hybrid nhập từ Trung Quốc tăng từ 46.000 chiếc năm 2023 lên 302.000 chiếc năm 2025 và đạt 487.000 chiếc trong 12 tháng tính đến hết tháng 6-2026. Xe từ Trung Quốc ban đầu chủ yếu giành thị phần của các nhà cung cấp nước ngoài như Nhật Bản và Hàn Quốc, rồi bắt đầu giành thị phần của các nhà sản xuất EU trong kỳ xem xét gần nhất.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu, xe hybrid thông thường chiếm khoảng một phần ba lượng ô tô đăng ký mới tại EU trong tháng 10, còn xe hybrid sạc ngoài chiếm khoảng 10%. Cũng trong tháng này, doanh số của các hãng xe Đức tại EU giảm 5,7% dù thị trường chung tăng trưởng, theo hãng tư vấn EY.

Trung Quốc đề nghị EU tuân thủ quy định WTO

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên đã đạt được một thỏa thuận về thương mại xe hybrid trước khi EC mở điều tra. Bắc Kinh đề nghị EU thực hiện thỏa thuận, tuân thủ quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tiến hành điều tra công bằng. Bộ này cũng cho biết Trung Quốc bảo lưu quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp và đề nghị bồi thường thương mại theo khuôn khổ WTO.

Dựa trên lượng nhập khẩu năm 2025, EC phân bổ hạn ngạch riêng cho các nước chiếm hơn 2% tổng lượng xe thuộc diện áp dụng. Sau Trung Quốc, các nước được phân bổ nhiều nhất là Nhật Bản với 170.900 xe, Thổ Nhĩ Kỳ với 126.300 xe và Anh với 105.400 xe. Các nguồn cung còn lại dùng chung một hạn ngạch. EU cũng sẽ theo dõi xe hybrid và xe điện đã qua sử dụng nhập vào khối để phát hiện dấu hiệu lách quy định.

Cuộc điều tra tự vệ được EC mở ngày 30-10 và dự kiến có kết luận trong vòng chín tháng kể từ ngày khởi động. Trong trường hợp đặc biệt, thời hạn này có thể kéo dài thêm hai tháng.