Đài TST dẫn một bài viết trên báo Ba Lan Forsal cho hay, không khí lo lắng bao trùm Ba Lan khi hàng loạt diễn biến gần đây dồn dập nối tiếp nhau. Mọi chuyện bắt đầu ngày 20/11, khi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz thông báo hai tên lửa và một máy bay không người lái đã xâm nhập không phận nước này.

Ông quy các vật thể trên cho Nga. Theo truyền thông Nga, ông không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này. Sau đó, cơ quan công tố Ba Lan thông báo có ba tên lửa rơi trên lãnh thổ nước này.

Bộ Ngoại giao Ba Lan sau đó triệu Đại sứ Nga và trao công hàm cáo buộc Moscow vi phạm biên giới. Khi rời trụ sở Bộ Ngoại giao và gặp báo giới, vị đại sứ khẳng định Moscow không liên quan đến vụ việc.

Sau vụ máy bay không người lái, báo Forsal của Ba Lan đăng bài với tiêu đề “Nga đang chuẩn bị cho điều gì đó – Vệ tinh ghi nhận những động thái đáng lo ngay dưới mũi NATO”.

Báo Ba Lan Forsal cảnh báo Nga đang có những động thái “ngay dưới mũi NATO”. Ảnh: TST

Tác giả bài viết cho biết Nga đang khôi phục một căn cứ quân sự gần biên giới Phần Lan. Các doanh trại xuống cấp, nhà hội trường và công trình kỹ thuật đang được tháo dỡ để nhường chỗ cho cơ sở hạ tầng phục vụ một lực lượng lớn hơn nhiều. Theo ước tính của tác giả, sư đoàn đồn trú tại đây có thể lên tới 11.000 quân trong tương lai.

Tiếp đó, Forsal đăng một bài khác mang tiêu đề “Chính phủ đã chuẩn bị phương án sơ tán hàng loạt. Người dân Ba Lan có thể nhận được thông báo bất cứ lúc nào”.

Bài viết giải thích rằng trong một cuộc khủng hoảng lớn, việc sơ tán hàng triệu người cần được tổ chức từ trước. Vì vậy, giới chức Ba Lan đã xây dựng Kế hoạch sơ tán quốc gia, trong đó xác định các khu vực có nguy cơ, những người chịu trách nhiệm, các nhóm được ưu tiên sơ tán ra nước ngoài và phương án bố trí nơi trú ẩn an toàn.

Tác giả cũng lưu ý đến vai trò của quân đội. Nếu xảy ra xung đột vũ trang, việc sơ tán dân thường sẽ phải phối hợp với hoạt động điều quân, vận chuyển vũ khí và bảo đảm quyền kiểm soát các tuyến đường trọng yếu. Cả người dân đi sơ tán lẫn lực lượng phòng thủ đều cần sử dụng những tuyến đường này.

Bài viết không nêu tình huống cụ thể nào sẽ khiến Ba Lan phải triển khai sơ tán. Tuy nhiên, trong một bài khác, Forsal cho biết quân đội đang gửi thẻ động viên, yêu cầu người nhận có mặt trong vòng 6 giờ.

Việc gửi thẻ chưa đồng nghĩa với việc Ba Lan đã tiến hành động viên. Từ những diễn biến này, truyền thông Nga nhận định Warsaw trên thực tế đang chuẩn bị cho khả năng đối đầu với Nga.

Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thư ký NATO Mark Rutte gần đây kêu gọi các nước thành viên chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột quân sự. Về phần mình, Moscow nhiều lần tuyên bố không có ý định giao chiến với châu Âu, đồng thời khẳng định Nga sẽ sẵn sàng nếu xung đột nổ ra.

Forsal cho biết quân đội Ba Lan đang gửi thẻ động viên. Ảnh: TST

NATO điều máy bay cảnh báo sớm tới Ba Lan

Thông tin công bố sau vụ việc hôm 20/11 cho thấy phía Ba Lan đã thay đổi nhận định về vật thể thứ ba. Trong báo cáo về cuộc họp khẩn của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương ngày 23/11, phái đoàn Ba Lan tại NATO cho biết cả ba vật thể đều là tên lửa hành trình Kh-101.

Các tên lửa rơi gần Nowy Lipowiec thuộc tỉnh Lubelskie, cùng Rudnik nad Sanem và Mołodycz thuộc tỉnh Podkarpackie. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa bảo vệ các hiện trường để công tố viên quân sự và quân cảnh tiến hành điều tra.

Cuộc họp ngày 23/11 được triệu tập theo đề nghị của Warsaw. Thứ trưởng Quốc phòng Paweł Zalewski trình bày các đề xuất tăng cường an ninh trên phần sườn đông NATO thuộc Ba Lan.

Theo thông báo của phái đoàn Ba Lan, Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh NATO ở châu Âu đã điều một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không AWACS tới nước này. NATO cũng sẽ xem xét triển khai thêm phương tiện sau khi đánh giá tình hình.

Tối cùng ngày, Trung tâm An ninh Chính phủ Ba Lan gửi cảnh báo tới một số địa phương thuộc tỉnh Lubelskie, yêu cầu người dân tìm nơi an toàn và chờ thông báo tiếp theo. Đến 23h54 giờ địa phương, cơ quan này thông báo nguy cơ đã qua. Đây là một trong những lần hệ thống cảnh báo được sử dụng trong tháng 11 tại khu vực giáp Ukraine.

Ba Lan phê duyệt kế hoạch sơ tán từ tháng 7

Về kế hoạch sơ tán, Trung tâm An ninh Chính phủ cho biết Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính đã phê duyệt tài liệu này ngày 4/7/2026, hơn bốn tháng trước vụ tên lửa. Kế hoạch được xếp loại mật và bao quát nhiều tình huống, gồm thiên tai, sự cố kỹ thuật và xung đột vũ trang. Văn bản được lập cho thời hạn ba năm và có thể cập nhật khi cần.

Phương án cấp quốc gia do Trung tâm An ninh Chính phủ và Bộ Tổng tham mưu quân đội Ba Lan xây dựng dựa trên kế hoạch của từng tỉnh.

Các tỉnh lập kế hoạch từ thông tin do huyện và xã cung cấp. Khi việc sơ tán cần sự tham gia của nhiều tỉnh, văn bản cấp quốc gia xác định vai trò và trách nhiệm của từng địa phương.

Mốc 6 giờ mà Forsal đề cập chỉ áp dụng cho quân nhân dự bị có thẻ ghi yêu cầu trình diện ngay.

Thời hạn bắt đầu khi người nhận biết có lệnh tổng động viên hoặc chiến tranh đã nổ ra. Với những thẻ ghi ngày giờ cụ thể, người nhận thực hiện theo thời hạn ghi trên thẻ.

Forsal cho biết các trung tâm tuyển quân gửi giấy tờ này trong thời bình để người thuộc diện động viên biết trước mình phải trình diện ở đâu nếu được gọi.