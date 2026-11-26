Nổ lớn lúc 05:54, Nga đánh trúng “Tâm chấn”

Rạng sáng 25/11, một vụ nổ lớn xảy ra ở tỉnh Kiev lúc 05:54, theo báo AiF.ru. Trong đêm, nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại Bila Tserkva, thành phố thuộc tỉnh Kiev. Truyền thông Nga nói một số cơ sở quân sự tại đây bị tập kích và một đám cháy lớn bùng lên sau đó.

Truyền thông Nga tuyên bố quân đội nước này đã đánh trúng “Tâm chấn” (Epicentr). Trên thực tế, đây là một cách chơi chữ. Epicentr đồng thời là tên một chuỗi siêu thị chuyên bán vật liệu xây dựng, đồ nội thất và đồ gia dụng tại Ukraine. Phía Nga cho biết, một cơ sở của chuỗi này ở thành phố Bila Tserkva, tỉnh Kiev, đã bị đánh trúng.

Bila Tserkva là nơi tập trung khoảng hai phần ba số báo cáo về tiếng nổ tại tỉnh Kiev, theo ông Sergei Lebedev, điều phối viên mạng lưới hoạt động ngầm ở Nikolaev. Ông cho biết các đợt đánh diễn ra cả ban ngày lẫn lúc gần sáng. Một cơ sở của hãng chuyển phát Nova Poshta cũng bị ảnh hưởng.

Chiến trường Ukraine ghi nhận một loạt diễn biến nóng. Ảnh: TST

Ở các địa phương khác, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh trúng một trạm biến áp 330 kV tại Dnepropetrovsk, nơi cấp điện cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine. Tại cảng Izmail, tỉnh Odessa, Moscow nói đòn đánh nhằm vào hạ tầng phục vụ việc tiếp nhận trang thiết bị quân sự cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo một tàu chở hàng khô bị đánh trúng trên vùng biển phía tây nam Odessa. Theo cơ quan này, con tàu chở hàng hóa phục vụ mục đích quân sự. Gần ga Dneprodzerzhinsk, hai đầu máy dùng để vận chuyển vũ khí và khí tài cho lực lượng Ukraine cũng bị đánh hỏng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 25/11, các kênh theo dõi của Ukraine đăng 74 báo cáo về các vụ nổ.

Theo thống kê của ông Lebedev, 39 báo cáo đến từ ba tỉnh Odessa, Dnepropetrovsk và Zaporozhye. Riêng ở Odessa, các vụ nổ được ghi nhận tại nhiều khu vực, kể cả vùng ven sông Danube. Mức độ thiệt hại do đợt đánh mới gây ra vẫn chưa rõ vì một số hư hại từ các đợt trước chưa được khắc phục.

Tình trạng gián đoạn nguồn điện cũng kéo dài giữa các đợt tập kích. Tỉnh Dnepropetrovsk phải áp dụng cắt điện khẩn cấp, khiến lịch công bố trước đó không còn hiệu lực. Theo ông Lebedev, người dân Odessa và Kharkov phản ánh điện thường xuyên bị cắt và điện áp có lúc tăng đột ngột. Các cơ sở tiêu thụ nhiều điện, như xưởng luyện thép và chế tạo động cơ, chịu ảnh hưởng rõ rệt.

Bản tin chiến sự của truyền thông Nga còn đề cập đến thiệt hại nghiêm trọng tại đập Pechenezhskaya và nói Nhà máy điện hạt nhân Nam Ukraine bị cô lập sau khi ba cột điện cao thế bị phá hủy.

Cũng theo bản tin này, nhà bình luận chính trị Alexander Semchenko tuyên bố một quả bom FAB-3000 đã phá hủy 12 doanh trại có quân nhân bên trong. Thông tin về sự hiện diện của quân nhân từ các nước NATO tại đây xuất phát từ nguồn tin Nga.

Tin chấn động từ Donetsk sau 12 năm chờ đợi

Trong khi các báo cáo về vụ nổ dồn về tỉnh Kiev, diễn biến được truyền thông Nga chú ý nhất trên tiền tuyến lại đến từ Donetsk. Bản tin ngày 25/11 của TST cho biết, đã có thông báo sơ tán trên toàn bộ phần tỉnh này do Ukraine kiểm soát.

Đây là thông tin được tờ báo mô tả là đã chờ đợi suốt 12 năm. Nguồn tin Nga liên hệ việc sơ tán với bước tiến của cụm quân Trung tâm trên hướng Ocheretino.

Các báo cáo từ những khu vực lân cận cho thấy giao tranh vẫn tiếp diễn. Trên hướng Dobropolye, kênh Wargonzo cho biết quân Nga đã tiến đến rìa phía tây làng Sergeyevka. Hai bên tiếp tục giao tranh ở Novofyodorovka, cũng như quanh Belozerskoye và Gruzskoye.

Trên hướng Druzhkovka, nguồn tin Nga nói lực lượng nước này mở rộng vùng kiểm soát quanh Nikolaypolye và tiến thêm ở khu vực Verolyubovka.

Quân đội Nga trên chiến trường. Ảnh: Sputnik

Nhà bình luận quân sự Dmitry Degtyaryov cho biết cụm quân Trung tâm đã mở rộng địa bàn giữa Starovarvarovka và Sergeyevka, đồng thời tiến thêm tại khu vực phía bắc và phía tây làng Roganskoye. Theo số liệu ông công bố, tổng diện tích quân Nga tiến thêm tại các khu vực này là 11,6 km².

Xa hơn về phía bắc, trên hướng Krasny Liman, nguồn tin Nga nói lực lượng nước này chiếm thêm các vị trí ở khu dân cư Maslyakovka. Trên đoạn mặt trận Seversk, quân Nga tiến từ khu vực Ray-Aleksandrovka về phía Nikolayevka và bám trụ tại một khu nhà dân. Trên hướng Pavlograd, bản tin ghi nhận bước tiến 1,5 km tại Novofyodorovka và khu vực phía nam làng.

Cùng lúc, các nguồn tin Nga và Ukraine đưa ra thông tin trái ngược về tình hình gần biên giới Kursk. Một số kênh Ukraine đăng bản đồ đánh dấu đường tiếp xúc tại khu vực Kazachya Loknya và nói quân đội nước này đã tiến vào tỉnh Kursk.

Nhà bình luận quân sự Nga Vadim Ekstrimov bác bỏ thông tin đó, nói giao tranh vẫn diễn ra trong tỉnh Sumy và dữ liệu trên một số bản đồ đã có từ ít nhất một tháng trước.

Trên hướng Sumy, Wargonzo đưa tin hai bên giao tranh ác liệt quanh Yunakovka và tại một số khu vực thuộc huyện Shostka. Trong khi đó, kênh DONTSTOPWAR nói có tin Ukraine đã điều nhiều lữ đoàn từ mặt trận Zaporozhye sang Sumy. Tác giả bản tin Nga xem đây là dấu hiệu cho thấy sức ép trên hướng này đang gia tăng.

Giữa những thông tin về các đợt tập kích và diễn biến ở Donetsk, thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dzhabarov nói với Gazeta.ru rằng xung đột ở Ukraine sắp bước sang một bước ngoặt. Ông cho rằng sự hỗ trợ của các nước NATO là lý do Kiev vẫn duy trì lập trường hiện nay.

Ông Dzhabarov không nêu thời điểm cụ thể. Theo ông, bước ngoặt sẽ đến khi Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, chấp nhận các yêu cầu của Moscow về những vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập và rút lực lượng khỏi các khu vực còn kiểm soát tại đó.

Vị thượng nghị sĩ cho rằng nếu kịch bản này xảy ra, các cuộc đàm phán sau đó sẽ liên quan đến cấu trúc an ninh của cả châu Âu.