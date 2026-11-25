Lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng lên gần gấp đôi mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10. Diễn biến này củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12, đồng thời đặt ra câu hỏi về mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm 2027.

Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 25/11, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát yêu thích của Fed – tăng 3,8% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ.

Con số này phù hợp với dự báo của giới phân tích do Dow Jones tổng hợp, nhưng gần gấp đôi mục tiêu lạm phát 2% của Fed.

Đáng chú ý, nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi tăng 3,3%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.

Mặc dù Fed chính thức theo dõi chỉ số PCE toàn phần, các nhà hoạch định chính sách thường xem lạm phát lõi là thước đo đáng tin cậy hơn để đánh giá xu hướng giá cả trong dài hạn.

Áp lực lạm phát gia tăng diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh. Một báo cáo riêng của Bộ Thương mại cho thấy GDP quý 3 điều chỉnh tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tiêu dùng, chi tiêu cá nhân tăng 0,3% trong tháng 10, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. Trong khi đó, thu nhập cá nhân tăng mạnh 0,7%, vượt xa mức dự báo 0,4%. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân cũng tăng lên 4,1%.

Những số liệu trên xuất hiện trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn là Fed sẽ phải tiếp tục nâng lãi suất đến mức nào để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Lạm phát tại Mỹ đã duy trì trên ngưỡng mục tiêu của Fed trong khoảng 5 năm rưỡi. Điều này cho thấy cuộc chiến chống lạm phát của ngân hàng trung ương vẫn còn nhiều thách thức, ngay cả khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý, mức điều chỉnh tăng của GDP quý 3 chủ yếu đến từ việc cập nhật các số liệu về đầu tư, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ.