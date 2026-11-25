Những dãy nhà chung cư màu vàng đồng loạt này cao 4 tầng và mang một cái tên gợi nhớ về một thời kỳ xưa cũ: Làng Yêu nước số 5.

Một trong những căn hộ cũ nơi đây thuộc về gia đình Alice Huang - người tình tin đồn của CEO Nvidia Jensen Huang. Bố của Alice Huang từng là thư ký tại một tổ hợp nhà máy sản xuất vũ khí ở làng Nanzhushan, tỉnh Hồ Nam. Khu tổ hợp này là Nhà máy Quốc doanh số 282. Nơi đây sản xuất mọi thứ, từ lựu đạn cầm tay đến các bộ phận cho tên lửa dẫn đường.

Ngày này, tổ hợp nhà máy vẫn còn đó. Nhưng sau đợt sa thải nhân viên tại các doanh nghiệp nhà nước, nhiều người trẻ bắt đầu rời đi. Đến giữa những năm 2000, một trong số đó là bà Huang, người đã trở thành tâm điểm chú ý vì được cho là có mối quan hệ với người đứng sau sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo của Mỹ Jensen Huang

Một trong những căn hộ thuộc tòa nhà 4 tầng mang tên Làng Yêu nước số 5 thuộc sở hữu của gia đình Alice Huang. Ảnh: NYT.

Tờ New York Times đã theo dấu cuộc đời bà Huang thông qua các chuyến thăm làng Nanzhushan và 4 quốc gia, dựa trên các tài liệu nội bộ của công ty, hồ sơ doanh nghiệp và các cuộc phỏng vấn với hơn chục người quen biết bà.

"Ngôi làng" vũ khí

Từ nhỏ, cuộc sống của bà gắn liền với giới quốc phòng Trung Quốc. Bà theo học tại một trường dành cho con em công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất vũ khí thuộc sở hữu của công ty quốc doanh.

Bà Huang từng làm việc một thời gian ngắn cho đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, đồng thời là một nhà đầu tư. Là một doanh nhân, bà vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết với nhà nước, nhận được sự hậu thuẫn và tài trợ từ các quan chức chính quyền địa phương cho một doanh nghiệp phục vụ các mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh.

Thông qua mạng lưới quan hệ gia đình và kinh doanh giúp tiếp cận được các chip của Nvidia, Huang có mối quan hệ với các nhà thầu quốc phòng quốc doanh Trung Quốc.

Theo cán bộ ủy ban khu phố, Huang theo học tại trường địa phương, là một học sinh khá. Sau đó, Huang theo học một trường điều dưỡng ở thành phố Tương Đàm gần đó.

Sau khi tốt nghiệp, Huan đã làm điều giống như hàng chục triệu người Trung Quốc cùng thế hệ đã làm, đó là rời quê để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở những thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Trong hơn 2 thập kỷ, Huang trở thành giám đốc điều hành cấp cao đi khắp thế giới và quản lý Megaspeed - công ty có trụ sở tại Singapore đã mua hàng tỷ đô la chip tiên tiến của Nvidia.

Tuy nhiên, những dấu vết về thời thơ ấu của bà rất khó tìm. Dân làng bàn tán về gia đình bà. Một số người còn nhớ, nhưng không ai có thể xác định chính xác ngôi nhà nơi bà lớn lên. Các quan chức địa phương cũng bất đồng về lai lịch của mẹ bà.

Trường dành cho con em công nhân nhà máy ở Nanzhushan. Ảnh: NYT

Năm 2006, Huang theo học Đại học Baptist Hồng Kông để lấy bằng thạc sĩ quản lý truyền thông. Chương trình này còn mới và thu hút nhiều sinh viên từ Trung Quốc đại lục. Một bạn cùng lớp cho biết cô ấy thường mặc đồ hiệu, trái ngược hoàn toàn với quần jeans và áo phông mà hầu hết các sinh viên khác mặc.

Khởi nghiệp

Alice Huang ở Thượng Hải vào giữa những năm 2010. Trong các cuộc gặp gỡ, bà giới thiệu ông Kang Wei - người chồng nổi tiếng trong giới tài chính của bà. Theo hồ sơ doanh nghiệp và dữ liệu từ WireScreen, một nền tảng dữ liệu, cả hai đã cùng đầu tư vào một mạng lưới các công ty có quyền sở hữu, cổ đông và thông tin liên lạc chồng chéo.

Huang đã đầu tư cùng với một số nhà tài chính tinh vi và có quan hệ chính trị mạnh mẽ nhất Trung Quốc. Theo hồ sơ gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, có thời điểm bà đã sử dụng một công ty bình phong ở vùng Caribe để đầu tư vào một nhà sản xuất thiết bị y tế Trung Quốc trước khi công ty này phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Ban đầu, Alice Huang sở hữu một công ty nắm giữ cổ phần quan trọng của mạng lưới này. Năm 2017, bà đã chuyển nhượng cổ phần của mình cho chị gái.

Trong thời kỳ Covid, Alice Huang và chồng mình đã giúp phát triển một trung tâm dữ liệu với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Khi hoàn thành, dự án, được gọi là Trung tâm Điện toán Cao cấp Trí tuệ Nhân tạo Đồng bằng sông Dương Tử, đã sử dụng chip Nvidia và phục vụ các công ty.

Trung tâm dữ liệu do vợ chồng Alice Huang và Kang Wei hỗ trợ xây dựng ở ngoại ô Thượng Hải. Ảnh: NYT.

Trung tâm dữ liệu và một công ty được thành lập để mua máy chủ Nvidia có tên là Century Litong đã nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng chip. Dòng chảy này đi vào mạng lưới các công ty liên kết với các nhà thầu quân sự Trung Quốc như Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AICCN), tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ nhà nước Trung Quốc.

Khi biên giới mở cửa trở lại sau đại dịch, vợ chồng Huang hướng tầm nhìn ra nước ngoài. Năm 2022, đội ngũ bán hàng của Nvidia đã giới thiệu Alice Huang với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba. Cô và ông Kang bắt đầu thuyết phục các nhà đầu tư về một dự án mua chip Nvidia, lắp đặt chúng ở Đông Nam Á và bán sức mạnh tính toán AI cho các công ty Trung Quốc.

Năm 2023, Alice Huang đã sử dụng một công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh để mua lại một công ty con của công ty trò chơi 7Road tại Singapore. Công ty này sau đó trở thành Megaspeed.

Chính phủ Mỹ bắt đầu siết chặt các hạn chế đối với việc bán chip AI tiên tiến cho Trung Quốc, khiến các công ty phải cắt đứt quan hệ với đại lục. Alice Huang bắt đầu xây dựng hình ảnh một giám đốc điều hành quốc tế. Cô đăng tải những bức ảnh mình đang uống rượu vang tại các nhà hàng sang trọng khắp châu Á cùng với Jensen Huang và các ông trùm trong chuỗi cung ứng chip và điện tử của khu vực.

'Ai cũng đang buôn chuyện cả'

Sự nổi tiếng bất ngờ của Alice Huang đã lan đến tận làng Nanzhushan.

Một quản lý cửa hàng cho biết người dân địa phương đã bàn tán sôi nổi về tin tức này.

Tại Làng Yêu nước số 5, người dân ít thận trọng hơn.

"Chúng tôi đều đang bàn tán về chuyện đó," một người hàng xóm họ Zheng, người từng sản xuất lựu đạn tại nhà máy, thừa nhận. Một cư dân khác cho biết nhiều người đã bàn tán về nhan sắc của cô ấy.

Tại Tương Đàm gần đó, một người đàn ông họ Hán cho biết ông rất ngưỡng mộ Alice Huang. Ông nói rằng thời buổi khó khăn, người dân địa phương ngày càng khó kiếm tiền. Việc một người địa phương có thể trở nên giàu có là điều đáng khâm phục.

"Tôi không quan tâm cô ấy có phải là tình nhân của Jensen Huang hay không", ông nói. "Cô ấy tuyệt vời vì cô ấy là một nữ doanh nhân thành đạt".

Theo NYT