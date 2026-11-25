Đáng chú ý, vi phạm không nằm ở nhãn mác, phụ gia hay nấm mốc mà xuất phát từ tình trạng hoa hồi bị gãy, vỡ và mất hạt.

Theo thông báo của Cơ quan Thanh tra An toàn thực phẩm Ba Lan (JHARS), chi nhánh Szczecin, ngày 18/11/2026, cơ quan này đã ban hành quyết định cấm lưu thông đối với lô hàng 5 tấn hoa hồi nguyên quả có xuất xứ Việt Nam.

Nguyên nhân được xác định là sản phẩm thực tế không đáp ứng các thông số kỹ thuật được doanh nghiệp khai báo và cam kết.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng Ba Lan phát hiện nhiều vấn đề về hình dạng của sản phẩm lô hàng so với mô tả. Theo đó, một số quả hoa hồi bị gãy, vỡ, không còn giữ được hình dạng nguyên vẹn. Một số khác bị mất hạt bên trong. Những đặc điểm này khiến sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về chất lượng thương mại theo quy cách đóng gói đã công bố.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 30 Luật ngày 21/12/2000 của Ba Lan về chất lượng thương mại nông sản, thực phẩm, cơ quan JHARS có quyền cấm lưu thông đối với hàng hóa không đáp ứng các yêu cầu chất lượng thương mại theo quy định hoặc tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố.

Căn cứ quy định này, quyết định cấm lưu thông lô hoa hồi 5 tấn của Việt Nam có hiệu lực ngay lập tức.

Đáng chú ý, vụ việc không xuất phát từ những vi phạm thường gặp như sai sót về nhãn mác, sử dụng chất phụ gia không phù hợp hay nhiễm nấm mốc. Vấn đề nằm ở sự khác biệt giữa tình trạng thực tế của sản phẩm và mô tả hàng hóa khi xuất khẩu.

Cụ thể, lô hàng được khai báo là hoa hồi nguyên quả, nhưng một phần sản phẩm đã bị gãy, vỡ hoặc mất hạt. Điều này khiến hàng hóa không còn đáp ứng các đặc tính chất lượng của nhóm sản phẩm đã đăng ký.

Sau vụ việc, Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan đưa ra khuyến nghị đối với các doanh nghiệp trong nước đang xuất khẩu gia vị sang thị trường này.

Theo đó, doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chất lượng nguyên liệu, đặc biệt là hạn chế tỷ lệ hoa hồi bị gãy, vỡ hoặc mất hạt. Khâu phân loại cũng cần được thực hiện rõ ràng, tránh nhầm lẫn giữa hoa hồi nguyên quả, hoa hồi vỡ và hoa hồi đã tách hạt.

Bên cạnh đó, các lô hàng cần được kiểm tra kỹ trước khi xuất khẩu. Quy cách kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng phải bảo đảm sự phù hợp giữa hàng hóa thực tế với những nội dung đã thỏa thuận với nhà nhập khẩu.

Vụ việc cho thấy, ngay cả khi không phát sinh vi phạm về an toàn thực phẩm, một lô hàng vẫn có thể bị cấm lưu thông nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng thương mại đã công bố.

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu hoa hồi và gia vị Việt Nam, việc kiểm soát chất lượng từ khâu nguyên liệu, phân loại đến đóng gói có ý nghĩa quan trọng nhằm hạn chế rủi ro khi đưa hàng vào thị trường Ba Lan.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan