Ngày 1/10/2025, tại lễ trao giải của Hiệp hội Đường hầm và Không gian ngầm Quốc tế (ITA) tổ chức ở Belgrade, Serbia, hầm dìm thuộc tuyến giao thông Thâm Quyến - Trung Sơn của Trung Quốc đã giành giải Vàng ở hạng mục Công trình quy mô lớn xuất sắc nhất năm, dành cho các dự án có giá trị trên 500 triệu euro.

Chính thức thông xe ngày 30/6/2024, tuyến Thâm Quyến - Trung Sơn có tổng chiều dài 24 km, kết nối hai thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông qua cửa sông Châu Giang. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc 8 làn xe, tích hợp hệ thống cầu vượt biển, đảo nhân tạo, đường hầm dưới biển và nút giao thông dưới nước.

Trong đó, hạng mục đặc biệt phức tạp là đường hầm dìm dài 5.035 m, được tạo thành từ 32 cấu kiện thép - bê tông đúc sẵn và một đốt hợp long.

Theo hồ sơ của ITA, mỗi cấu kiện tiêu chuẩn dài 165 m, cao 10,6 m, rộng từ 46 đến 55,46 m và nặng khoảng 80.000 tấn. Tổng khối lượng của 32 cấu kiện ước tính lên tới 2,56 triệu tấn.

Thay vì sử dụng kết cấu bê tông cốt thép truyền thống, các kỹ sư Trung Quốc áp dụng kết cấu liên hợp vỏ thép - bê tông. Giải pháp này giúp tăng khả năng chịu lực, giảm chiều cao mặt cắt đường hầm thêm 1,6 m, qua đó giảm khối lượng nạo vét dưới đáy biển.

Riêng lượng bê tông tự đầm được sử dụng cho các cấu kiện lên tới khoảng 910.000 m³, trong đó một cấu kiện có thể cần tới 29.000 m³ bê tông.

Sau khi được chế tạo trên bờ, các cấu kiện khổng lồ được vận chuyển ra biển bằng tàu chuyên dụng, hạ chìm xuống rãnh đã nạo vét và ghép nối với nhau. Trung Quốc cũng tự phát triển tàu tích hợp chức năng vận chuyển và lắp đặt cấu kiện, cùng tàu san phẳng lớp đá nền dưới đáy biển để phục vụ quá trình thi công.

Trong suốt 7,5 năm xây dựng, khu vực thi công chịu ảnh hưởng của 20 cơn bão. Tuy nhiên, theo ITA, quá trình triển khai hạng mục hầm dìm không ghi nhận thương vong hay thiệt hại đối với tàu thuyền.

Hồ sơ giải thưởng công bố giá trị dự án hầm dìm là 1,4146 tỷ euro (khoảng 39.500 tỷ đồng). Trong đó, riêng công tác thiết kế, chế tạo, xây dựng và hạ chìm các cấu kiện chiếm 1,3463 tỷ euro, tương đương hơn 95% giá trị dự án.

Khi hoàn thành, tuyến Thâm Quyến - Trung Sơn xác lập hàng loạt kỷ lục thế giới, trong đó có đường hầm dìm dưới biển hai chiều 8 làn xe dài nhất và đường hầm dìm sử dụng kết cấu liên hợp vỏ thép - bê tông rộng nhất thế giới.

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