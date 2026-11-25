Mùa mua sắm 11/11 năm nay ở Trung Quốc diễn ra khá trầm. Theo Phòng thí nghiệm dữ liệu lớn tiêu dùng của Đại học Phúc Đán, tổng doanh số bán lẻ trực tuyến toàn mạng chỉ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ. Các sàn bỏ bớt trò giảm giá chồng giảm giá, người mua cân nhắc từng đơn hàng.

Nhưng ở một góc riêng của Tmall, bức tranh lại khác hẳn. Theo Tmall Luxury Pavilion, khu gian hàng xa xỉ của nền tảng thuộc Alibaba, hơn 40 thương hiệu gồm Cartier, Coach, Chloé, Graff, Prada, Thom Browne, Tiffany & Co. và Zegna đạt mức tăng trưởng hai chữ số ngay trong giai đoạn mở màn từ 20 đến 29/10. Doanh số các sản phẩm mới chỉ bán độc quyền trên Tmall tăng 109% so với năm ngoái, số lượng mẫu độc quyền cũng tăng gấp đôi. Hơn một nửa số thương hiệu xa xỉ có mặt trên sàn đã chọn Tmall làm nơi ra mắt hàng mới.

Giao diện Tmall Luxury Pavilion, nơi hơn 40 thương hiệu xa xỉ đạt tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn mở màn 11/11. Ảnh: Tmall Luxury Pavilion

Điều đáng chú ý là chuyện này xảy ra đúng lúc ngành hàng xa xỉ đang chật vật với cửa hàng vật lý. Đầu năm nay, Gucci đóng cửa hàng flagship tại trung tâm thương mại IAPM ở Thượng Hải và lên kế hoạch đóng khoảng 100 cửa hàng trên toàn cầu trong năm 2026, 40% trong số đó ở châu Á, theo Jing Daily. Cửa hàng đóng bớt, còn gian hàng trên mạng thì lại phình ra. Câu hỏi đặt ra là ai đang ngồi trước màn hình bấm mua những món đồ trị giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Những vị khách "chịu chi" nhất cũng chuyển lên mạng

Trong ngành xa xỉ, một nhóm nhỏ khách hàng chi tiêu lớn thường mang về phần lớn doanh thu cho cửa hàng. Giới kinh doanh gọi họ là VIC (Very Important Client, khách hàng đặc biệt quan trọng). Số liệu kết thúc mùa 11/11 mà Tmall Luxury Pavilion cung cấp cho Jing Daily cho thấy quy luật ấy đang lặp lại trên môi trường trực tuyến. Số khách VIC đã chi hơn 50.000 tệ (khoảng 200 triệu đồng) cho hàng xa xỉ trên Tmall tăng khoảng 10%, giá trị đơn hàng trung bình và tổng chi tiêu của nhóm này đều đi lên.

Thay đổi lớn hơn nằm ở cách họ mua. Trước đây, khách VIC đi từng boutique của từng thương hiệu. Giờ đây, nhiều người coi Tmall Luxury Pavilion như một trung tâm mua sắm tổng hợp, gom gần đủ tủ đồ cả mùa vào một giỏ hàng. Ngoài thời trang, phụ kiện, đồ outdoor cao cấp và cashmere, họ bắt đầu thử những ngành hàng trước nay ít ai dám mua qua mạng. Năm nay, nhiều người lần đầu mua trang sức và đồng hồ từ gian hàng chính hãng trên Tmall, khiến nhóm hàng này trở thành ngành tăng nhanh nhất trong tập khách VIC.

Đồ thể thao hiệu năng cao là một trong những ngành hàng thành viên gian hàng chính hãng chi tiêu tăng mạnh nhất. Ảnh: Tmall Luxury Pavilion

Thành viên của các gian hàng chính hãng là một động lực khác. Theo Tmall, nhóm này chi tiêu mỗi đơn và tổng cộng đều cao hơn hẳn khách vãng lai. Chi tiêu của thành viên cho đồ thể thao hiệu năng cao tăng 60%, cho đồ gia dụng cao cấp tăng 53%. Riêng thời trang nam, 80% doanh số đến từ thành viên, nghĩa là ngành hàng này đang sống nhờ khách quen quay lại.

Ở góc độ thế hệ, nhóm tăng nhanh nhất là Gen Z chi tiêu mạnh ở các thành phố lớn. Họ không còn là người mua thử món hàng hiệu đầu tiên, mà đã thành khách quen, giá trị mỗi đơn tăng đều ở túi xách, thời trang nữ, trang sức và đồng hồ. Thay vì tìm hàng thay thế giá rẻ, họ sẵn sàng trả tiền cho đúng món mình muốn, vừa thích thiết kế kinh điển vừa chạy theo xu hướng mới. Cảm hứng đến từ mạng xã hội và tủ kính cửa hàng, còn quyết định xuống tiền thường dồn vào dịp 11/11. Song song đó, các sản phẩm xa xỉ "nhập môn" vẫn hút người trẻ dưới 30 tuổi có ngân sách eo hẹp hơn.

Phụ nữ trên 40 tuổi là một trụ cột khác của các thương hiệu cao cấp trên Tmall. Họ mua để tự thưởng, để chuẩn bị tủ đồ công sở hay cho gia đình, coi trọng chất lượng nhưng cũng muốn trải nghiệm mua sắm đem lại niềm vui. Dù có khả năng chi trả, nhóm khách này vẫn tính toán tài chính khá kỹ. Ngày càng nhiều người chọn trả góp không lãi suất để cân đối giữa khoản chi cho hàng hiệu và kế hoạch tiền bạc.

Còn đàn ông thì đang mở rộng giỏ hàng. Bên cạnh trang sức, họ chi nhiều hơn cho đồ gia dụng cao cấp. Mùa 11/11 năm nay, chi tiêu của khách nam ở ngành hàng gia dụng trên Tmall Luxury Pavilion tăng hơn 70%. Theo Tmall, điều này cho thấy đàn ông không còn mua hàng hiệu chủ yếu để làm quà, mà ngày càng mua cho chính mình.

Không cần đến tận cửa hàng, cũng không cần ở thành phố lớn

Hai câu chuyện được Jing Daily ghi lại cho thấy rõ hơn cách quyết định mua hàng đang dịch chuyển. Vương Giai, chủ một cơ sở kinh doanh quần áo ở Nghi Xương (Hồ Bắc), thấy cửa hàng pop-up của một thương hiệu xa xỉ tại khu Trương Viên (Thượng Hải) qua Xiaohongshu. Không thể đến tận nơi, cô xem các video dạo quanh cửa hàng và bài đăng của KOL rồi bắt đầu thích sản phẩm. Cô từng tính nhờ người nhà đi công tác Thượng Hải mua hộ, nhưng ngại xếp hàng, lo hết hàng và không có thời gian, cuối cùng đặt thẳng trên gian hàng chính hãng của thương hiệu trên Tmall.

Dư Tâm Nguyệt, cô gái Thượng Hải sinh năm 2005, là người hướng nội và thích lướt mạng hơn là trò chuyện với nhân viên bán hàng trong boutique. Trước mùa 11/11, với sự hỗ trợ tài chính của mẹ, cô mua chiếc vòng cổ Clash de Cartier trên gian hàng chính hãng của Cartier. Đây cũng là mẫu vòng mà nhà toán học Vương Hồng, người vừa giành Huy chương Fields 2026, từng đeo. Tâm Nguyệt chọn nó làm quà tốt nghiệp tặng chính mình, như một biểu tượng cho kỳ vọng về tương lai.

Mẫu vòng cổ Clash de Cartier trên gian hàng chính hãng của Cartier ở Tmall, thiết kế từng được nhà toán học Vương Hồng đeo. Ảnh: Tmall Luxury Pavilion

Suốt nhiều năm, vị trí đặt cửa hàng flagship gần như quyết định thương hiệu xa xỉ tiếp cận được những ai. Mạng xã hội và thương mại điện tử đang xóa dần ranh giới địa lý đó. Người mua có thể khám phá rồi chốt đơn mà không cần bước chân vào boutique, trong khi livestream, dịch vụ cá nhân hóa và quà tặng riêng cho thành viên khiến việc mua hàng hiệu online bớt khô khan.

Chính vì thế, các thương hiệu bắt đầu thay đổi cách bày hàng trên sàn. Trước đây, nhiều nhà mốt chỉ đưa một phần nhỏ sản phẩm lên sàn thương mại điện tử của bên thứ ba, giữ bộ sưu tập đầy đủ cho website riêng và cửa hàng vật lý. Năm nay, Gucci nâng gian hàng Tmall lên khoảng 3.000 sản phẩm của mùa hiện tại, phủ từ quần áo, đồng hồ, trang sức đến đồ gia dụng, tương đương với website chính thức tại Trung Quốc. Theo số liệu nền tảng, hơn 70% người mua các sản phẩm vừa được bổ sung là khách mới của gian hàng Gucci trên Tmall, gần một nửa đến từ các thành phố cấp 3 trở xuống. Có người mở hàng bằng một chiếc đồng hồ giá hơn 10.000 tệ (khoảng 40 triệu đồng).

Gian hàng Gucci trên Tmall được mở rộng lên khoảng 3.000 sản phẩm mùa hiện tại, tương đương website chính thức tại Trung Quốc. Ảnh: Tmall Luxury Pavilion

Với những thương hiệu chưa có cửa hàng ở Trung Quốc, sàn thương mại điện tử còn là cửa ngõ đầu tiên. Họ có thể biến sự tò mò thành doanh số và đo nhu cầu thị trường trước khi tính chuyện mở cửa hàng. Nhãn thời trang Hàn Quốc Low Classic mở gian hàng đầu tiên tại Trung Quốc trên Tmall vào tháng 7 và lần đầu tham gia 11/11, đạt hơn 300 triệu won (khoảng 5,9 tỷ đồng) ngay ngày đầu, mức mà thương hiệu cho biết là kỷ lục doanh số một ngày của một nhãn thời trang nữ Hàn Quốc. Hãng chăn ga cao cấp Italy Frette vào Tmall từ tháng 9, thu hơn 1 triệu tệ (khoảng 4 tỷ đồng) trong giai đoạn chạy thử, hơn một nửa đến từ chiến dịch 11/11, giá trị đơn trung bình khoảng 10.000 tệ (khoảng 40 triệu đồng). Công ty công nghệ giấc ngủ Eight Sleep từ Thung lũng Silicon cũng lần đầu tham gia và bán được hàng chục triệu tệ.

Hàng độc quyền và phiên bản giới hạn là chiêu bài còn lại. Fendi lên Tmall từ đầu tháng 10 với màn ra mắt độc quyền toàn cầu chiếc túi Croissant. Tudor, lần đầu tham gia 11/11, bán mẫu Black Bay Chrono màu hồng chỉ trên Tmall với số lượng giới hạn mỗi ngày. Kính trong bộ sưu tập hợp tác giữa Maison Margiela và Gentle Monster cũng ra mắt độc quyền tại đây và trở thành một trong những phụ kiện được săn đón nhất mùa.

Cuộc đua mới: Hiểu khách hơn chính khách

Đưa hàng độc quyền lên mạng mới chỉ là bước đầu. Bài toán khó hơn với các nhà mốt là hiểu người mua thực sự muốn gì để làm sản phẩm sát với nhu cầu. Đây là chỗ kho dữ liệu khổng lồ của sàn thương mại điện tử trở nên đắt giá. Tmall phân tích hành vi tìm kiếm, lướt xem, bấm chọn và mua hàng, rồi dùng AI biến chúng thành thông tin về xu hướng, gu thẩm mỹ và nhu cầu mới nổi, phục vụ cả chiến lược bày hàng, chăm sóc khách lẫn phát triển sản phẩm.

Mùa 11/11 năm nay, hàng chục sản phẩm độc quyền như giày cao gót slingback màu nude của Jimmy Choo, bốt tuyết Bogner hay túi Boston của Tory Burch đã được thiết kế với một số chi tiết dựa trên phân tích xu hướng từ Smart OTB, công cụ hoạch định hàng hóa dùng AI của Tmall Luxury Pavilion. Hiện công cụ này đang được dùng trong các dự án phối hợp lên danh mục sản phẩm với hàng chục thương hiệu xa xỉ ở nhiều ngành hàng.

Giày Jimmy Choo, túi Tory Burch và bốt Bogner là những sản phẩm độc quyền có chi tiết thiết kế dựa trên phân tích xu hướng bằng AI của Tmall. Ảnh: Tmall Luxury Pavilion

An Tang, tổng giám đốc Tmall Luxury Pavilion, nói với Jing Daily rằng Tmall không chỉ là một kênh bán hàng mà là nơi các thương hiệu xa xỉ xây dựng và quản lý quan hệ với khách hàng Trung Quốc. Theo An Tang, thay đổi thú vị nhất là AI đang biến sự thấu hiểu khách hàng của nền tảng thành công cụ mà thương hiệu dùng được ngay, và ai đi trước sẽ có lợi thế ở chu kỳ tiếp theo.

Dĩ nhiên, dữ liệu không thể thay thế con mắt sáng tạo của một nhà mốt. Giá trị của nó nằm ở chỗ cho nhu cầu người mua một tiếng nói trực tiếp hơn trong quyết định làm hàng gì, bán hàng gì. Với các thương hiệu quốc tế, đó là cách đọc gu thẩm mỹ của khách Trung Quốc mà vẫn giữ được bản sắc thiết kế riêng.

Cuộc cạnh tranh hàng hiệu trên mạng vì thế đang bước sang giai đoạn tinh vi hơn. Thu hút người mua bằng sản phẩm và nội dung là chưa đủ, các thương hiệu còn phải giữ được khách và khiến họ quay lại. Thứ quyết định thắng thua ở chặng tới sẽ không phải lượng truy cập, mà là ai hiểu khách hàng sâu hơn và biến sự thấu hiểu ấy thành những món đồ khiến người ta muốn sở hữu.