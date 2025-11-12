Ngày lễ độc thân ảm đạm tại Trung Quốc: Các trang TMĐT giảm giá ‘sập sàn’ vẫn khó thu hút người mua, chạy quảng cáo trước 1 tháng cũng không ăn thua

Tờ Nikkei Asian Review cho hay trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn trì trệ, các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) lớn đang phải kéo dài các chiến dịch giảm giá (sale) bán hàng. Ngày Lễ độc thân, sự kiện mua sắm trực tuyến thường niên lớn nhất quốc gia, vốn trước đây chỉ diễn ra vào ngày 11 tháng 11, hiện đang ở giai đoạn cuối sau khi kéo dài khoảng một tháng.

Đây là một điều hiếm thấy khi các trang TMĐT chạy quảng cáo sự kiện trước hẳn 1 tháng so với ngày lễ chính, thế nhưng hiệu quả không như mong muốn.

So bì

Vào đầu tháng 10/2025, khi đợt sale bắt đầu, một nhân viên văn phòng sống ở Thượng Hải đã tải xuống một ứng dụng so sánh giá tên là Manmanbuy theo lời giới thiệu của bạn cô. Ứng dụng này cho phép người dùng theo dõi sự thay đổi giá của các sản phẩm được niêm yết trên các trang thương mại điện tử lớn.

Cô ấy cẩn thận theo dõi xu hướng giá và cũng cân nhắc các chiến dịch bán hàng trước đó, chẳng hạn như sự kiện "618" giữa năm diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6, để xác định thời điểm tốt nhất để mua hàng.

Việc đắn đo tiết kiệm dù chỉ 0,1 Nhân dân tệ cho các mặt hàng thiết yếu hàng ngày như nước giặt và mỹ phẩm của cô phản ánh một tâm lý tiêu dùng đang lan rộng.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Trung Quốc

Ngày Lễ độc thân 11/11 được Tập đoàn Alibaba, công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, khởi xướng vào năm 2009. Các đối thủ cạnh tranh như JD.com sau đó đã tham gia, và sự kiện này được biết đến như một lễ hội mua sắm toàn quốc.

Trước đây, các sản phẩm xa xỉ ở nước ngoài như mỹ phẩm cao cấp được bán với mức giảm giá sâu chỉ vào ngày 11/11, gây ra những cơn sốt mua sắm. Nhưng sự phấn khích và bầu không khí đặc biệt gắn liền với sự kiện đã phai nhạt giữa tình trạng suy thoái bất động sản và tỷ lệ thất nghiệp cao ở giới trẻ của đất nước.

Số liệu của công ty nghiên cứu Wind tại Trung Quốc cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng đạt 89,6 vào tháng 9/2025, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023, tuy nhiên con số đó vẫn nằm dưới ngưỡng 100, ngưỡng phân chia giữa việc người tiêu dùng lạc quan hay bi quan.

Tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng, bao gồm doanh số bán hàng trực tuyến và doanh thu của các cửa hàng bách hóa, đã tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, nhưng mức tăng trưởng đã chậm lại so với mức tăng 5% được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 6.

Gã khổng lồ chăm sóc da Trung Quốc Proya đã ghi nhận mức giảm 12% doanh thu so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận ròng giảm 24% trong quý III gần đây. Trong một cuộc họp báo cáo thu nhập vào cuối tháng 10/2025, một giám đốc điều hành cho biết doanh số bán hàng trong Lễ độc thân năm nay là "không tệ", nhưng "sự nhạy cảm về giá của người tiêu dùng đã tăng lên rõ rệt."

Các nền tảng thương mại điện tử lớn đã cố gắng củng cố tâm lý bằng cách kéo dài thời gian giảm giá cùng các chương trình khuyến mãi. Nền tảng JD.com bắt đầu chiến dịch của mình sớm hơn ba ngày so với năm ngoái, kéo dài hơn một tháng. Alibaba cũng tổ chức các đợt giảm giá trong khoảng một tháng cho đến ngày 14/11/2025.

Thế nhưng việc khuyến mãi không ngừng nghỉ có nghĩa là người tiêu dùng đã quen với các chiến dịch này. Ngay trước Lễ độc thân, các nền tảng cũng đã giảm giá cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc nhưng hiệu quả không được như trước.

Hậu quả là giờ đây, người tiêu dùng cho rằng số ngày có giảm giá còn nhiều hơn số ngày không có, khiến họ không còn nhạy cảm với việc khuyến mãi của các sàn thương mại điện tử.

Tổng giá trị thị trường TMĐT Trung Quốc (nghìn tỷ Nhân dân tệ)

Thị trường bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc đã tăng trưởng 7% vào năm 2024, đạt 13 nghìn tỷ Nhân dân tệ (1,83 nghìn tỷ USD). Khi tốc độ tăng trưởng chậm lại so với mức hai chữ số trong quá khứ và người tiêu dùng đã quen với các chiến dịch bán hàng liên tục, việc kích thích sự thèm muốn của người tiêu dùng chỉ bằng giảm giá và khuyến mãi đã trở nên khó khăn hơn.

Bởi vậy theo nhiều chuyên gia, các công ty cần tập trung vào các cách tiếp cận mới, chẳng hạn như nhấn mạnh "giá trị trải nghiệm” thay vì chạy theo cuộc đua dìm giá.

*Nguồn: Nikkei