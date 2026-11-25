Tập đoàn năng lượng Eni của Italy và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) hồi tháng 3 công bố phát hiện hai cấu tạo chứa khí đốt mới tại vùng biển Địa Trung Hải, sau chiến dịch khoan thăm dò kéo dài nhiều tháng.

Hai phát hiện mang tên Bahr Essalam South 2 (BESS 2) và Bahr Essalam South 3 (BESS 3), nằm cách bờ biển Libya khoảng 85 km, tại vùng nước sâu gần 200 m. Khu vực này cách mỏ khí Bahr Essalam hiện hữu khoảng 16 km về phía nam. Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy hai cấu tạo chứa tổng cộng hơn 1.000 tỷ feet khối khí đốt, tương đương 28,3 tỷ m3.

Phát hiện được xác nhận sau khi Eni North Africa hoàn thành hoạt động khoan giếng thăm dò C1-16/4 và giếng thẩm lượng B2-16/4, thuộc chương trình thăm dò ngoài khơi Libya.

Cả hai giếng đều gặp các tầng địa chất chứa khí trong hệ tầng Metlaoui, vốn là tầng chứa dầu khí chủ yếu của khu vực. Dữ liệu thu thập trong quá trình khoan cho thấy các tầng chứa có chất lượng tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác. Đáng chú ý, thử nghiệm tại giếng đầu tiên đã xác nhận khả năng cho dòng khí của vỉa chứa. Kết quả này củng cố triển vọng đưa các phát hiện mới vào khai thác trong thời gian tới.

Theo NOC, cơ quan này đang xây dựng kế hoạch phát triển khẩn trương nhằm kết nối hai giếng mới với giàn khai thác ngoài khơi Bahr Essalam, cách khu vực phát hiện khoảng 16 km.

Khi được đưa vào vận hành, hai giếng được kỳ vọng bổ sung khoảng 130 triệu feet khối khí mỗi ngày, tương đương 3,68 triệu m3. Nếu duy trì mức sản lượng này liên tục trong một năm, lượng khí khai thác có thể đạt khoảng 1,34 tỷ m3.

Lợi thế lớn của phát hiện mới nằm ở vị trí gần cơ sở khai thác hiện hữu. Thay vì phải xây dựng toàn bộ hệ thống xử lý và vận chuyển khí từ đầu, doanh nghiệp có thể tận dụng hạ tầng tại mỏ Bahr Essalam để rút ngắn thời gian phát triển và giảm chi phí đầu tư.

Bahr Essalam là mỏ khí đốt ngoài khơi lớn nhất Libya, bắt đầu khai thác từ năm 2005. Mỏ giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho thị trường nội địa và phục vụ xuất khẩu.

Tháng 6/2026, Eni và NOC tiếp tục đưa vào vận hành dự án nén khí Sabratha nhằm duy trì và tăng sản lượng tại Bahr Essalam. Dự án lắp đặt một tổ hợp thiết bị nén khí nặng 1.600 tấn, với công suất khoảng 440 triệu feet khối mỗi ngày.

Hệ thống mới cho phép khai thác khí trong điều kiện áp suất vỉa suy giảm, qua đó tăng lượng khí thu hồi. Theo Eni, dự án có thể bổ sung khoảng 800 triệu m³ khí mỗi năm, cùng một lượng condensate đi kèm.

Ngoài đáp ứng nhu cầu trong nước, lượng khí phát hiện tại Bahr Essalam South còn được định hướng xuất khẩu sang Italy. Libya hiện có đường ống GreenStream vận chuyển khí đốt từ cơ sở xử lý Mellitah trên bờ biển nước này tới Gela, trên đảo Sicily của Italy. Tuyến đường ống ngầm dài khoảng 520 km, đi qua những khu vực biển sâu tới 1.127 m.

Đây là một trong những tuyến hạ tầng quan trọng kết nối nguồn khí đốt Bắc Phi với thị trường châu Âu. Khí khai thác tại Bahr Essalam và mỏ Wafa trong sa mạc được đưa về Mellitah để xử lý, sau đó phân phối cho thị trường Libya hoặc xuất khẩu qua GreenStream.

Việc bổ sung nguồn khí mới gần Bahr Essalam được kỳ vọng góp phần duy trì hoạt động của hệ thống này, trong bối cảnh Libya tìm cách tăng năng lực sản xuất và mở rộng xuất khẩu năng lượng.

Eni hiện là một trong những doanh nghiệp năng lượng quốc tế lớn nhất hoạt động tại Libya, với sự hiện diện từ năm 1959. Năm 2025, sản lượng dầu khí thuộc phần sở hữu của tập đoàn tại quốc gia Bắc Phi này đạt khoảng 162.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày, theo thông cáo công bố tháng 3/2026.

Phát hiện Bahr Essalam South cũng đánh dấu kết quả tích cực trong nỗ lực nối lại hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi Libya. Eni đã khôi phục chiến dịch khoan thăm dò tại vùng biển phía tây bắc nước này từ tháng 10/2025, sau khoảng 5 năm gián đoạn.