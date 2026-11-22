Cơ quan Dầu khí, Khí đốt và Nhiên liệu sinh học Quốc gia Angola (ANPG) cùng tập đoàn dầu khí quốc doanh Sonangol ngày 18/11 công bố phát hiện mỏ dầu mới tại giếng thăm dò Burututu-1, thuộc Block 5/06 ngoài khơi nước này.

Theo thông tin được Ecofin Agency, Lusa và Forbes África Lusófona dẫn lại, giếng được khoan tại khu vực có độ sâu mực nước khoảng 259 m và đạt độ sâu tổng cộng 3.882 m. Quá trình khoan xác định khoảng 25 m tầng chứa có hydrocarbon. Hydrocarbon là thuật ngữ bao gồm cả dầu và khí. Tuy nhiên, một số nguồn chuyên ngành như Ecofin Agency và Drilling Contractor mô tả kết quả Burututu-1 là một phát hiện dầu.

ANPG cho biết đây là lần đầu tiên hydrocarbon được xác định trong tầng chứa tiền muối tại khu vực nhượng quyền này, đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động thăm dò Block 5/06.

Ecofin Agency cho biết giếng còn tiếp cận một khu vực địa chất trước đây ít được thăm dò, khiến kết quả Burututu-1 được xem là thành công thăm dò đầu tiên được xác nhận tại phần này của lô dầu khí.

Block 5/06 do Sonangol Exploração & Produção vận hành và doanh nghiệp quốc doanh Angola nắm 100% quyền lợi tham gia.

Sự chú ý dành cho khu vực này còn đến từ một ước tính được Sonangol đưa ra năm 2024. Theo đó, lượng dầu tại chỗ của toàn Block 5/06 có thể vào khoảng 1,5 tỷ thùng.

Giếng Burututu-1 được khoan bằng West Gemini, tàu khoan nước sâu của Seadrill. Hợp đồng được triển khai thông qua Sonadrill, liên doanh 50-50 giữa Seadrill và một công ty thành viên của Sonangol. West Gemini cũng từng khoan giếng thẩm lượng Katambi-2 tại Block 24 thuộc lưu vực Benguela đầu năm nay.

Bước tiếp theo của Sonangol và ANPG là tiến hành thẩm lượng để xác định chính xác hơn quy mô và chất lượng phát hiện.

Dữ liệu ban đầu cho thấy Burututu-1 có những đặc điểm địa chất và thạch vật lý đáng để tiếp tục nghiên cứu. Các kỹ sư sẽ phải xác định phạm vi tầng chứa hydrocarbon, đặc tính vỉa và lượng dầu khí có thể thu hồi trước khi đánh giá khả năng phát triển thương mại.

Kết quả Burututu-1 đặc biệt được chú ý bởi Angola đang tìm kiếm những nguồn dầu mới tại tầng tiền muối Kwanza. Theo Africa Oil+Gas Report, hơn 95% sản lượng hiện tại của nước này đến từ lưu vực Congo nước sâu, trong khi những phát hiện tại khu vực tiền muối Kwanza vẫn tương đối hiếm.

Khu vực này từng ghi nhận một số kết quả đáng chú ý. Năm 2012, giếng Azul-1 của Maersk Oil cho dòng thử khoảng 3.000 thùng dầu mỗi ngày. Cùng năm, giếng Cameia-1 đạt lưu lượng thử 5.010 thùng dầu mỗi ngày cùng 405.000 mét khối khí đi kèm.

Cameia hiện nằm trong dự án Kaminho do TotalEnergies dẫn dắt. Dự án được kỳ vọng bắt đầu sản xuất năm 2028 và có thể đạt đỉnh khoảng 75.000 thùng/ngày.