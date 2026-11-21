Bộ Quốc phòng Cộng hòa Kazakhstan thông báo, Không quân nước này vừa nhận thêm một máy bay vận tải quân sự Y-9E do Trung Quốc sản xuất.

"Xe tải bay Y-9E" là phiên bản xuất khẩu dựa trên nguyên mẫu Shaanxi Y-9. Được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), dựa trên mẫu Y-8 trước đó, vốn được phát triển từ An-12. Loại máy bay này được nhận xét là đối thủ đáng gờm của vận tải cơ C-130J Super Hercules do Mỹ sản xuất.

Theo nhiều nguồn khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản, trọng lượng cất cánh của Y-9E dao động từ 65 đến 77 tấn. Khả năng chuyên chở là 25 tấn. Chiều dài khoang chứa hàng kín lên tới 16,2m, chiều rộng 3,2m và chiều cao là 2,3m.

Động cơ phản lực cánh quạt WJ-6C sản sinh công suất 5.100 mã lực. Cánh quạt có 6 lá và được làm bằng vật liệu composite mang lại độ bền cao và tiếng ồn thấp khi hoạt động.

Máy bay vận tải Y-9 có tốc độ tối đa 680km/h, trần bay 10.400m, tầm hoạt động 5.700km (tầm bay chuyển sân lên đến 7.800km).

Y-9 của Trung Quốc là một chiếc vận tải cơ hạng trung rất đáng chú ý.

Các chuyên gia nhận định loại vận tải cơ hạng trung này nên chiếm một vị trí giữa Airbus C-295 hạng nhẹ (tải trọng khoảng 9 tấn) và Airbus A400M hạng nặng (lên đến 37 tấn), hai loại máy bay hiện cũng đang được sử dụng bởi Kazakhstan.

Đáng chú ý, trước kia Nga đã chào hàng Kazakhstan máy bay vận tải hạng nặng thế hệ mới Il-76MD-90A (Il-476), nhưng quốc gia Trung Á này đã từ chối để chọn sản phẩm của Trung Quốc cũng như châu Âu.