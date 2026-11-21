Máy bay của hãng hàng không Lufthansa đậu bên ngoài nhà chứa máy bay bảo dưỡng tại sân bay Frankfurt.

Các phương tiện truyền thông Đức trích dẫn một bức thư nội bộ gửi cho nhân viên đưa tin, hãng hàng không Lufthansa đang phải vật lộn để ngăn chặn thua lỗ, do cú sốc năng lượng từ cuộc chiến tranh Iran đã đẩy giá nhiên liệu máy bay lên cao.

Theo bức thư, hãng hàng không này đã lỗ trung bình 20 triệu euro (22 triệu USD) mỗi tháng từ tháng 1 đến tháng 9.

Các giám đốc điều hành cho biết, 9 ngày đình công và chi phí hoạt động cao đã làm tăng thêm áp lực.

Kế hoạch cắt giảm 1.000 việc làm chiếm khoảng 2,5% trong tổng số 40.000 nhân viên của hãng hàng không.

Lá thư không nêu rõ thời gian biểu hay chi tiết về những công việc nào sẽ bị cắt giảm.

Hãng hàng không này dự định sẽ tiếp tục giảm công suất các chuyến bay ngắn và trung bình, đồng thời thay thế một số máy bay thuộc dòng Airbus A320 bằng các máy bay A220 tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Theo Eurocontrol, giá nhiên liệu máy bay tại châu Âu đã giảm 10% trong hai tuần, xuống còn 4,42 USD/gallon vào đầu tháng 11, vẫn cao gần gấp đôi so với mức trước chiến tranh.

Lufthansa dự kiến chi phí nhiên liệu sẽ đạt 9,3 tỷ euro trong năm nay, cao hơn 2 tỷ euro so với năm 2025.

Hãng hàng không Lufthansa cũng tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn trên một số tuyến bay đến châu Á do các hạn chế về không phận.

EU đã cấm máy bay Nga bay qua không phận của mình sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Nga đã áp đặt lệnh cấm tương tự đối với các hãng hàng không EU.

Lufthansa cho biết trong báo cáo thường niên mới nhất của mình, việc chuyển hướng đường bay đã làm kéo dài thời gian một số chuyến bay đến Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Công ty dữ liệu hàng không Skailark phát hiện ra, các hãng hàng không tránh không phận Nga tiêu thụ nhiều hơn 13,8% nhiên liệu mỗi chuyến bay giữa châu Âu và Đông Bắc Á, so với các đối thủ vẫn bay qua không phận Nga.