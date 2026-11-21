Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev.

“Các quốc gia thuộc EU phải chấp nhận thực tế, châu Âu rộng lớn hơn nhiều so với khuôn khổ của khối. Châu Âu bao gồm 44 quốc gia, chứ không chỉ 27 quốc gia thành viên EU.

Nếu và chỉ khi chấp nhận điều đó, mới có thể tiến tới thảo luận về một khuôn khổ an ninh thống nhất và không thể chia cắt cho tất cả các quốc gia ở khu vực này của thế giới”, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev nói trong cuộc phỏng vấn với Izvestia hôm 20/11.

Ông Kosachev nhận định, chừng nào EU còn tiếp tục đánh đồng toàn bộ châu Âu với EU và NATO, đồng thời phớt lờ lợi ích của Nga, thì sẽ không có cơ sở cho một thỏa hiệp.

Nghị sĩ Nga lưu ý, việc Nga mới đây mời đại diện châu Âu đến thăm Nga là nhằm kiểm tra xem EU có sẵn sàng bắt đầu các cuộc thảo luận về an ninh cho toàn lục địa hay không, hay liệu họ vẫn tiếp tục mắc kẹt trong cách tiếp cận thiếu tính xây dựng này.