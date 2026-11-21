Theo quyết định chấn chỉnh hoạt động thị trường tài chính ngày 13/11/2026, được báo chí đưa tin từ ngày 17/11, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã chính thức ban hành lệnh yêu cầu sàn giao dịch dự đoán sự kiện trực tuyến Kalshi phải gỡ bỏ và ngừng cung cấp các hợp đồng đặt cược bằng tiền thật liên quan đến việc dự đoán những từ ngữ hoặc cụm từ cụ thể mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phát âm trong các bài diễn văn và cuộc họp báo sắp tới.

Trong thời gian qua, sau khi giành chiến thắng pháp lý cho phép mở các kèo dự đoán kết quả bầu cử tại Mỹ, nền tảng Kalshi đã liên tục mở rộng danh mục sang đủ mọi chủ đề thời sự, chính trị và giải trí để thu hút người dùng nạp tiền đặt cược như giao dịch chứng khoán. Trong số các sản phẩm thu hút lượng tiền giao dịch lớn trên ứng dụng này là những hợp đồng kiểu đếm chữ: người chơi bỏ tiền mua cổ phần dự đoán xem trong một buổi phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Mỹ có nói ra một từ khóa nhất định nào đó hay không và lặp lại bao nhiêu lần.

Biểu tượng của Kalshi, nền tảng thị trường dự đoán. Ảnh minh họa: GV Wire

Tuy nhiên, sau khi rà soát cơ chế vận hành của các kèo cá cược ngôn từ này, các thanh tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ kết luận rằng chúng có dấu hiệu vi phạm trực tiếp đạo luật liên bang cấm niêm yết những hợp đồng phái sinh quá dễ bị thao túng kết quả một cách bất hợp pháp.

Cơ quan quản lý tài chính Mỹ giải thích rằng khác với kết quả của một cuộc bỏ phiếu công khai hay số liệu lạm phát kinh tế vĩ mô vốn không một cá nhân nào có thể tự ý quyết định phút chót, việc một nhà lãnh đạo nói thêm hay bớt một từ ngữ trong bài phát biểu hoàn toàn có thể bị tác động bởi một nhóm nhỏ những người viết diễn văn, trợ lý chuẩn bị máy nhắc chữ hoặc các cố vấn thân cận; nếu những người biết trước kịch bản phát biểu này âm thầm lập tài khoản đặt cược trên sàn Kalshi, họ sẽ dễ dàng thao túng kết quả để thu lợi bất chính từ những người chơi đại chúng.