Ảnh minh họa.

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết về quyền lực chiến tranh

Thượng viện Mỹ hôm 19/11, đã bác nghị quyết nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự với Iran, trong bối cảnh cuộc chiến tiếp tục gây tranh cãi trong chính trường Mỹ, đồng thời là nguyên nhân góp phần khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Như vậy, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã tiếp tục bảo vệ cuộc xung đột vốn được cho là góp phần quan trọng khiến đảng này thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ; bất chấp việc Hạ viện Mỹ trước đó đã thông qua nghị quyết này vào hồi tháng 9.

Đây là lần đầu tiên nghị quyết về quyền lực chiến tranh được đưa ra bỏ phiếu tại một trong hai viện Quốc hội kể từ cuộc bầu cử ngày 3/11, trong đó đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong nhiệm kỳ tới.

Nghị quyết bị bác với tỷ lệ 48 phiếu thuận và 51 phiếu chống, chủ yếu theo đường lối đảng phái.

Thượng nghị sĩ John Fetterman của bang Pennsylvania là nghị sĩ Dân chủ duy nhất phản đối nghị quyết, trong khi các thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins, Rand Paul và Lisa Murkowski là những người duy nhất trong đảng bỏ phiếu ủng hộ.

Đảng Dân chủ liên tục tìm cách chấm dứt chiến tranh

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 bằng cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, các nghị sĩ Dân chủ đã liên tục đưa ra những nghị quyết về quyền lực chiến tranh.

Các đồng minh trong Đảng Cộng hòa của ông Trump tại Thượng viện phần lớn đã bác bỏ những nghị quyết này. Tuy nhiên, cũng có một nghị quyết có tính chất tương tự từng được thông qua tại cả hai viện Quốc hội vào hồi tháng 6.

Đó là Nghị quyết H.Con.Res. 86, về việc yêu cầu Tổng thống Donald Trump rút Lực lượng Vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động thù địch với Iran theo Điều 5(c) của “Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973” (War Powers Resolution).

Thế nhưng, dù được cả hai viện Quốc hội thông qua, nghị quyết không khiến chính quyền Tổng thống Donald Trump thay đổi chính sách quân sự đối với Iran.

Nhà Trắng lập luận lệnh ngừng bắn đã chấm dứt các hoạt động thù địch, do đó không có căn cứ để yêu cầu rút quân theo nghị quyết.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, cuộc chiến với Iran hiện nay không được lòng một bộ phận lớn công chúng Mỹ, đồng thời khiến giá xăng và diesel tăng trên khắp nước Mỹ.

Đảng Cộng hòa tiếp tục bảo vệ chiến dịch quân sự

Tất cả các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện cùng 7 nghị sĩ Cộng hòa, trong đó có một số người thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đã ủng hộ nghị quyết được đưa ra xem xét tại Thượng viện hôm 19/11.

Tuy nhiên, phần lớn nghị sĩ Cộng hòa vẫn đứng về phía cuộc chiến, trong đó có Thượng nghị sĩ Thom Tillis của bang North Carolina, người sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay sau khi từng ủng hộ các nghị quyết trước đó và Thượng nghị sĩ Bill Cassidy của bang Louisiana, người từng đóng vai trò quan trọng giúp nghị quyết hồi tháng 6 được thông qua.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy không tham gia bỏ phiếu do gần đây bị đột quỵ.

Việc nghị quyết tiếp tục thất bại cho thấy các nỗ lực của phe Dân chủ nhằm hạn chế quyền tiến hành chiến tranh của Tổng thống vẫn chưa thể tạo ra đủ sức ép tại Thượng viện, dù cuộc xung đột đã trở thành một vấn đề chính trị gây tranh cãi và ảnh hưởng đáng kể đến kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ.