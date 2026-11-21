Cảng Hồi giáo Jeddah của Saudi Arabia ở Biển Đỏ.

“Ngày 20/11, lực lượng vũ trang của chúng tôi đã tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào nhà máy điện Al-Shuqaiq và cảng Jizan của Saudi Arabia.

Các cuộc tấn công chính xác và trực diện đã gây ra thiệt hại trên diện rộng”, phát ngôn viên quân đội Houthi, tướng Yahya Saree, cho biết trong một thông báo.

“Chiến dịch này là hành động trả đũa các cuộc tấn công của Saudi Arabia vào các nhà máy điện ở tỉnh Saada và thành phố ven biển Mocha của Yemen, cũng như cuộc tấn công trước đó vào một bến tàu tại cảng Hodeidah”, ông Saree nói thêm.

Trong khi đó, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết, hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo được bắn về phía khu vực Jazan, mảnh vỡ rơi xuống gần Al-Shuqaiq.

Vài giờ trước các cuộc tấn công trả đũa, tướng Saree cảnh báo, Jeddah và tất cả các cảng của Saudi Arabia dọc bờ biển Biển Đỏ sẽ trở thành mục tiêu, nếu liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành các cuộc tấn công vào Hodeidah.

Ông kêu gọi công nhân cảng và cư dân gần đó sơ tán và yêu cầu các công ty vận tải biển rút tàu của họ.

Những cảnh báo này được đưa ra sau lệnh sơ tán do liên minh Saudi Arabia dẫn đầu ban hành đối với một số khu vực cảng Hodeidah, một trong những cửa ngõ chính cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm khác cho Yemen.

Liên minh này sau đó tuyên bố đã tấn công các cơ sở tại cảng mà họ cáo buộc là hỗ trợ buôn lậu vũ khí và vận chuyển tên lửa đạn đạo.

Họ cũng thông báo về các hoạt động quân sự chống lại cơ sở của lực lượng Houthi ở Sanaa, Saada và Taiz.

Bờ biển Biển Đỏ là nơi tọa lạc của một số cảng thương mại quan trọng nhất của Saudi Arabia, bao gồm Cảng Hồi giáo Jeddah, cửa ngõ hàng hải chính, nơi xử lý khoảng 75% thương mại hàng hải đi qua các cảng của Saudi Arabia, cũng như các cơ sở tại Yanbu và Cảng Vua Abdullah.

Bằng cách mở rộng các mối đe dọa ra toàn bộ đường bờ biển và tuyên bố tấn công Jizan, lực lượng Houthi đã đưa mạng lưới cảng của Saudi Arabia ở Biển Đỏ vào tuyến đầu của cuộc xung đột.