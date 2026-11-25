Phát biểu tại Đại học Mount Saint Vincent ở New York ngày 23/11, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, ông John Williams, nhấn mạnh ngân hàng trung ương vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, vị quan chức có ảnh hưởng lớn trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục thể hiện quan điểm thận trọng về tốc độ tăng lãi suất. Ông Williams tin rằng lạm phát sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu 2% trong năm 2027, trước khi chính thức đạt mức này vào năm 2028.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, ông John Williams, ủng hộ quan điểm tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

"Đưa lạm phát trở lại 2% là điều tuyệt đối cần thiết. Chúng ta phải có những hành động phù hợp theo thời gian để bảo đảm lạm phát trở về mục tiêu một cách kịp thời và bền vững. Vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được điều đó", ông nói.

Những phát biểu trên được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm đối với chính sách tiền tệ Mỹ, khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng trong khi lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed.

Trong những tuần gần đây, các quan chức ngân hàng trung ương đã bộc lộ bất đồng về tốc độ tăng lãi suất. Một số người muốn hành động quyết liệt hơn, trong khi những người khác, bao gồm ông Williams, ủng hộ cách tiếp cận từng bước.

Theo ông Williams, áp lực lạm phát hiện nay chủ yếu xuất phát từ ba yếu tố, gồm cuộc xung đột với Iran, nhu cầu hàng hóa phục vụ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan. Tuy nhiên, ông nhận định tác động gây tăng giá từ thuế quan phần lớn đã suy yếu.

Đối với AI, dù nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực này đang tạo thêm sức ép lên giá cả, ông Williams cho rằng hiện có rất ít bằng chứng cho thấy đây sẽ là nguồn gây lạm phát dai dẳng hơn trong tương lai. Chủ tịch Fed New York kỳ vọng lạm phát sẽ giảm đáng kể trong năm 2027, ngay cả khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh và tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ.

Ông cũng nhấn mạnh giới hạn của chính sách tiền tệ trong việc giải quyết những cú sốc nguồn cung, đặc biệt là các gián đoạn liên quan đến năng lượng.

Chủ tịch Fed New York đưa ra quan điểm: "Chính sách tiền tệ không thể điều động tàu thuyền hay mở lại các đường ống dẫn dầu và nhà máy lọc dầu. Nhưng nó có thể và phải bảo đảm những cú sốc này không dẫn đến tình trạng lạm phát lan rộng hoặc kéo dài, cũng như làm lung lay kỳ vọng lạm phát vốn đang ổn định."

Theo đó, nhiệm vụ của Fed không phải trực tiếp giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung, mà là ngăn những đợt tăng giá ban đầu lan sang các lĩnh vực khác và trở thành áp lực lạm phát kéo dài trong nền kinh tế.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 8-9/12. Thị trường tài chính hiện dự báo khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm là 100%, đưa biên độ lãi suất tham chiếu từ 3,75-4% lên 4-4,25%.

Bài phát biểu của ông Williams được cho là thông điệp quan trọng cuối cùng về chính sách tiền tệ từ một quan chức Fed trước cuộc họp tháng 12.

Song, ông không trực tiếp đề cập khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tới, mà dẫn lại thông báo của FOMC hồi cuối tháng 10, trong đó nhấn mạnh việc thu thập thêm thông tin sẽ giúp ngân hàng trung ương xác định hướng đi phù hợp cho chính sách tiền tệ.

"Những dữ liệu chúng ta nhận được kể từ đó cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì sức mạnh và lạm phát tiếp tục ở mức quá cao", ông Williams nhận định.

Theo CNBC﻿