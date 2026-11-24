Tuyến đường sắt Resnik - Valjevo dài gần 78 km là một trong những dự án hạ tầng giao thông đáng chú ý do nhà thầu Nga thực hiện tại châu Âu. Công trình nằm trên hành lang đường sắt quốc tế Belgrade - Bar, kết nối khu vực Resnik thuộc thủ đô Belgrade với thành phố Valjevo ở phía tây Serbia. RZD International, doanh nghiệp thuộc hệ thống Đường sắt Nga (Russian Railways), đảm nhiệm vai trò nhà thầu chính.

Hợp đồng cải tạo được ký vào tháng 12/2015, công trình bắt đầu thi công tháng 7/2016 và hoàn thành ngày 14/11/2017. 1 ngày sau, lễ khánh thành được tổ chức tại ga Valjevo với sự tham dự của đại diện Chính phủ Serbia và Đường sắt Nga. Resnik - Valjevo là một phần của tuyến Belgrade - Bar, hành lang đường sắt nối thủ đô Serbia với cảng Bar bên bờ Adriatic của Montenegro, qua đó tạo cho quốc gia không giáp biển Serbia một tuyến vận tải hướng ra biển.

Được đưa vào khai thác từ năm 1976, Belgrade - Bar từng là một trong những công trình giao thông quan trọng của Nam Tư. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ hoạt động, cơ sở hạ tầng trên một số đoạn xuống cấp, kéo giảm tốc độ và năng lực vận tải.

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Serbia (RTS), trước khi được cải tạo, có những vị trí trên đoạn Resnik - Valjevo tàu chỉ có thể chạy dưới 30 km/h. Dự án năm 2016 trở thành đợt đại tu quy mô lớn đầu tiên trên đoạn tuyến sau khoảng 40 năm. Công trình không chỉ thay mới đường ray. Theo International Railway Journal, phạm vi dự án dài 77,625 km bao gồm cải tạo nền đường và kết cấu đường sắt, hai đường hầm cùng 17 cây cầu.

Nhà thầu Nga còn nâng cấp hệ thống điện khí hóa, tín hiệu và thông tin liên lạc, đồng thời cải tạo các công trình dọc tuyến, trong đó có 10 nhà ga. Thiết kế được thực hiện bởi Viện Giao thông CIP của Serbia, còn RZD International phụ trách thi công chính.

Giá trị hợp đồng được RTS công bố khi dự án hoàn thành là 79,9 triệu USD (2.000 tỷ đồng). Khoản đầu tư nằm trong chương trình tín dụng giữa Nga và Serbia, với vốn vay từ Nga chiếm 85%, Serbia đóng góp 15%.

Sau khi nâng cấp, tàu có thể chạy với tốc độ khoảng 100 km/h trên đoạn Resnik - Valjevo, thay vì có những vị trí phải giảm xuống dưới 30 km/h trước đây. Tốc độ tối đa theo mục tiêu thiết kế của dự án đạt 120 km/h.

Quá trình xây dựng được chia thành nhiều giai đoạn nhằm từng bước khôi phục hoạt động. Đoạn Resnik - Vreoci dài khoảng 35 km hoàn thành vào tháng 7/2017, trước khi phần Vreoci - Valjevo được đưa vào sử dụng tháng 11 cùng năm.

Resnik - Valjevo chỉ là một phần trong chương trình hợp tác đường sắt lớn hơn giữa Moscow và Belgrade.

Khoản tín dụng ban đầu trị giá 800 triệu USD do Nga cung cấp được sử dụng cho nhiều dự án đường sắt tại Serbia, gồm nâng cấp các đoạn thuộc Hành lang X, xây dựng đường ray thứ hai Belgrade - Pančevo, hiện đại hóa Stara Pazova - Novi Sad và mua 27 đoàn tàu diesel do Nga sản xuất.

Sau khi Resnik - Valjevo hoàn thành, Serbia tiếp tục lên kế hoạch hiện đại hóa phần còn lại của hành lang Belgrade - Bar.

Một trong những đoạn quan trọng là Valjevo - Vrbnica, kéo dài từ Valjevo tới khu vực biên giới với Montenegro. Theo hồ sơ của Bộ Xây dựng, Giao thông và Hạ tầng Serbia công bố tháng 8/2025, RZD International tiếp tục tham gia với vai trò lập tài liệu kỹ thuật.

Hợp đồng cho công việc này được ký tháng 1/2019 và hồ sơ kỹ thuật hoàn thành năm 2022. Tuy nhiên, việc hoàn tất thiết kế không đồng nghĩa toàn bộ Valjevo - Vrbnica đã được thi công hay đưa vào khai thác.

Theo IRJ