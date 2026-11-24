Trụ sở EU tại Brussels, Bỉ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels hôm 23/11, người phát ngôn EC Paula Pinho đã xác nhận lời mời đàm phán của Tổng thống Nga Putin tại Moscow, nhưng không cho biết liệu các đại diện châu Âu có đến Moscow hay không.

"Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được lời mời đó, tuy nhiên, chúng tôi chưa sẵn sàng tham vấn trực tiếp với Nga tại Moscow về xung đột Ukraine.

Các đại diện châu Âu sẽ tiếp tục tập trung vào việc gặp gỡ theo hình thức đa phương, sẵn sàng tham gia theo hướng đó", bà Pinho nói với các phóng viên.

“Lập trường của chúng tôi không thay đổi, vì vậy một khi có lệnh ngừng bắn, thì các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh của châu Âu có thể diễn ra”, bà nói tiếp.

Người phát ngôn EC cũng nhấn mạnh, các cuộc đàm phán như vậy phải có sự tham gia của đồng minh NATO và các quốc gia thành viên EU.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga dự định bắt đầu liên lạc với các đại diện châu Âu, để xác định xem họ có sẵn sàng đóng góp vào một thỏa thuận hòa bình hay không.

Ông cũng đặt câu hỏi liệu "Liên minh các nước sẵn sàng", một nhóm các nước phương Tây ủng hộ Ukraine do Pháp và Anh dẫn đầu, đang tìm kiếm hòa bình hay tiếp tục chiến tranh.

Các chính phủ châu Âu cho đến nay vẫn bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, bất chấp yêu cầu được đóng vai trò ngoại giao lớn hơn của họ.

Vòng đàm phán mới nhất do Mỹ làm trung gian đã diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11.

Giới chức từ một số quốc gia châu Âu đã tham dự nhiều cuộc tham vấn riêng biệt, nhưng không tham gia vào các cuộc thảo luận 3 bên.

Ngày 13/11, giới lãnh đạo EU đã họp tại Dublin (Ireland) và nhất trí về thành phần của một nhóm châu Âu cho các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, nhóm này sẽ bao gồm đại diện từ các thể chế EU, Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan.