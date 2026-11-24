Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 30% ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 23/11, sau thông tin hội đồng quản trị quyết định khôi phục chức vụ CEO cho nhà sáng lập Jensen Huang. Đây có thể là mức tăng mạnh nhất trong một phiên của hãng chip Mỹ trong vòng 23 năm.

Thông tin này lập tức giải tỏa tâm lý lo ngại của thị trường sau nhiều tuần cổ phiếu công nghệ lao dốc vì những tranh cãi xoay quanh Nvidia và sự ra đi đột ngột của Huang.

Tuy nhiên, đà phục hồi chưa đủ để xóa bỏ những hoài nghi về triển vọng ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Dan Niles, nhà sáng lập Niles Investment Management, cho biết ông đã mua thêm cổ phiếu Nvidia khi giá giảm trong những tuần trước, nhưng hiện bắt đầu thu hẹp tỷ trọng đầu tư.

Theo ông, những vấn đề tồn tại trước khi Jensen Huang rời ghế CEO vẫn chưa được giải quyết. Trong đó có các cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn hoạt động gián điệp của Trung Quốc, những vấn đề an ninh quốc gia và nguy cơ chính quyền Mỹ siết chặt hoạt động xuất khẩu chip.

Một rủi ro khác đối với Nvidia là khả năng Mỹ hạn chế xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Khi đảng Dân chủ giành thêm ảnh hưởng tại Quốc hội và một số vị trí thống đốc, các đề xuất kiểm soát hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu có thể được thúc đẩy mạnh hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu chip AI và các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng liên quan.

Mike Khouw, chiến lược gia tại Tidal Financial Group, nhận định việc Jensen Huang trở lại mang đến sự nhẹ nhõm cho nhà đầu tư, nhưng không đồng nghĩa toàn bộ rủi ro của thị trường AI đã biến mất.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia Phố Wall đã nâng khuyến nghị và giá mục tiêu đối với Nvidia sau thông tin mới. Một số mức giá mục tiêu được đưa lên trên 200 USD, thậm chí có dự báo đạt 270 USD/cổ phiếu.

Dù vậy, nhà đầu tư bán khống nổi tiếng Michael Burry vẫn tỏ ra thận trọng. Ông cho rằng cổ phiếu Nvidia có thể phục hồi mạnh lên vùng 170-190 USD, nhưng chưa vội đặt cược vào đà tăng dài hạn.

Burry cho biết ông chỉ cân nhắc bán khống trở lại khi cổ phiếu tiến gần hoặc vượt mốc 200 USD.

Như vậy, sự trở lại của Jensen Huang đã giúp Nvidia lấy lại niềm tin trong ngắn hạn, nhưng tương lai của cổ phiếu này vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là sự hiện diện của một nhà lãnh đạo.

Những câu hỏi về quản trị doanh nghiệp, chính sách xuất khẩu chip, nhu cầu đầu tư AI và hiệu quả khai thác các trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục quyết định liệu đợt phục hồi này có thể trở thành một xu hướng bền vững hay chỉ là cú bật ngắn hạn.

Tham khảo: CNBC