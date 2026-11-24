Nhịp hồi không kéo dài. Theo Kitco, vào khoảng 0 giờ 14 sáng 24/11 (giờ miền Đông Mỹ), bạc giao ngay ở mức 42,58 USD/ounce, giảm 0,47 USD (-1,08%), với biên độ trong ngày từ 42,44 đến 44,08 USD. So với mức hơn 52 USD hồi đầu tháng, bạc đã mất gần 20% giá trị chỉ trong hai tuần. Tại Việt Nam, bạc Phú Quý hiện có giá 37,1 triệu đồng/kg bán ra. Chính biến động mạnh của giá bạc dẫn đến 2 vị thế trái chiều trong tâm lý các nhà đầu tư: Người lo ngại, người xem đây là cơ hội gom hàng.

Trong cuộc trao đổi với đại diện các doanh nghiệp khai thác, ông Peter Krauth, chủ bản tin Silver Stock Investor và Silver Advisor, cùng bốn lãnh đạo doanh nghiệp bạc đã trao đổi về hướng đi của giá và tác động tới ngành khai thác.

Ông Krauth thuộc nhóm lạc quan. Ông cho biết đã mua bạc và cổ phiếu bạc vào giữa và cuối tháng 7, khi giá lùi về quanh 49-50 USD. Sau khi giá tăng trong tháng 8 rồi điều chỉnh trở lại, ông tiếp tục mua vào trong vài tuần gần đây. Theo ông, đây là "cơ hội thứ hai" hiếm có cho những ai cảm thấy đã lỡ nhịp tăng.

Ông nhận định giá trị tài sản của các công ty khai thác đang ở mức rẻ nhất trong khoảng 10 năm, cổ phiếu của họ chưa tăng theo kịp giá bạc, và ở dài hạn bạc có thể chạm 300 USD.

Các lãnh đạo doanh nghiệp tỏ ra thực tế hơn. Ông Jason Weber, đại diện Silver North Resources, cho rằng với các công ty thăm dò, nên chú trọng kịch bản giá giảm hơn kịch bản giá tăng. Ông luôn tự hỏi mức giá nền của bạc là bao nhiêu và cần tìm được gì để dự án có hiệu quả kinh tế.

Ông Derek Iwanaka của Prince Silver cũng nhấn mạnh việc đặt kỳ vọng sát thực tế. Ông thừa nhận mức 300 USD sẽ rất hấp dẫn nhưng cho rằng khó đạt, cá nhân ông sẽ hài lòng với vùng 50-70 USD, dù không ngạc nhiên nếu bạc lên ba chữ số.

Về phía doanh nghiệp đang vận hành, ông David Wolfin của Avino Silver & Gold Mines cho biết công ty phải hoạt động trong khuôn khổ ngân sách và chỉ lập kế hoạch theo biên độ giá khoảng 5-15%, tăng hay giảm, vì còn phải tính tới nguồn tài chính, lượng hàng tồn và nhu cầu mua sắm thiết bị. Dù vậy, ông vẫn rất lạc quan về dài hạn khi cho rằng nguồn cung không theo kịp nhu cầu, trong khi nhu cầu mang tính tiền tệ đang quay trở lại vì bạc rẻ hơn vàng và nhiều người có thể sở hữu hơn.

Ông Todd Anthony của Pacifica Silver lại nhắc nhà đầu tư rằng giá bạc cao hơn có thể kéo theo chi phí cao hơn. Theo ông, các nhà sản xuất hiện đang có dòng tiền tốt và biên lợi nhuận hấp dẫn, và ông muốn giữ nguyên trạng thái này. Ông gọi đó là điều ngành khai thác chờ đợi suốt 15-20 năm, một thị trường bền vững chứ không phải cú tăng ngắn hạn, khi mặt bằng giá cao và dòng tiền tốt đã kéo dài khoảng một năm. Ông nói đùa rằng nếu bạc lên 300 USD, không biết một ly cà phê Starbucks sẽ có giá bao nhiêu.

Tham khảo: Investing News Network