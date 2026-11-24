Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 3 tàu chở dầu đã xảy ra các vụ nổ lớn và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi sự cố liên tiếp tại tuyến hàng hải chiến lược, nơi hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu đang chịu sức ép nghiêm trọng bởi xung đột Mỹ - Iran.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, IRGC cho biết một tàu chở dầu gặp sự cố gần bờ biển phía nam, trong khi hai tàu còn lại nằm ở khu vực phía đông eo biển Hormuz.

Đáng chú ý, cả 3 tàu đều được máy bay quân sự Mỹ yểm trợ trên không và có lực lượng Mỹ hộ tống. Tuy nhiên, sự hiện diện này vẫn không ngăn được các vụ nổ.

IRGC cảnh báo: "Sự yểm trợ và hộ tống của quân đội Mỹ không thể thay thế việc tuân thủ các quy định hàng hải và chỉ dẫn của Trung tâm Kiểm soát Giao thông Hải quân thuộc IRGC".

Iran nhiều lần cảnh báo các tàu thương mại rằng chỉ tuyến hàng hải phía bắc được Tehran chấp thuận là an toàn để đi qua eo biển Hormuz. Những tàu lựa chọn các tuyến đường khác gần Oman có nguy cơ bị tấn công hoặc đe dọa.

Tuần trước, Mỹ điều thêm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới vùng Vịnh, nâng tổng số tàu sân bay tham gia lực lượng phong tỏa các cảng biển Iran lên 3 chiếc.

Mỹ siết trừng phạt, đánh thẳng vào mạng lưới tài chính ngầm của Iran

Các vụ tàu chở dầu gặp nạn diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran.

Hôm 23/11, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào hơn 20 công ty môi giới ngoại hối, doanh nghiệp bình phong và các nhân vật chủ chốt của Iran. Washington mô tả đây là chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá mạng lưới ngân hàng ngầm mà Tehran sử dụng để duy trì các giao dịch tài chính trên toàn cầu.

Động thái này nằm trong khuôn khổ chiến dịch mang tên "Operation Economic Outcast", được Mỹ triển khai từ tháng 8 nhằm bóp nghẹt các mạng lưới tài chính đứng sau nguồn thu từ dầu mỏ của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định nền kinh tế Iran đang rơi vào tình trạng đặc biệt khó khăn. Ông mô tả hệ thống ngân hàng ngầm là "phao cứu sinh tài chính cuối cùng của một chính quyền phá sản".

Washington cho rằng các mạng lưới trung gian tài chính này giúp Iran né tránh lệnh trừng phạt, luân chuyển doanh thu dầu mỏ và tiếp cận hệ thống thanh toán quốc tế.

Việc mở rộng danh sách trừng phạt cho thấy Mỹ không chỉ tìm cách ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran mà còn muốn cắt đứt những kênh tài chính giúp Tehran duy trì nguồn tiền trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Chiến sự lan sang không gian mạng, 50 tàu năng lượng có thể trở thành mục tiêu

Không chỉ trên biển và trong lĩnh vực tài chính, xung đột Mỹ - Iran dường như còn mở rộng sang không gian mạng.

Theo Wall Street Journal, Washington đang điều tra Iran như nghi phạm chính đứng sau hàng chục vụ tấn công mạng nhằm vào các tàu chở năng lượng. Nga cũng đang được xem xét như một đối tượng có khả năng liên quan.

Các quan chức Mỹ cho biết có tới 50 tàu vận chuyển dầu mỏ, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), hóa chất và những loại hàng hóa có nguy cơ gây nguy hiểm khác có thể đã trở thành mục tiêu.

Một số tàu nhận được cảnh báo hoặc đe dọa đánh bom. Các vụ tấn công mạng, cùng những thông điệp đòi tiền chuộc xuất hiện trong một số trường hợp, được cho là nhằm gieo rắc tâm lý lo sợ cho các chủ tàu, qua đó làm gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng.

Bộ Ngoại giao Iran và Nga chưa phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC về thông tin này.

Xung đột bùng phát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2, khiến Iran đóng cửa eo biển Hormuz, trong khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran tại vùng Vịnh.

Hai động thái đối đầu đã tạo ra sức ép lớn đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa qua một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Giá dầu vẫn giảm bất chấp căng thẳng tại Hormuz

Mặc dù các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tiếp tục diễn ra, giá dầu thế giới vẫn giảm trong phiên giao dịch ngày 24/11 khi giới đầu tư tập trung vào triển vọng nguồn cung năng lượng được cải thiện.

Giá dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế, giảm xuống khoảng 89,2 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ lùi về 80,1 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh gần 105 USD/thùng hồi tháng 10.

Theo Gregory Brew, chuyên gia phân tích cấp cao về Iran và năng lượng tại Eurasia Group, áp lực lên giá dầu đã dịu bớt nhờ nguồn cung dầu thô từ khu vực phục hồi và xuất khẩu của Nga tăng trở lại.

Ông cho biết xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế của Nga đã phục hồi trong tháng 11. Riêng lượng dầu diesel xuất khẩu tăng trở lại mức 400.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Iran tại eo biển Hormuz có thể đảo ngược xu hướng cải thiện nguồn cung hiện nay.

Gregory Brew dự báo giá dầu Brent nhiều khả năng tiếp tục dao động trong nửa dưới của biên độ 80-100 USD/thùng.

Diễn biến tại eo biển Hormuz vì vậy vẫn là biến số quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Chỉ cần hoạt động vận tải qua tuyến đường này tiếp tục bị gián đoạn, những nỗ lực khôi phục nguồn cung từ Nga và Trung Đông có thể nhanh chóng mất tác dụng.

Trong bối cảnh Mỹ đồng thời triển khai sức ép quân sự, kinh tế và điều tra các hoạt động tấn công mạng, cuộc đối đầu với Iran đang ngày càng vượt khỏi phạm vi một cuộc xung đột quân sự thông thường, trở thành cuộc chiến trên nhiều mặt trận với những tác động trực tiếp đến thương mại và năng lượng toàn cầu.