Chỉ 11 ngày sau khi Jensen Huang rời ghế CEO, Nvidia bất ngờ đưa nhà sáng lập trở lại vị trí quyền lực nhất công ty. Quyết định giúp cổ phiếu tăng vọt, nhưng cũng làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về năng lực quản trị, tính độc lập của hội đồng quản trị và mức độ phụ thuộc của Nvidia vào một cá nhân.

Ngày 23/11, Nvidia thông báo hội đồng quản trị đã nhất trí đưa Jensen Huang trở lại vị trí Chủ tịch kiêm CEO, đồng thời khôi phục tư cách thành viên hội đồng quản trị. Quyết định được đưa ra chỉ 11 ngày sau khi ông rời công ty trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến đời tư và các vấn đề an ninh quốc gia.

Theo Nvidia, hội đồng quản trị đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận với Huang và đánh giá ông vẫn đủ năng lực lãnh đạo tập đoàn. Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra sau khi hội đồng nhận được ý kiến từ các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ và kết luận việc đưa Huang trở lại không gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, tốc độ đảo ngược quyết định nhân sự đã khiến giới chuyên gia quản trị doanh nghiệp đặt dấu hỏi về tính độc lập và vai trò giám sát của hội đồng quản trị Nvidia.

Hội đồng quản trị có thực sự độc lập?

Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là vai trò của Tổng thống Donald Trump trong việc đưa Jensen Huang trở lại.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 23/11, ông Trump xác nhận đã trực tiếp và gián tiếp trao đổi với các thành viên hội đồng quản trị Nvidia để thuyết phục họ khôi phục vị trí cho Huang.

Động thái này khiến quyết định nhân sự của một tập đoàn tư nhân hàng đầu nước Mỹ trở thành vấn đề chính trị, đặc biệt khi Nvidia đang giữ vai trò chiến lược trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Các chuyên gia quản trị doanh nghiệp cho rằng hội đồng quản trị phải có khả năng giám sát và đưa ra quyết định độc lập, ngay cả khi CEO là người sáng lập và có ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với công ty.

Charles Elson, chuyên gia quản trị doanh nghiệp và cựu giáo sư Đại học Delaware, chỉ trích cách xử lý của hội đồng quản trị Nvidia, cho rằng việc nhanh chóng thay đổi quyết định đã làm suy yếu vai trò giám sát của cơ quan này.

Trong khi đó, Peter Jaworski, giáo sư đạo đức kinh doanh tại Đại học Georgetown, đặt câu hỏi: Nếu Jensen Huang được xem là nhân vật không thể thay thế, liệu hội đồng quản trị còn có thể áp đặt những giới hạn nào đối với ông?

Theo các chuyên gia, vấn đề không đơn thuần nằm ở việc Huang có tiếp tục điều hành Nvidia hay không, mà còn ở thông điệp mà quyết định này gửi tới toàn bộ tổ chức: Liệu những quy định nội bộ có được áp dụng bình đẳng với người đứng đầu doanh nghiệp?

Điểm yếu của Nvidia?

Câu chuyện cũng phơi bày một điểm yếu lâu nay của Nvidia: sự phụ thuộc rất lớn vào nhà sáng lập Jensen Huang.

Trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển Nvidia, Huang không chỉ là người định hình chiến lược mà còn trực tiếp tham gia sâu vào hoạt động điều hành. Ông từng có tới khoảng 60 nhân sự báo cáo trực tiếp, một cấu trúc quản lý khá khác thường đối với một tập đoàn quy mô lớn.

Sự hiện diện của Huang gắn liền với quá trình Nvidia chuyển mình từ một nhà sản xuất chip đồ họa thành doanh nghiệp giữ vị trí trung tâm trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo.

Chính tầm ảnh hưởng này khiến việc ông rời ghế CEO lập tức gây chấn động thị trường. Theo The Guardian, khi Huang được đưa trở lại, cổ phiếu Nvidia tăng 31,48% trong phiên giao dịch ngày 23/11, giúp vốn hóa thị trường của công ty tăng thêm khoảng 952 tỷ USD, lên gần 3.980 tỷ USD.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đặt niềm tin rất lớn vào vai trò của Huang. Nhưng ở góc độ quản trị, đây cũng là dấu hiệu cho thấy Nvidia chưa xây dựng được một cơ chế kế nhiệm đủ sức thuyết phục thị trường.

Linda Ford, lãnh đạo Chartered Governance Institute of the UK & Ireland, cho rằng sự việc cho thấy một hội đồng quản trị sẽ gặp khó khăn như thế nào khi hoạt động của doanh nghiệp được xây dựng xoay quanh một cá nhân.

Các chuyên gia vì vậy cho rằng Nvidia cần sớm xây dựng kế hoạch kế nhiệm CEO, củng cố vai trò giám sát của hội đồng quản trị và tránh để tương lai của tập đoàn phụ thuộc quá mức vào một nhà lãnh đạo.

Những thay đổi quản trị sau khủng hoảng

Trước sức ép từ dư luận và các vấn đề pháp lý, Nvidia cho biết sẽ triển khai một số thay đổi nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ.

Cụ thể, tập đoàn thành lập một ủy ban độc lập về an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu, gồm các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị. Ủy ban này sẽ giám sát việc tuân thủ quy định thương mại và những rủi ro liên quan đến an ninh quốc gia.

Nvidia cũng bắt đầu tìm kiếm một Giám đốc tuân thủ (Chief Compliance Officer) mới. Nhân sự này sẽ giám sát hoạt động tuân thủ trên toàn tập đoàn và báo cáo trực tiếp cho Ủy ban Đề cử và Quản trị doanh nghiệp của hội đồng quản trị, thay vì chỉ báo cáo thông qua CEO.

Đáng chú ý, cuộc điều tra độc lập liên quan đến những thông tin cho rằng Huang là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài vẫn sẽ tiếp tục. Nvidia khẳng định nhà sáng lập cam kết hợp tác đầy đủ với quá trình này.

Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm khôi phục niềm tin của cổ đông, đối tác và cơ quan quản lý.

Dù vậy, bài toán lớn nhất của Nvidia vẫn chưa có lời giải: Làm thế nào để duy trì vai trò của một nhà sáng lập có ảnh hưởng đặc biệt lớn, đồng thời bảo đảm rằng không cá nhân nào đứng trên các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp?

Jensen Huang trở lại có thể giúp Nvidia nhanh chóng ổn định hoạt động và trấn an thị trường. Nhưng nếu hội đồng quản trị không chứng minh được tính độc lập và khả năng thực thi các quy định nội bộ, cuộc khủng hoảng lần này có thể để lại những hệ lụy lâu dài đối với uy tín của một trong những tập đoàn công nghệ quan trọng nhất thế giới.

Tham khảo: CNBC