Thông tin trên được người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec Sergey Chemezov công bố ngày 24/11. Theo ông, hệ thống này được bố trí để bảo vệ một mục tiêu cụ thể và bắn hạ hàng chục drone mỗi ngày.

Nhằm đảm bảo tính bí mật và an ninh, ông Chemezov không tiết lộ tổ hợp laser này đang hoạt động ở khu vực nào cũng như mục tiêu chính xác mà nó bảo vệ. Người đứng đầu tập đoàn Rostec cũng không nêu tên mẫu tổ hợp này.

Trước đó, hồi tháng 7, Bộ trưởng Công Thương Nga Anton Alikhanov từng đề cập đến việc sử dụng vũ khí laser tại các cơ sở sản xuất của Nga. Khi đó, ông cho biết một loạt các tổ hợp như vậy đã được triển khai tại các doanh nghiệp, nhưng không nêu rõ mẫu mã hay số lượng hệ thống cụ thể.

Cũng trong tháng 7, các cuộc thử nghiệm tổ hợp Perun nhằm bảo vệ các cơ sở cố định đã được bắt đầu. Các nhà phát triển của dự án "Shoot" trước đây cũng từng báo cáo về những cuộc thử nghiệm riêng đối với hệ thống laser chống drone.

Để bảo vệ các mục tiêu trước sự tấn công của drone, tập đoàn Rostec cũng sản xuất các thiết bị tác chiến điện tử. Tháng 3/2025, tập đoàn nhà nước này đã giới thiệu phiên bản nâng cấp "Serp-VS13D". Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn các drone FPV.

Trong khi biện pháp chế áp vô tuyến điện tử giúp ngăn chặn việc truyền tín hiệu, thì tia laser sẽ tiêu diệt drone về mặt vật lý.