Phiên bản nội địa hóa thay thế linh kiện nhập khẩu của dòng máy bay SJ-100 vừa được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới, cụm càng đáp thiết kế lại cùng hệ thống điều khiển nâng cấp.

Trong những đợt nâng cấp quy mô như vậy, "cái bẫy" lớn nhất chính là sự gia tăng trọng lượng, vấn đề mà các đối thủ của máy bay Nga đang vấp phải một cách nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tập đoàn Yakovlev tuyên bố quá trình hiện đại hóa không làm tăng đáng kể trọng lượng máy bay, trái ngược hoàn toàn với tình trạng mà theo họ đã xảy ra với các máy bay sau khi thay động cơ.

Yakovlev khẳng định họ đã vượt qua rào cản này nhờ những giải pháp kỹ thuật tự phát triển.

Vì sao SJ-100 không bị "tăng cân"?

Phó Tổng Giám đốc điều hành Yakovlev, ông Alexander Dolotovsky cho biết, sau khi các dòng máy bay của Embraer chuyển sang sử dụng động cơ phản lực cánh quạt đẩy có hộp số với tỷ số đường vòng cao, trọng lượng của chúng đã tăng thêm hơn 9 tấn.

Embraer là tập đoàn hàng không vũ trụ lớn đến từ Brazil, đứng thứ 3 thế giới về sản xuất máy bay thương mại, chỉ sau Boeing và Airbus.

Embraer nổi tiếng nhất với dòng máy bay phản lực chặng ngắn E-Jet, chở từ 70 đến 146 khách — đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở cùng phân khúc với dòng Superjet của Nga.

Khi nâng cấp từ thế hệ E-Jet cũ lên thế hệ mới E-Jet E2 (lắp động cơ hộp số Pratt & Whitney PW1000G), trọng lượng cất cánh tối đa của các mẫu máy bay này tăng lên đáng kể.

Theo lời ông, đội ngũ kỹ sư Nga đã tránh được kịch bản này: "Chúng tôi đã thoát khỏi số phận đó", ông nhấn mạnh.

Những khác biệt cốt lõi so với nguyên mẫu SSJ-100 tập trung ở nhóm thiết bị trên khoang.

Buồng lái được trang bị các màn hình kích thước lớn hơn cùng bộ điều khiển mới, nhưng logic tương tác quen thuộc giữa phi hành đoàn và máy bay vẫn được giữ nguyên. Điều này giúp hiện đại hóa khí tài mà không phải từ bỏ giao diện "người – máy" đã định hình từ trước.

Hệ thống điều khiển bay cũng được hoàn thiện: ngay giữa hành trình, phi công có thể chuyển đổi linh hoạt từ chế độ giản lược Direct Mode sang chế độ tiêu chuẩn Normal Mode, nơi các thuật toán bảo vệ tự động hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho tổ bay.

Hệ thống nhiên liệu được tối giản hóa nhưng vẫn bảo toàn đầy đủ công năng. Theo nhà phát triển, các giải pháp mới đều đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và chứng minh được những thông số kỹ thuật như công bố.

Những cải tiến cũng được áp dụng lên cụm càng đáp. Các trụ càng mới tích hợp bộ giảm chấn hai buồng, được tính toán để khai thác hiệu quả tại các sân bay khu vực — nơi chất lượng mặt đường băng cất hạ cánh và đường lăn không phải lúc nào cũng bằng phẳng.

Đồng thời, các chương trình bảo dưỡng kỹ thuật mới cũng cho phép kéo dài chu kỳ giữa các đợt kiểm tra định kỳ.

Kế hoạch phát triển phiên bản cỡ lớn

Yakovlev cũng đang cân nhắc phát triển các biến thể chuyên dụng của SJ-100. Một hướng đi khác là nâng sức chứa lên mức 120–130 hành khách với tầm bay khoảng 3.500 km.

Theo đánh giá của ông Dolotovsky, biến thể này có thể hoàn thiện trong vòng 5–6 năm mà không cần tái trang bị quy mô lớn các cơ sở sản xuất. Bước đi này sẽ giúp mở rộng gia đình "Superjet" và mang đến cho khách hàng một mẫu máy bay có sức chở lớn hơn ngay trên nền tảng hạ tầng sẵn có.

Trước đó, tờ Pervy Peterburgsky từng đưa tin các doanh nghiệp vốn gắn bó chặt chẽ với lĩnh vực quốc phòng nay đang tích cực tham gia vào công tác bảo dưỡng dòng máy bay SJ-100. Hầu hết các nhà cung ứng cho mẫu "Superjet" nội địa hóa đều lần đầu thử sức ở mảng bảo trì hàng không dân dụng, bởi trước đây lĩnh vực mũi nhọn của họ chủ yếu là các tổ hợp hàng không chiến đấu.

SJ-100 (Superjet 100 nội địa hóa) là phiên bản nâng cấp của dòng máy bay chở khách tầm ngắn Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) do Nga phát triển.

Sau các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga đã thay thế khoảng 40 hệ thống và linh kiện nhập khẩu trên chiếc SSJ-100 cũ — bao gồm cả động cơ SaM146 liên doanh với Pháp — bằng các thiết bị tự sản xuất trong nước (như động cơ PD-8) và đổi tên thành SJ-100.

Dòng máy bay này thường chở khoảng 87–108 hành khách, phục vụ các đường bay nội địa và khu vực.