Lực lượng cảnh sát và biên phòng tại điểm kiểm soát biên giới với Nga ở Narva, Estonia.

Bản kiến nghị do cô Ksenia Agar - một cư dân tại thành phố biên giới Narva, đăng tải lên nền tảng sáng kiến công dân của Estonia vào ngày 20/11/2026.

Chiến dịch kêu gọi chính quyền không cắt đứt hoàn toàn việc đi lại qua biên giới.

Những người ký tên đề nghị chính phủ duy trì các điều khoản ngoại lệ cho những trường hợp cần thăm người thân cao tuổi, đau ốm tại Nga, hoặc công dân muốn trở về nhà.

Họ nhấn mạnh, các biện pháp an ninh không nên vi phạm quyền hiến định hay chia cắt các mối quan hệ gia đình.

Ngày 20/11, Chính phủ Estonia chính thức thông qua quyết định đình chỉ hoạt động tại toàn bộ các cửa khẩu đường bộ giáp Nga trong ít nhất 6 tháng, bắt đầu từ 1/12.

Động thái này diễn ra sau vụ âm mưu đột nhập và phóng hỏa bất thành nhằm vào công ty sản xuất thiết bị bay không người lái Threod Systems của Estonia, mà nước này cáo buộc do tình báo quân đội Nga dàn dựng.

Nga đã nhiều lần lên án chính sách hạn chế hợp tác xuyên biên giới và dựng lên các rào cản nhân tạo của Estonia là phá hoại và bài Nga.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, những bước đi như vậy của Estonia chủ yếu gây tổn hại đến lợi ích của người dân bình thường và cộng đồng nói tiếng Nga ở Estonia, tước đoạt cơ hội duy trì các mối quan hệ nhân sinh cơ bản của người dân.