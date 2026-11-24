Phát biểu tại phiên họp công khai của Quốc hội Iran hôm thứ Ba (24/11), Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf bác bỏ những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, cho rằng đây chỉ là những lời đe dọa thiếu cơ sở. Ông nhấn mạnh lập trường của Tehran không thay đổi.

Ông cảnh báo rằng, để đáp trả các động thái của đối phương, Iran sẵn sàng đưa ra phản ứng quyết liệt và thay đổi cục diện chiến trường trong trường hợp có bất kỳ sự tính toán sai lầm nào.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật cảnh báo có thể ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran sau năm mới, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Tehran hoàn thành các mục tiêu đề ra theo sáng kiến bảy điểm.

Phát biểu trước các chỉ huy và quan chức quân đội cấp cao hôm thứ Ba, ông Hatami nhấn mạnh Iran muốn chấm dứt tình trạng không xung đột cũng không hòa bình, đồng thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

"Cho đến khi các mục tiêu này được đạt được thông qua việc thực hiện sáng kiến bảy điểm của Cộng hòa Hồi giáo Iran, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại. Nó sẽ bị đóng với sự quản lý chặt chẽ hơn", ông Hatami tuyên bố.

Những tuyên bố cứng rắn của Tehran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Hải quân Iran cho biết hai tàu chở dầu đi vào khu vực cấm ở phía đông eo biển đã bốc cháy và bị vô hiệu hóa sau khi vướng phải thủy lôi vào sáng sớm thứ Ba. Theo phía Iran, các tàu này đã tắt hệ thống nhận dạng và định vị trước khi xảy ra sự việc.

Ông Hatami ghi nhận công lao của những nhà lãnh đạo quá cố trong việc đặt nền tảng chiến lược cho phản ứng của Iran, nhắc lại lời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực.

Theo ông Hatami, cuộc xung đột gần đây giữa Mỹ, Israel và Iran đã làm thay đổi nhận thức về sức mạnh quân sự của Washington, đồng thời chứng minh Iran có khả năng mở rộng phạm vi và cường độ xung đột vượt ra ngoài khu vực.