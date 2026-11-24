Mất tới 71 triệu USD tiền mã hóa, nhưng thay vì đe dọa hay cầu xin kẻ lấy cắp trả lại tài sản, một nhà đầu tư người Việt lại đưa ra lời đề nghị bất ngờ: đối phương có thể giữ 10% số tiền, miễn là hoàn trả 90% còn lại. Cuối cùng, khoảng 65,7 triệu USD đã được chuyển trả.

Thông điệp của người đàn ông được lưu lại ngay trên blockchain, với cách mở đầu ngắn gọn: “Anh thắng rồi”. Sau đó, ông đưa ra đề nghị để đối phương giữ lại 7 triệu USD, tương đương 10% số tài sản bị lấy cắp, và trả lại 90% còn lại.

“7 triệu USD đủ để anh sống sung sướng cả đời, còn 70 triệu USD có khi khiến anh mất ngủ cả đời”, người này viết trong lời nhắn gửi tới hacker.

Dòng tin nhắn được gửi công khai trên chuỗi Blockchain của nạn nhân gửi cho hacker

Đây là một cách thương lượng khác thường, nhất là khi số tiền bị mất lên tới hàng chục triệu USD. Thay vì đẩy tình huống vào một cuộc đối đầu bằng những lời đe dọa, nạn nhân chọn cách đưa ra một lối thoát có lợi về mặt tài chính cho đối phương. Thông điệp cũng ngầm nhắc rằng việc giữ lại toàn bộ số tiền có thể khiến kẻ lấy cắp phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn nhiều so với khoản tiền mà họ có thể nhận được.

Kết quả, hacker đã hoàn trả khoảng 65,7 triệu USD. Số tiền này tương đương phần lớn tài sản bị lấy cắp ban đầu, trong khi khoản 7 triệu USD được đề nghị giữ lại tương ứng với 10% giá trị vụ việc.

Tuy nhiên, quá trình lấy lại tiền không đơn giản chỉ là gửi một tin nhắn rồi chờ đối phương hồi đáp. Một đội ngũ chuyên gia bảo mật blockchain cũng tham gia hỗ trợ quá trình thương lượng. Chi tiết này cho thấy phía sau lời nhắn tưởng chừng đơn giản là những nỗ lực đàm phán để đưa phần lớn tài sản trở lại với chủ sở hữu.

Hình ảnh giao dịch trên Etherscan cho thấy thông điệp được gửi thông qua dữ liệu của một giao dịch blockchain, thay vì một cuộc trò chuyện riêng tư thông thường. Nhờ đó, lời nhắn có thể được ghi nhận công khai trên chuỗi và trở thành dấu vết của cuộc thương lượng đặc biệt này.

Cách xử lý của nạn nhân cũng làm dấy lên những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây là quyết định thực dụng: khi đã mất một khoản tiền khổng lồ, ưu tiên quan trọng nhất là lấy lại phần lớn tài sản thay vì theo đuổi một cuộc đối đầu có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Một số ý kiến khác lại nhìn nhận thỏa hiệp theo cách thận trọng hơn. Nếu kẻ lấy cắp được phép giữ lại một phần chiến lợi phẩm, điều đó có thể tạo ra tiền lệ xấu, thậm chí khuyến khích những đối tượng khác thực hiện các vụ tấn công tương tự. Việc thu hồi được tiền trong một trường hợp cụ thể không đồng nghĩa cách giải quyết này phù hợp với mọi vụ việc.

Dù vậy, câu chuyện vẫn gây chú ý bởi cách nạn nhân lựa chọn phản ứng khi đối mặt với khoản thiệt hại lên tới 71 triệu USD. Thay vì chỉ tập trung vào việc buộc đối phương phải trả giá, ông đưa ra một phép tính lợi ích rất rõ ràng: 7 triệu USD có thể đủ để thay đổi cuộc đời một người, nhưng 70 triệu USD có thể kéo theo những rủi ro mà số tiền đó không thể bù đắp.