Vì sao Mỹ cấm nhập khẩu loài cua có thể di cư xa 1.000 km?

Một loài cua có thể di chuyển ngược dòng sông hàng trăm, thậm chí tới 1.000 km từ biển đang khiến các cơ quan quản lý sinh vật xâm hại tại Mỹ đặc biệt cảnh giác. Điều đáng nói là loài vật này không có kích thước khổng lồ, cũng không sở hữu nọc độc nguy hiểm, nhưng lại có khả năng thích nghi và phát tán khiến nhiều hệ sinh thái nước ngọt đối mặt với nguy cơ bị xáo trộn.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Smithsonian (Mỹ), loài vật nói trên là cua lông Trung Quốc , tên khoa học Eriocheir sinensis . Đây là loài cua có nguồn gốc từ Đông Á, nổi bật với những chiếc càng phủ lớp lông dày, trông giống như đôi găng tay nhỏ.

Điểm đặc biệt nhất của loài cua này nằm ở vòng đời gắn liền với cả môi trường nước ngọt và nước mặn. Không giống nhiều loài cua chỉ sinh sống trong một kiểu môi trường, cua lông Trung Quốc thường trưởng thành tại sông, hồ nước ngọt nhưng lại phải quay về vùng cửa sông hoặc ven biển để sinh sản.

Theo Smithsonian, cua non có thể di chuyển ngược dòng lên những khu vực cách biển tới 1.000 km để kiếm ăn và phát triển. Khi trưởng thành, chúng lại thực hiện hành trình ngược về vùng nước lợ hoặc nước mặn để giao phối, sinh sản.

Đây là kiểu di cư được gọi là catadromous , tức sinh vật dành phần lớn thời gian sinh trưởng trong nước ngọt nhưng di chuyển xuống vùng nước mặn để sinh sản.

Không chỉ bơi và bò dưới nước, cua lông Trung Quốc còn có thể di chuyển trên cạn trong những điều kiện nhất định. Khả năng này giúp chúng vượt qua các chướng ngại vật trên đường di cư, bao gồm một số công trình chắn ngang dòng chảy.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), cua lông Trung Quốc trưởng thành có mai rộng khoảng 8 cm, trong khi các chân có thể dài hơn gấp đôi chiều rộng mai. Chúng có màu nâu nhạt, phần càng phủ nhiều lông và đầu càng thường có màu trắng.

Tuy không quá lớn, loài cua này có khả năng đào hang ở bờ sông, kênh rạch và các vùng đất mềm. Khi xuất hiện với số lượng lớn, hoạt động đào hang có thể làm suy yếu bờ đất, ảnh hưởng đến công trình thủy lợi và gia tăng nguy cơ xói lở.

Cua lông Trung Quốc còn là loài ăn tạp, có thể tiêu thụ thực vật thủy sinh, động vật không xương sống và nhiều nguồn thức ăn khác. Khi xâm nhập môi trường mới, chúng có thể cạnh tranh thức ăn và nơi cư trú với các loài bản địa.

Chính những đặc điểm này khiến loài cua vốn được xem là đặc sản tại Trung Quốc lại trở thành đối tượng bị kiểm soát tại Mỹ.

Theo Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ (USFWS), từ năm 1989, cua sống thuộc chi Eriocheir đã được đưa vào danh sách sinh vật gây hại theo Đạo luật Lacey. Quy định liên bang hạn chế nhập khẩu, vận chuyển và tiếp nhận cua sống cùng trứng có khả năng phát triển, ngoại trừ những trường hợp được cấp phép theo quy định.

Điều này không đồng nghĩa Mỹ cấm tuyệt đối mọi sản phẩm chế biến từ cua lông Trung Quốc. Trọng tâm của quy định là ngăn sinh vật sống hoặc trứng có khả năng nở được đưa vào môi trường và thiết lập quần thể xâm hại.

Trung Quốc có ngành nuôi loài cua trị giá hơn 200.000 tỷ đồng

Trong khi Mỹ tìm cách ngăn chặn sự phát tán của cua lông Trung Quốc, chính loài vật này lại là một trong những đối tượng nuôi thủy sản có giá trị cao tại quê hương của chúng.

Theo nghiên cứu công bố năm 2026 trên tạp chí khoa học Aquaculture Reports , diện tích nuôi cua lông Trung Quốc trong những năm gần đây đạt khoảng 10 triệu mẫu Trung Quốc, tương đương 667.000 ha.

Sản lượng hằng năm của loài cua này đạt gần 1 triệu tấn, với giá trị thị trường trực tiếp ước tính khoảng 55 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 200.000 tỷ đồng theo mức quy đổi tham khảo.

Đáng chú ý, nếu tính cả các hoạt động liên quan như sản xuất con giống, thức ăn, chế biến và những ngành hỗ trợ khác, tổng giá trị sản xuất của chuỗi ngành cua lông Trung Quốc được nghiên cứu dẫn lại ở mức trên 100 tỷ nhân dân tệ.

Những con số này cho thấy cua lông Trung Quốc không chỉ là một món ăn được ưa chuộng mà còn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và kinh tế nông thôn.

Tại Trung Quốc, cua lông được đánh giá cao nhờ phần thịt và gạch cua. Vào mùa thu, khi cua bước vào giai đoạn trưởng thành và chuẩn bị di cư sinh sản, nhu cầu tiêu thụ thường gia tăng.

Một trong những vùng nổi tiếng với đặc sản này là khu vực hồ Dương Trừng, thuộc tỉnh Giang Tô. Cua lông tại đây từ lâu đã gắn với văn hóa ẩm thực và thị trường quà biếu, đặc biệt trong mùa thu.

Không phải con cua nào cũng có giá cao. Theo nghiên cứu năm 2026, giá bán phụ thuộc nhiều vào kích thước và chất lượng. Dữ liệu giá bán lẻ được nhóm tác giả ghi nhận trong năm 2024 cho thấy cua nặng khoảng 125 g có thể được bán với giá khoảng 20 nhân dân tệ/con , trong khi những cá thể nặng 250 g có thể đạt 300 nhân dân tệ.

Đặc biệt, cua có trọng lượng khoảng 350 g được ghi nhận mức giá lên tới khoảng 500 nhân dân tệ/con, tương đương hơn 1,7 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo.

Sự chênh lệch giá lớn khiến kích thước, chất lượng thịt và nguồn gốc trở thành những yếu tố quan trọng trong hoạt động chọn giống và nuôi thương phẩm.

Tại nhiều địa phương Trung Quốc, người nuôi đã phát triển các mô hình ao nuôi, kết hợp quản lý nguồn nước, thức ăn và điều kiện sinh trưởng nhằm tạo ra những cá thể cua có chất lượng cao.

Tuy nhiên, giá trị kinh tế lớn của cua lông cũng là một trong những nguyên nhân khiến hoạt động vận chuyển, buôn bán loài này cần được kiểm soát tại những quốc gia mà chúng có nguy cơ xâm hại.

Vì sao loài cua đắt giá trở thành mối đe dọa tại Mỹ?

Theo Smithsonian, cua lông Trung Quốc đã xuất hiện tại nhiều khu vực ngoài phạm vi phân bố tự nhiên, trong đó có châu Âu và Bắc Mỹ.

Tại châu Âu, loài cua này được ghi nhận ở Đức từ năm 1912 . Sau đó, chúng tiếp tục lan rộng tới nhiều hệ thống sông và vùng ven biển khác.

Ở Mỹ, cua lông Trung Quốc được phát hiện tại khu vực vịnh San Francisco vào những năm 1990. Sự xuất hiện của chúng gây lo ngại bởi loài cua này có thể sinh sản trong môi trường nước lợ, sau đó phát tán theo các hệ thống sông vào sâu trong đất liền.

Theo USGS, những quần thể cua lông Trung Quốc có thể gây tác động đến hệ sinh thái thông qua việc cạnh tranh nguồn thức ăn, đào hang làm xói lở bờ và ảnh hưởng đến một số hoạt động đánh bắt.

Trong những giai đoạn di cư với số lượng lớn, cua còn có thể mắc vào thiết bị khai thác thủy sản hoặc gây phiền toái cho các công trình quản lý nước.

Một nghiên cứu đánh giá rủi ro sinh thái được USFWS công bố tháng 1/2026 cho biết cua lông Trung Quốc có khả năng sinh sản rất cao. Tài liệu dẫn nghiên cứu tại Ba Lan ghi nhận cua cái mang từ khoảng 141.100 đến 686.200 trứng , tùy kích thước cơ thể.

Khả năng sinh sản lớn, kết hợp với tập tính di cư xa và khả năng thích nghi với nhiều môi trường, khiến việc kiểm soát loài cua này trở nên khó khăn khi chúng đã thiết lập quần thể ngoài tự nhiên.

Theo USFWS, hoạt động buôn bán cua sống có thể tạo ra nguy cơ phát tán nếu cá thể thoát ra ngoài hoặc bị con người cố ý thả xuống sông, hồ. Đây là một trong những lý do Mỹ duy trì các hạn chế nhập khẩu đối với cua sống thuộc chi Eriocheir .

Sự đối lập giữa Mỹ và Trung Quốc cho thấy một loài sinh vật có thể đồng thời mang giá trị thương mại lớn và tiềm ẩn nguy cơ sinh thái đáng kể, tùy thuộc vào môi trường mà chúng xuất hiện.

Tại Trung Quốc, cua lông được nuôi với sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm, tạo ra giá trị trực tiếp khoảng 55 tỷ nhân dân tệ. Nhưng tại Mỹ, loài cua có thể di cư xa tới 1.000 km này vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm hại hệ sinh thái nước ngọt.

Theo Smithsonian; USFWS; USGS; Aquaculture Reports