Chiến sự lại nóng lên khi Ukraine gia tăng sức ép ở mặt trận phía bắc. Một số nhà bình luận quân sự Nga cho rằng Kiev đang tận dụng các đợt phản công để tạo tiếng vang. Giữa lúc đó, khi được hỏi về tương lai những vùng do quân đội Nga kiểm soát, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập một điều khiến truyền thông Nga bình luận đây là "Tiết lộ chấn động".

Nga chọc thủng phòng tuyến, mở đường tiến quân

Theo Warfiles, quân Nga đã xuyên qua tuyến phòng thủ cuối cùng gồm bốn lớp của Ukraine tại Donbass và tiếp tục tiến quân. Làng Novoyavlenka đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Phía trước, theo nguồn tin này, không còn tuyến phòng thủ nào trong phạm vi hàng chục kilômét, tạo thêm không gian cơ động cho lực lượng Nga.

Nhà bình luận quân sự Dmitry Degtyaryov, tác giả kênh “Bộ Tổng tham mưu”, nhận định: “Ocheretino là một điểm trung gian quan trọng, cách khoảng 9,5 km. Tất nhiên, củng cố hai bên sườn cũng rất quan trọng. Cần kiểm soát hai khu dân cư then chốt để giữ thế vững hơn. […] Cụm quân Trung tâm vận hành như một cỗ máy. Rất khó cản bước.”

Tình hình ở Sumy có đáng lo?

Trong khi quân Nga tiến thêm ở Donbass, lực lượng Ukraine gia tăng sức ép tại tỉnh Sumy. Các kênh Ukraine công bố hình ảnh cho thấy những nhóm binh sĩ nhỏ đã vào một số khu dân cư. Một số kênh từ đó nhận định Ukraine đã mở rộng vùng kiểm soát. Phía Nga nói các đơn vị UAV của họ đã tấn công những nhóm này.

“Đã có hình ảnh xác nhận lực lượng của chúng tôi hiện diện tại Belovody, Varachino và Yablonovka. Chuyện chúng tôi kiểm soát các làng này vốn không có gì phải nghi ngờ.

Các kênh Ukraine nói họ đã giành lại những ngôi làng đó, thậm chí gần như đẩy chúng tôi về sát biên giới. Những lời đó chẳng liên quan gì đến thực tế. Điều thực sự đang xảy ra là quân đội Ukraine gây sức ép và chúng tôi đã mất một số vị trí” - ông Degtyaryov nói.

Quân Nga đã xuyên qua tuyến phòng thủ cuối cùng gồm bốn lớp của Ukraine tại Donbass và tiếp tục tiến quân (Ảnh: WF)

Theo ông Degtyaryov, mục tiêu chính của Ukraine là đẩy quân Nga ra xa khu rừng ở Sumy, nơi rìa phía nam tiếp giáp khu vực cửa ngõ thành phố Sumy. Ông ước tính Ukraine đã tiến được khoảng 2–3 km sau hai đến ba tháng phản công.

“Họ chưa giành lại Yunakovka. Các đơn vị xung kích vẫn liên tục tìm cách từ trong rừng tiến vào làng và phần lớn bị tiêu diệt trên đường. Hiện chúng tôi chủ yếu giữ thế phòng ngự tại đây,” ông nói.

Warfiles so sánh những thông tin trái ngược về Yunakovka với diễn biến từng được đưa tin trên các hướng Komarov, Liman và Kupyansk. Có thời điểm, tin tức về Yunakovka còn lấn át cả ba hướng này. Theo tác giả, Kiev khó duy trì cùng lúc nhiều chiến dịch truyền thông về các mặt trận.

Nhóm quân nhân đổ bộ đường không Nga đứng sau kênh “Archangel Spetsnaz” cũng hoài nghi tuyên bố của Ukraine về các làng lân cận, nhưng mô tả tình hình tại Yunakovka khác với ông Degtyaryov.

“Ukraine thực sự đang tìm cách tiến vào Yunakovka. Hiện UAV của cả hai bên đều tấn công trong khu vực, và ngôi làng trên thực tế đã trở thành vùng xám. Tại những làng khác mà Ukraine tuyên bố kiểm soát, các đơn vị Nga đã đánh trả.

Trung đoàn Akhmat số 1434 đã đẩy quân Ukraine khỏi Yablonovka, Novonikolayevka và Varachino. Tại Belovody, lực lượng làm nhiệm vụ này là Lữ đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 83,” kênh này viết.

Nhóm tình nguyện quân sự đứng sau kênh “Hai Thiếu tá” cho rằng những thông tin về đợt phản công bị thổi phồng một phần vì tình hình trên thực địa khó kiểm chứng, hay còn gọi là “sương mù chiến tranh”.

“Lực lượng Ukraine đã hiện diện lẻ tẻ ở Yunakovka vài tháng nay. Giờ họ cần một chiến thắng về mặt truyền thông nên tuyên bố giành được nhiều hơn, hy vọng làm dấy lên bất mãn trong dư luận Nga.

Họ từng làm như vậy với chiến dịch ‘Vivaldi’ tại Krasny Liman. Giao tranh đang rất ác liệt. Ukraine có trang bị hiện đại và được phương Tây tiếp tế. Nếu cứ báo cáo rằng ‘mọi chuyện đều ổn’ thì sẽ chẳng có ai bắt tay xử lý vấn đề,” nhóm này viết.

Ở hướng Kharkov, phía Ukraine tuyên bố đã giành lại 200 km². Warfiles cho rằng Kiev chưa đưa ra bằng chứng cho con số này, trong khi các đơn vị Nga công bố hình ảnh để chứng minh họ vẫn hiện diện, củng cố vị trí và tiếp tục tiến quân tại khu vực.

Tiết lộ gây chấn động của ông Putin

Theo Warfiles, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách làm chậm đà tiến của quân Nga về phía hai thủ phủ ở mặt trận phía bắc. Trước đó, chỉ huy cụm quân Kursk xác nhận thành phố Sumy là một mục tiêu của lực lượng Nga. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Vladimir Putin được hỏi Moscow tính thế nào về tương lai của những khu vực mà quân Nga đang kiểm soát.

Phóng viên hỏi: “Điều đó có nghĩa là quân đội Nga sẽ ở lại đó cho tới khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc, và các vùng lãnh thổ này có thể sáp nhập vào Nga trong tương lai?”

Ông Putin trả lời: “Quý vị biết đấy, hiện nay chúng tôi coi đây là vùng an ninh, nhưng ở đó có người dân sinh sống. Chúng tôi sẽ làm mọi việc để điều kiện sống ở đó không khác gì tại các khu vực khác của Liên bang Nga.

Dù thế nào, đó cũng là điều chúng tôi sẽ hướng tới. Còn việc xác lập quy chế pháp lý ra sao là một vấn đề riêng, cần được các luật gia của chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng.”

Điều khiến truyền thông Nga gọi phát biểu này là “gây chấn động” nằm ở câu cuối. Trước đó, Moscow từng tuyên bố các vùng do quân đội Nga kiểm soát sẽ không trở thành đối tượng mặc cả trên bàn đàm phán.

Lần này, khi được hỏi trực tiếp về khả năng sáp nhập, ông Putin nói đến việc bảo đảm điều kiện sống cho cư dân như ở các khu vực của Nga, đồng thời để ngỏ cách xác lập quy chế pháp lý. Một số nhà bình luận Nga xem đây là tín hiệu Moscow có thể cân nhắc việc sáp nhập về lâu dài.

Nhà bình luận quân sự Yuri Podolyaka diễn giải câu trả lời trên rằng: “Sẽ không có chuyện (Nga) trả lại bất cứ vùng nào. Trước hết là các khu vực ở tỉnh Kharkov!”.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Vì sao các cây cầu ở Kiev vẫn trụ vững, còn cầu Crimea thì không?

Sau hai đợt tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào các cây cầu bắc qua sông Dnieper ở Kiev ngày 17 và 20/11, chính quyền địa phương thông báo giao thông đã được nối lại vào ngày 21/11.

“Một nhân chứng nói xe cộ qua cầu vẫn lưu thông y như trước vụ tập kích. Tuy nhiên, dù chính quyền Kiev xác nhận đã khôi phục giao thông, cầu Nam và cầu Bắc vẫn hạn chế một số loại phương tiện.

Cầu Paton áp dụng phương án đảo chiều lưu thông. Tên lửa Nga đã làm hư hại một số cây cầu ở Kiev, song đến nay việc đi lại giữa hai bờ sông Dnieper chưa bị gián đoạn trong thời gian dài.

Cần tính đến kết quả thực tế này khi đánh giá hiệu quả các đợt tập kích" - ông Sergei Lebedev, điều phối viên một mạng lưới bí mật tại Nikolaev, viết.

Cầu Crimea hứng chịu ít đạn, UAV và tên lửa hơn nhưng bị hư hại nghiêm trọng. Sau khi trao đổi với một giáo sư chuyên về công trình thủy và xây dựng cầu, đại tá Aslan Nakhushev cho rằng sự chênh lệch về thiệt hại có thể bắt nguồn từ tiêu chuẩn thiết kế.

Cầu qua eo biển Kerch được xây dựng trong thời hậu Xô Viết, với các ưu tiên về tiến độ, chi phí và an toàn khi khai thác. Phần lớn cầu ở Kiev được xây từ thời Chiến tranh Lạnh, khi khả năng chịu tác động của chiến sự là một yêu cầu thiết kế.

Từ sự khác biệt đó, truyền thông Nga chỉ ra rằng một cây cầu có thể bị hư hại mà giao thông qua sông vẫn được duy trì. Một số chuyên gia nhận định rằng, đợt tập kích ngày 20/11 có thể cho kết quả khác nếu Nga tập trung hỏa lực vào ít mục tiêu hơn.