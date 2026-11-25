Vào ngày 16/11, Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc (CEEC) cho biết trạm lưu trữ năng lượng bằng khí nén Yuanchu số 1 tại thành phố Jiuquan, tỉnh Cam Túc, đã chính thức hòa vào lưới điện.

Trạm có công suất phát 300 MW và dung lượng lưu trữ 1.800 MWh, nghĩa là mỗi lần nạp đầy có thể trữ được 1,8 triệu kWh điện. Theo CGTN, đây là trạm lưu trữ khí nén dùng hang nhân tạo công suất 300 MW đầu tiên trên thế giới.

Điểm đặc biệt của Yuanchu số 1 nằm ở "bình chứa". Thay vì tận dụng hang muối tự nhiên như nhiều dự án trước, đội ngũ kỹ sư đào 4 hang đá ở độ sâu khoảng 110 m, tương đương chiều cao một tòa nhà hơn 30 tầng. Tổng thể tích các hang vào khoảng 200.000 m³, xấp xỉ 80 bể bơi tiêu chuẩn Olympic.

Nguyên lý của công nghệ này khá dễ hình dung. Khi lưới điện dư thừa, chẳng hạn vào giờ thấp điểm hoặc lúc điện gió, điện mặt trời phát mạnh, điện được dùng để nén không khí rồi bơm xuống hang. Khi nhu cầu tăng cao, luồng khí áp suất lớn được xả ra để làm quay tuabin phát điện.

Theo các thông số được công bố, trạm được thiết kế nạp trong 8 giờ và phát liên tục 6 giờ. Hiệu suất chuyển đổi điện - điện đạt khoảng 72%, sản lượng phát điện hằng năm khoảng 600 triệu kWh.

Trước khi hòa lưới, hồi tháng 9, dự án đã thử bơm khí giai đoạn 1 vào hang số 4 và đạt áp suất tối đa 12,63 MPa, tức khoảng 125 lần áp suất khí quyển, theo trang Deep News.

Tài khoản khoa học ChinaScience cho rằng với thành tựu này, Trung Quốc "trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới làm chủ trọn bộ các tuyến công nghệ" lưu trữ năng lượng bằng khí nén.

Thực tế, Trung Quốc đã đi trước trong lĩnh vực này nhiều năm. Đầu năm 2025, nước này từng đưa vào vận hành trạm 300 MW, dung lượng 1.500 MWh trong hang muối ở tỉnh Hồ Bắc. Dự án hang muối tại Hoài An, tỉnh Giang Tô, được báo cáo đã đạt 600 MW, dung lượng 2.400 MWh.

Tuy nhiên, hang muối chỉ có ở những vùng địa chất nhất định. Việc chủ động đào hang trong đá cứng mở ra khả năng xây trạm ở nhiều nơi hơn, đặc biệt là các vùng sa mạc giàu điện gió, điện mặt trời như Cam Túc.

Với bài toán điện tái tạo lúc thừa lúc thiếu mà nhiều quốc gia đang đau đầu, những "cục pin không khí" nằm sâu trong lòng đất như Yuanchu số 1 đang được kỳ vọng sẽ mở ra những cánh cửa mới cho ngành năng lượng.

Theo CGTN, Bastille Post