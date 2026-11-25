Ngày 24/11, Jensen Huang tổ chức cuộc họp toàn thể với nhân viên tại trụ sở Nvidia ở Santa Clara, California. Cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ, đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo này trao đổi trực tiếp với đội ngũ nhân viên sau khi trở lại điều hành tập đoàn.

Tại cuộc họp, CEO Nvidia thừa nhận những sai lầm của mình và cho rằng việc vi phạm các quy tắc do công ty đặt ra là điều không thể chấp nhận được. Ông đồng thời gửi lời xin lỗi tới nhân viên.

Huang cũng cho biết ông đang tham gia trị liệu tâm lý sau loạt biến cố.

Theo New York Times, Huang cũng phản bác những nhận định cho rằng ông là một nhà lãnh đạo có hành vi lạm quyền. Ông khẳng định việc trở lại vị trí CEO không xuất phát từ ảnh hưởng cá nhân hay sức ép chính trị.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép lên hội đồng quản trị Nvidia để đưa Huang trở lại. Tuy nhiên, ông phủ nhận điều này, cho biết quyết định thuộc về hội đồng quản trị sau quá trình xem xét các vấn đề liên quan.

Trong tuyên bố ngày 23/11, Nvidia khẳng định hội đồng quản trị tin tưởng việc Huang tiếp tục lãnh đạo không tạo ra rủi ro đối với an ninh quốc gia. Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với đánh giá này trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Việc Huang rời vị trí lãnh đạo trước đó diễn ra sau khi những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân xuất hiện, tạo ra nhiều chú ý xung quanh cá nhân ông và tập đoàn Nvidia.

Sự trở lại của Huang chưa đồng nghĩa những vấn đề liên quan đến Nvidia đã được giải quyết. Tập đoàn và cá nhân CEO vẫn nằm trong diện điều tra, rà soát của một số cơ quan cấp tiểu bang và liên bang Mỹ, bao gồm FBI, Bộ Tư pháp và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Các nội dung được xem xét bao gồm khả năng có hoạt động tình báo nước ngoài, những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và việc kiểm soát xuất khẩu chip.

Huang dự kiến tham gia phiên điều trần công khai tại Thượng viện Mỹ vào ngày 3/12. Trong khi đó, những cuộc điều tra riêng của hội đồng quản trị Nvidia về các vấn đề liên quan vẫn đang tiếp tục.

Quyết định đưa Huang trở lại vị trí CEO cũng vấp phải phản ứng từ một số nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng. Một số ý kiến cho rằng Quốc hội cần xem xét kỹ hơn những tình tiết xoay quanh sự việc.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Nvidia giảm 7,6% trong phiên giao dịch sau khi tăng mạnh vào ngày 23/11. Trước đó, đà tăng của cổ phiếu đã giúp tập đoàn trở lại vị trí thứ hai trong danh sách doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới, sau Apple.

Dù vậy, thị giá Nvidia vẫn thấp hơn gần 31% so với mức đỉnh ghi nhận ngày 6/10.



