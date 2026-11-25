Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA ghi nhận cấu trúc khí quyển khổng lồ có hình thập giác, gồm 10 cạnh, bao quanh cực Nam sao Thổ. Phát hiện được công bố trên tạp chí Science Advances , đánh dấu lần đầu tiên giới khoa học quan sát thấy một dòng khí quy mô lớn mang hình đa giác đều ở bán cầu Nam hành tinh này.

Hình ảnh từ kính viễn vọng không gian Hubble cho thấy sóng khí hình thập giác trải rộng đều qua nhiều tầng khí quyển của Sao Thổ. (Ảnh: NASA)

Hình thập giác khổng lồ ở cực Nam sao Thổ

Dữ liệu quan sát từ Hubble cho thấy dấu hiệu đầu tiên của cấu trúc thập giác vào năm 2023. Những quan sát bằng kính thiên văn mặt đất năm 2024 tiếp tục ghi nhận một dải khí uốn lượn gần cực Nam, trước khi hình thập giác hiện rõ hơn trong các ảnh chụp năm 2025.

NASA cho biết cấu trúc mới nằm trong một dòng khí tốc độ cao và trải rộng qua nhiều tầng khí quyển. Điều này cho thấy đây không đơn thuần là hình dạng của các đám mây trên bề mặt quan sát được, mà là hiện tượng khí quyển có cấu trúc theo chiều thẳng đứng.

“Chúng tôi chưa từng thấy hiện tượng nào như thế này ở bán cầu Nam sao Thổ” , Amy Simon, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Bay không gian Goddard của NASA, cho biết. Theo bà, khác với hình lục giác ở cực Bắc đã tồn tại hơn 40 năm, cấu trúc mới dường như đang mạnh lên, mang đến cơ hội hiếm có để theo dõi sự phát triển của một hiện tượng khí quyển quy mô lớn.

Bí ẩn hình lục giác tồn tại hàng chục năm

Phát hiện này đặc biệt gây chú ý bởi sao Thổ vốn nổi tiếng với hình lục giác rộng khoảng 30.000 km ở cực Bắc. Cấu trúc được hai tàu Voyager phát hiện trong giai đoạn 1980 - 1981, sau đó được tàu Cassini nghiên cứu chi tiết khi hoạt động quanh hành tinh từ năm 2004 đến 2017.

Những hình ảnh Cassini chụp được cho thấy hình lục giác là dòng khí chuyển động với tốc độ khoảng 500 km/h, tạo thành sáu cạnh gần như đối xứng và bao quanh xoáy khí khổng lồ nằm ngay tại cực Bắc sao Thổ.

Xoáy khí trung tâm có cấu trúc tương tự bão trên Trái Đất, với vùng mắt bão lớn gấp khoảng 50 lần mắt bão thông thường. Tốc độ gió cực đại của nó cũng cao gần gấp đôi những cơn bão mạnh nhất trên hành tinh chúng ta.

Hình ảnh chụp bởi tàu vũ trụ Cassini của NASA cho thấy vẻ đẹp hùng vĩ của sao Thổ với sóng khí hình lục giác trải rộng ở cực Bắc. (Ảnh: NASA)

Điều khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm là hình lục giác vẫn duy trì hình dạng tương đối ổn định suốt nhiều thập kỷ, bất chấp những biến động liên tục trong khí quyển sao Thổ.

Trên Trái Đất, các dòng khí tốc độ cao thường uốn lượn thất thường do chịu tác động của sự chênh lệch nhiệt độ, địa hình và các hệ thống thời tiết. Trong khi đó, sao Thổ là hành tinh khí khổng lồ, không có bề mặt rắn và có thành phần khí quyển đồng nhất hơn. Những điều kiện này có thể tạo thuận lợi cho các dòng khí hình thành và duy trì cấu trúc đối xứng.

Các nhà khoa học từng tái tạo thành công hình lục giác trong phòng thí nghiệm bằng cách đặt một bể nước hình trụ trên bàn quay chậm. Khi thay đổi tốc độ quay và đặc tính chất lỏng, họ còn tạo ra được hình vuông, hình bát giác và nhiều dạng đa giác khác.

Tuy nhiên, thí nghiệm chưa giải thích được vì sao hình lục giác ở cực Bắc có thể tồn tại lâu đến vậy. “Một cơn bão trên Trái Đất thường chỉ kéo dài khoảng một tuần, nhưng cấu trúc này đã tồn tại hàng thập kỷ, thậm chí có thể hàng thế kỷ”, Andrew Ingersoll, nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ California, nhận định.

Dòng khí hình lục giác ở phía bắc Sao Thổ chụp bởi tàu vũ trụ Cassini. (Ảnh: NASA)

Các quan sát của Cassini còn cho thấy hình lục giác thay đổi màu sắc theo mùa, từ xanh lam pha lục năm 2013 sang sắc vàng vào năm 2017. Nguyên nhân là ánh sáng Mặt Trời phân tách các phân tử metan trong khí quyển, tạo thành những hạt hydrocarbon gây hiện tượng sương mù.

Trước khi kết thúc sứ mệnh vào tháng 9/2017, Cassini tiếp tục thu thập dữ liệu về khí quyển sao Thổ. Những phép đo trọng lực cho thấy các dòng gió mạnh có thể kéo dài tới độ sâu khoảng 8.000 km bên trong hành tinh.

Dựa trên dữ liệu này, năm 2020, các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard đề xuất giả thuyết rằng một dòng khí tốc độ siêu thanh ở sâu trong khí quyển bị các xoáy khí nhỏ hơn ép từ nhiều phía và đẩy lên trên, góp phần hình thành cấu trúc lục giác.

Sự xuất hiện của hình thập giác ở cực Nam đặt ra thêm câu hỏi về cơ chế hình thành những dòng khí đa giác trên sao Thổ. Trong khi hình lục giác phía Bắc đã được quan sát hơn 40 năm, giới khoa học vẫn chưa xác định được hình thập giác phía Nam có thể duy trì hình dạng trong bao lâu.

Khác với hình lục giác gần như đứng yên ở cực Bắc, cấu trúc thập giác tại cực Nam đang dịch chuyển và có dấu hiệu tiếp tục phát triển. Các nhà khoa học cho rằng việc theo dõi hiện tượng này bằng kính viễn vọng Hubble và James Webb có thể giúp làm sáng tỏ cơ chế hình thành, cũng như khả năng duy trì của những dòng khí đa giác trong khí quyển sao Thổ.