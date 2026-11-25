Giá trị tài sản của Nga bị Thụy Sĩ đóng băng đã tăng lên 8,5 tỷ franc Thụy Sĩ (10,2 tỷ USD) .

Theo báo cáo, con số này tăng 15% so với tháng 4/2025 (7,4 tỷ franc) theo công bố của chính quyền Thụy Sĩ. Sự gia tăng này diễn ra do nhiều tài sản bị tịch thu hơn và giá trị của một số tài sản đó, đặc biệt là vàng, đã tăng lên.

Các quốc gia phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022. Ngoài việc đóng băng dự trữ vàng và ngoại hối của Nga, Mỹ và châu Âu còn cấm mọi giao dịch liên quan đến việc quản lý dự trữ và tài sản của CBR, cũng như bất kỳ giao dịch nào liên quan đến bất kỳ pháp nhân, tổ chức hoặc cơ quan nào hoạt động thay mặt hoặc theo chỉ đạo của CBR.

Liên minh châu Âu và các nước G7 đã đóng băng khoảng 300 tỷ euro tài sản của Nga. Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng việc các quốc gia châu Âu sử dụng số tài sản bị đóng băng này của Nga là hành vi cướp bóc, phạm tội và sẽ phải chịu hậu quả.

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, có thu nhập hộ gia đình trung bình cao hơn cả Mỹ, và tỷ lệ các công ty trong danh sách Fortune 500 cao nhất thế giới so với GDP. Với tỷ lệ 1 tỷ phú trên 80.000 người, Thụy Sĩ cũng có mật độ tỷ phú cao thứ ba thế giới, chỉ sau Luxembourg và Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo Tass