Financial Times dẫn lời 5 quan chức được thông báo về sự thay đổi chiến thuật cho biết hai đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, đã nói với các quan chức châu Âu rằng hợp tác kinh doanh không còn là nội dung cốt lõi trong đề xuất của Washington với Moscow.

Trước đó, triển vọng khôi phục quan hệ kinh tế từng được xem là một trong những công cụ Washington có thể sử dụng trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán Nga - Ukraine.

Tháng 10, Reuters đưa tin các quan chức cấp cao Nga và Mỹ, trong đó có Kushner, từng thảo luận khả năng đưa một nhà đầu tư Mỹ tham gia hệ thống đường ống Nord Stream. Đây là tuyến từng vận chuyển lượng lớn khí đốt Nga trực tiếp tới Đức trước khi xung đột Ukraine bùng phát.

Theo Financial Times, Kushner, người tham gia các nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận giữa Moscow và Kyiv, coi việc khôi phục quan hệ kinh doanh là một yếu tố quan trọng trong tiến trình hướng tới hòa bình.

Một số ý tưởng hậu xung đột đã được đưa ra, bao gồm khả năng các công ty Mỹ đầu tư vào những dự án dầu mỏ của Nga và hợp tác trong lĩnh vực sản xuất titan. Các đề xuất ban đầu nhận được phản ứng tích cực từ giới chức Nga. Tuy nhiên, thái độ của Moscow sau đó trở nên lạnh nhạt hơn.

“Phía Nga đã thể hiện khá rõ rằng họ không quan tâm đến những đề xuất kiểu này”, Financial Times dẫn lời một quan chức am hiểu vấn đề.

Theo tờ báo, thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh khoảng cách giữa Moscow và Kyiv về các điều kiện chấm dứt xung đột vẫn còn lớn. Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine nhượng lãnh thổ và đưa ra những nhượng bộ khác mà Kyiv cho là không thể chấp nhận. Điều này khiến triển vọng sử dụng các lợi ích kinh tế như một phần của gói khuyến khích Moscow thay đổi lập trường trở nên hạn chế hơn.

Diễn biến mới cũng đáng chú ý bởi chính quyền Trump gần đây đã có một số động thái nới lỏng trong lĩnh vực năng lượng. Hồi tháng 10, Washington tạm thời dỡ một số biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu Nga. Quyết định được đưa ra sau khi Moscow đồng ý cung cấp diesel ra thị trường quốc tế nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Trước đó, các biện pháp hạn chế được Mỹ áp dụng với mục tiêu giảm nguồn thu năng lượng của Nga trong thời gian xung đột Ukraine.

Việc Washington được cho là gác các đề xuất hợp tác kinh doanh cho thấy chiến thuật tiếp cận Moscow đang có sự điều chỉnh. Những dự án từng được tính đến, từ đầu tư dầu mỏ, sản xuất titan đến khả năng một nhà đầu tư Mỹ tham gia Nord Stream, hiện không còn giữ vị trí trung tâm trong các đề xuất của Mỹ.

Tuy nhiên, Financial Times cho biết đây là thay đổi về chiến thuật đàm phán. Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Nhà Trắng rằng Washington đã từ bỏ hoàn toàn khả năng thúc đẩy hợp tác kinh tế với Nga trong tương lai



﻿Theo FT