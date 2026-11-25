Từ vật liệu không đạt chuẩn, hệ thống báo cháy bị vô hiệu hóa đến việc tìm cách đối phó kiểm tra, những lỗ hổng trong quản lý đã góp phần biến một đám cháy thành thảm họa khiến 168 người thiệt mạng.

Ngày 26/11/2025, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu chung cư Wang Fuk Court, thuộc quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng qua 7 trong tổng số 8 tòa nhà cao tầng của khu dân cư. Sau khoảng 43 giờ chữa cháy, giới chức xác nhận 168 người thiệt mạng, trong đó có một lính cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ, cùng 79 người bị thương. Gần 5.000 cư dân phải rời bỏ nhà cửa.

Khói bốc lên từ các căn hộ tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 27/11/2025. (Ảnh: AFP/Getty)

Đây là vụ cháy gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Hong Kong (Trung Quốc) trong nhiều thập kỷ, khiến dư luận quốc tế bàng hoàng trước tốc độ lan rộng của ngọn lửa và những thiệt hại về người.

Trước thời điểm tròn một năm xảy ra thảm họa, báo cáo của Ủy ban Điều tra độc lập được công bố ngày 29/10/2026 đã hé lộ bức tranh đáng lo ngại về những sai phạm trong quá trình cải tạo khu chung cư. Đáng chú ý, nhiều nguy cơ mất an toàn đã được cư dân cảnh báo từ trước nhưng không được xử lý thỏa đáng.

Nhà thầu thay lưới chống cháy để đối phó kiểm tra

Theo báo cáo điều tra, đám cháy nhiều khả năng bắt đầu từ một điếu thuốc lá bén vào giấy tại khu vực mái bằng bên ngoài hai căn hộ ở tòa Wang Cheong House. Trước đó, đã có nhiều phản ánh về tình trạng công nhân hút thuốc tại công trường, kể cả trên giàn giáo. Sau vụ cháy, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều đầu lọc thuốc lá cùng các vật liệu cháy dở tại khu vực này.

Tuy nhiên, nguồn lửa ban đầu không phải yếu tố duy nhất khiến thảm họa trở nên nghiêm trọng. Những vật liệu không đạt tiêu chuẩn được sử dụng trong quá trình cải tạo, cùng hàng loạt thiếu sót về an toàn, đã tạo điều kiện để ngọn lửa lan nhanh giữa các tòa nhà.

Trong thời gian sửa chữa, các tòa chung cư được bao phủ bởi hệ thống giàn giáo tre và lưới bảo vệ bên ngoài. Thay vì sử dụng lưới có khả năng chống cháy đạt chuẩn, một số khu vực lại được lắp đặt vật liệu không đáp ứng yêu cầu an toàn. Các tấm xốp che cửa sổ cũng trở thành nguồn nhiên liệu khiến đám cháy lan rộng.

Khói lửa bao trùm các tòa nhà tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), trong vụ hỏa hoạn ngày 26/11/2025. (Ảnh: AP)

Một chi tiết đặc biệt gây chú ý trong báo cáo là việc nhà thầu tìm cách đối phó với hoạt động kiểm tra an toàn.

Gần một tháng trước khi xảy ra hỏa hoạn, đơn vị tư vấn Will Power Architects đã thông báo cho nhà thầu chính Prestige Construction & Engineering về kế hoạch kiểm tra lưới giàn giáo của cơ quan chức năng. Sau đó, nhà thầu phụ Gain Profit Shed Industry được xác định có liên quan đến kế hoạch tạm thời thay lưới không chống cháy bằng lưới chống cháy tại một số khu vực để phục vụ đợt kiểm tra.

Nói cách khác, thay vì khắc phục triệt để vi phạm, những người liên quan tìm cách tạo ra hình ảnh công trình đáp ứng yêu cầu an toàn khi có đoàn kiểm tra. Hành vi này cho thấy nguy cơ mất an toàn không đơn thuần xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về quy định, mà còn liên quan đến việc cố tình che giấu sai phạm.

Báo cáo điều tra xác định Prestige Construction và Will Power Architects là hai đơn vị chịu trách nhiệm lớn nhất trong thảm họa. Nhà thầu chính bị chỉ ra nhiều thiếu sót, từ việc mua và sử dụng lưới giàn giáo không đạt chuẩn đến việc không kiểm soát hiệu quả tình trạng công nhân hút thuốc tại công trường. Trong khi đó, đơn vị tư vấn không có biện pháp can thiệp phù hợp dù nhận thức được các nguy cơ.

Không chỉ vậy, một số chuyên gia có trách nhiệm giám sát cũng bị phát hiện ký xác nhận giấy tờ mà không thực hiện đầy đủ công việc kiểm tra thực tế. Báo cáo mô tả người giám sát có trách nhiệm gần như chỉ ký xác nhận theo những tài liệu được đưa ra, khiến quy trình kiểm soát vốn được thiết kế để bảo vệ cư dân mất đi ý nghĩa.

Hệ thống báo cháy bị tắt, lối thoát hiểm không còn an toàn

Nếu vật liệu dễ cháy là một trong những nguyên nhân khiến ngọn lửa lan rộng, những thiếu sót bên trong các tòa nhà lại làm giảm đáng kể cơ hội sống sót của cư dân.

Báo cáo điều tra chỉ ra hệ thống báo cháy tại khu chung cư đã bị tắt. Trong khi đó, một số cửa sổ tại khu vực cầu thang thoát hiểm bị thay thế bằng các tấm vật liệu khác, tạo điều kiện để khói xâm nhập vào lối thoát nạn.

Khi đám cháy bùng phát, ngọn lửa và khói độc nhanh chóng lan qua các tầng, khiến nhiều cư dân rơi vào tình trạng mắc kẹt. Phần lớn nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Người dân tham dự lễ tang, tưởng niệm lính cứu hỏa Ho Wai-ho, người thiệt mạng khi tham gia chữa cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 19/12/2025. (Ảnh: AFP/Getty)

Các tấm xốp che cửa sổ bị nóng chảy khi gặp nhiệt độ cao, tạo ra những giọt vật liệu đang cháy. Những mảnh vật liệu và tàn lửa bị gió cuốn sang các khu vực khác, tạo thêm nhiều điểm cháy thứ cấp. Trong điều kiện các tòa nhà được bao phủ bởi giàn giáo và lưới bảo vệ, đám cháy nhanh chóng vượt khỏi khả năng kiểm soát.

Các chuyên gia nhận định nếu sử dụng lưới giàn giáo chống cháy đạt chuẩn, đám cháy ban đầu có thể đã tự tắt trước khi lan rộng. Điều này càng cho thấy việc sử dụng vật liệu không đạt yêu cầu đã góp phần khiến một sự cố ban đầu trở thành thảm họa.

Đáng chú ý, cư dân từng nhiều lần phản ánh về những nguy cơ mất an toàn trong quá trình cải tạo. Tuy nhiên, các khiếu nại không được xử lý hiệu quả, trong khi hoạt động giám sát tại công trường tồn tại nhiều lỗ hổng.

Báo cáo điều tra độc lập gồm 16 chương, dài gần 1.200 trang, không chỉ tập trung vào trách nhiệm của các doanh nghiệp thi công mà còn chỉ ra những thiếu sót trong hoạt động quản lý của chính quyền HongKong (Trung Quốc).

Bốn cơ quan được đề cập gồm Đơn vị Kiểm tra độc lập thuộc Cục Nhà ở, Cục Xây dựng, Sở Cứu hỏa và Sở Lao động. Những vấn đề được chỉ ra liên quan đến việc giám sát công trình, kiểm tra vật liệu, xử lý khiếu nại và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn tại khu dân cư.

Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu (John Lee), ở giữa, cùng các quan chức cấp cao cúi đầu tại cuộc họp báo công bố báo cáo điều tra vụ cháy chung cư Wang Fuk Court, ngày 29/10/2026. (Ảnh: AP)

Một trong những thiếu sót đáng chú ý là cơ quan quản lý đã không xác minh tính xác thực của chứng nhận về khả năng chống cháy của lưới giàn giáo từ năm 2024. Chỉ sau khi thảm họa xảy ra, vấn đề này mới được phát hiện.

Ủy ban điều tra cho rằng hệ thống quản lý khi đó phụ thuộc quá nhiều vào sự trung thực và trách nhiệm nghề nghiệp của nhà thầu, chuyên gia trong ngành. Khi những người có nghĩa vụ giám sát không thực hiện đúng trách nhiệm, cơ chế kiểm soát gần như mất tác dụng.

Ngày 29/10/2026, sau khi báo cáo được công bố, Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu (John Lee) cùng các quan chức cấp cao đã cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng.

Chính quyền địa phương cũng thành lập nhóm điều tra độc lập để xem xét trách nhiệm hành chính của các công chức liên quan. Cuộc điều tra dự kiến hoàn thành trong vòng 3 tháng.

Một năm sau thảm họa, hàng loạt người bị bắt, các gia đình vẫn chờ công lý

Sau vụ cháy, cảnh sát và các cơ quan chức năng Hong Kong (Trung Quốc) đã mở nhiều cuộc điều tra nhằm xác định trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan.

Trong tháng 6/2026, cảnh sát và cơ quan chống tham nhũng khởi tố hai doanh nghiệp cùng 7 cá nhân liên quan đến dự án cải tạo Wang Fuk Court. Các cáo buộc bao gồm ngộ sát và âm mưu lừa đảo. Những người bị cáo buộc bị nghi ngờ che giấu hồ sơ kiện tụng trước đây của nhà thầu Prestige Construction, qua đó giúp doanh nghiệp này giành được hợp đồng cải tạo trị giá hơn 336 triệu HKD.

Đến tháng 9/2026, Cục Xây dựng Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục khởi tố 259 cáo buộc đối với hai công ty và bốn cá nhân liên quan đến việc sử dụng vật liệu không đạt chuẩn và thiếu trách nhiệm trong giám sát công trình. Sở Lao động cũng triển khai 25 cáo buộc liên quan đến vi phạm an toàn lao động.

Diễn biến mới nhất được công bố ngày 23/11 cho thấy chiến dịch điều tra hành vi dàn xếp đấu thầu các dự án cải tạo nhà ở đang được mở rộng. Trong hai chiến dịch diễn ra đầu và cuối tháng 11, tổng cộng 163 người đã bị bắt giữ, với số tiền liên quan lên tới hơn 230 triệu HKD.

Diệp Gia Câu (Yip Ka-kui), một cư dân tại khu chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 12/11/2026. (Ảnh: AP)

Theo chính quyền đặc khu, những người này bị điều tra về các hành vi như gian lận, làm giả giấy tờ, âm mưu lừa đảo và đưa, nhận lợi ích bất chính. Đây là một phần trong nỗ lực mở rộng điều tra các đường dây thao túng đấu thầu trong lĩnh vực cải tạo nhà ở, bên cạnh các vụ truy tố trực tiếp liên quan đến thảm họa Wang Fuk Court.

Chính quyền đặc khu cũng đang triển khai những cải cách đối với hoạt động quản lý và giám sát công trình. Tính đến ngày 23/11, 29 trong số các khuyến nghị của ủy ban điều tra đã được thực hiện đầy đủ. Một hội đồng hỗ trợ và dịch vụ bảo trì nhà ở dự kiến được thành lập trong năm nay nhằm giúp cư dân giám sát các dự án cải tạo, hạn chế nguy cơ bị nhà thầu và các nhóm lợi ích thao túng.

Với những người sống sót và gia đình các nạn nhân, một năm trôi qua không đồng nghĩa với việc thảm họa đã khép lại. Họ vẫn phải đối diện với mất mát, sự bất định về nơi ở và câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm cho những sai phạm đã góp phần dẫn đến cái chết của 168 người.

Nguồn: The Independent, AP, SCMP