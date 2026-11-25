Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Các lô hàng còn lại bao gồm 40 tên lửa đánh chặn PAC-3 tiên tiến dự kiến ​​​​sẽ đến từ tháng 9 đến tháng 12: 8 tên lửa vào tháng 9; 10 tên lửa khác vào tháng 10; 10 tên lửa vào tháng 11; cùng với 12 tên lửa nữa dự kiến ​​​​đến vào tháng 12.

Theo tờ Financial Times (FT) dẫn lời 2 quan chức Ukraine quen thuộc với vấn đề này, hiện không có lô hàng nào trong số bốn lô hàng này nhận được sự cho phép chuyển giao.

Khoảng 20 tên lửa đánh chặn PAC-2 cũng đang chờ được phê duyệt.

Một số tên lửa này đang được cất giữ trong kho dự trữ của châu Âu, nhưng do nguồn gốc từ Mỹ nên phải cho phép xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu, trước khi châu Âu có thể chuyển giao chúng cho Ukraine.

Việc trì hoãn diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng lên hệ thống phòng không của mình, giữa các cuộc tấn công tên lửa và UAV liên tục từ Nga.

Tên lửa đánh chặn PAC-3 đặc biệt quan trọng trong việc chống lại các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, do đó việc giao hàng kịp thời loại vũ khí này có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Tờ FT cũng đưa tin, một yêu cầu riêng biệt của Ukraine về việc xin phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot trong nước vẫn đang bị đình trệ tại Lầu Năm Góc.

Sự chậm trễ này diễn ra bất chấp việc Tổng thống Donald Trump trước đó đã cam kết sẽ cho phép Ukraine sản xuất các tên lửa này.

Báo cáo của FT được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh nỗ lực thúc đẩy đàm phán, nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngày 20/11, FT đưa tin, Mỹ đã thông báo với các quan chức Ukraine và châu Âu, họ muốn đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga vào đầu tháng 1/2027, trước khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao với cả hai bên, bao gồm các cuộc gặp mới đây tại Abu Dhabi (UAE).

Việc Lầu Năm Góc trì hoãn chuyển giao tên lửa đánh chặn của hệ thống Patriot cho thấy, Mỹ có thể đang sử dụng vũ khí này như cách để gây áp lực lên Ukraine và thậm chí cả đồng minh châu Âu của nước này, nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.