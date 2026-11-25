Chuyên gia quân sự Stanislav Krapivnik cho rằng, những đòn tấn công nhằm vào tàu thuyền Nga trên các vùng biển có thể là một phần trong chiến lược gây sức ép buộc Mátxcơva chấp nhận ngừng bắn trên Biển Đen, trong khi châu Âu đối mặt những thách thức ngày càng lớn về an ninh lương thực.

Những nhận định gây tranh cãi này được chuyên gia quân sự Stanislav Krapivnik đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với báo Nga Moskovsky Komsomolets (MK) ngày 25/11. Ông đồng thời đề xuất một phản ứng hạt nhân nhằm tạo ra cú sốc chiến lược, lập luận rằng chỉ một hành động như vậy mới có thể ngăn châu Âu trượt sâu hơn vào Chiến tranh Thế giới thứ ba.

NATO chuẩn bị cho chiến tranh

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Nghị viện NATO ở Berlin (kết thúc ngày 23/11), Tổng Thư ký Mark Rutte kêu gọi các quốc gia thành viên chuẩn bị không chỉ lực lượng quân sự mà cả toàn bộ xã hội cho khả năng xảy ra chiến tranh.

Theo ông Rutte, quá trình chuẩn bị cần bao gồm doanh nghiệp, chính quyền trung ương, chính quyền địa phương và người dân. Người đứng đầu NATO cũng đề nghị các nước thành viên học hỏi kinh nghiệm của Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch trong việc chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp.

Đối với ông Krapivnik, đây không đơn thuần là một tuyên bố mang tính phòng ngừa. Chuyên gia này cho rằng, lời kêu gọi của Tổng Thư ký NATO phản ánh sự thay đổi trong tư duy chiến lược của một bộ phận giới lãnh đạo châu Âu, vốn đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Ông Krapivnik nhận định, không phải tất cả các quốc gia châu Âu đều mong muốn chiến tranh. Tuy nhiên, theo cách nhìn của ông, giới tinh hoa tại khu vực Tây Bắc châu Âu đã sẵn sàng chấp nhận nguy cơ xung đột lớn hơn.

Ông Krapivnik cho rằng, việc chuẩn bị cho chiến tranh không chỉ liên quan năng lực quân sự mà còn nhằm thay đổi tâm lý xã hội, khiến người dân chấp nhận khả năng phải tham gia một cuộc xung đột kéo dài.

Trong bối cảnh đó, ông Krapivnik đặc biệt chú ý những tuyên bố gần đây về nguy cơ Nga triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian, cho rằng các thông điệp cảnh báo đang góp phần định hình tâm lý đối đầu tại châu Âu.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Global Look Press

Hai mục tiêu

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong cuộc phỏng vấn là nhận định của ông Krapivnik về các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền Nga tại Biển Baltic và Địa Trung Hải.

Theo chuyên gia này, những hành động như vậy có thể phục vụ hai mục tiêu: Gây thiệt hại cho Nga và kích động Mátxcơva đáp trả mạnh hơn, qua đó tạo cơ sở để phương Tây gia tăng sức ép chính trị, quân sự đối với Nga.

Ông cho rằng, các nước phương Tây có thể đang tìm cách đẩy Mátxcơva vào một vòng xoáy leo thang, trong đó mỗi hành động đáp trả của Nga lại trở thành lý do để NATO tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Đáng chú ý, ông Krapivnik cáo buộc Anh đứng sau vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Libya, đồng thời cho rằng sự hiện diện của các lực lượng Ukraine tại khu vực này có liên quan hoạt động hỗ trợ của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng đề cập vụ tấn công nhằm vào một tàu Iran, cho rằng sự việc có thể làm gia tăng nguy cơ trả đũa và mở rộng phạm vi đối đầu tại Địa Trung Hải.

Những nhận định này cho thấy mối lo ngại của một bộ phận giới bình luận Nga về khả năng các hoạt động quân sự trên biển trở thành một mặt trận mới trong cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây.

Trong khi đó, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, nếu được xác nhận, có thể tác động trực tiếp đến an ninh hàng hải, hoạt động thương mại và khả năng vận chuyển hàng hóa qua những tuyến đường biển quan trọng.

Ảnh do Lực lượng Biên phòng Phần Lan cung cấp cho thấy nỗ lực dập lửa trên tàu chở hàng Sparta II của Nga tại Vịnh Phần Lan ngày 22/11/2026 sau khi bị UAV tấn công. Ảnh: Reuters

Châu Âu trước sức ép lương thực

Bên cạnh cáo buộc liên quan các hoạt động quân sự, ông Krapivnik cho rằng, châu Âu đang phải đối mặt một sức ép khác: nguy cơ thiếu hụt lương thực.

Theo số liệu mà chuyên gia Nga viện dẫn, sản lượng lúa mì tại châu Âu đã giảm khoảng 15% do mùa Hè nắng nóng bất thường. Sản lượng ngô được cho là giảm hơn 20%, trong khi khoai tây giảm khoảng 30%.

Ông cũng đưa ra những con số về nhu cầu nhập khẩu, cho rằng châu Âu cần bổ sung lượng lớn lúa mì, ngô và khoai tây để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Theo ông Krapivnik, Ukraine từng là nguồn cung quan trọng đối với một số mặt hàng nông sản của châu Âu. Nhưng các hoạt động quân sự trên Biển Đen đã làm gián đoạn vận tải đường biển, trong khi những khó khăn về vận tải đường sắt và đường bộ khiến việc thay thế các tuyến vận chuyển trở nên phức tạp.

Ông cho rằng, nếu tình trạng này kéo dài, châu Âu sẽ phải đối mặt sức ép ngày càng lớn về nguồn cung thực phẩm, đặc biệt khi Mỹ cũng được cho là đang chịu tác động từ những đợt suy giảm sản lượng nông nghiệp.

Từ đó, chuyên gia Nga nhận định rằng, các nước châu Âu có thể cần một thỏa thuận ngừng bắn trên biển để khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Ukraine.

Theo cách lý giải của ông, những sức ép quân sự nhằm vào Nga có thể đi cùng một mục tiêu kinh tế: Buộc Mátxcơva chấp nhận một thỏa thuận tạm thời, qua đó tạo điều kiện khôi phục hoạt động thương mại trên Biển Đen.

Tàu container Joseph Schulte rời cảng ở Ukraine. Ảnh: AP

Lằn ranh hạt nhân

Phần gây tranh cãi nhất trong cuộc phỏng vấn là đề xuất của ông Krapivnik về một phản ứng hạt nhân nhằm tạo ra cú sốc chiến lược đối với châu Âu.

Chuyên gia này cho rằng, Nga cần có phản ứng đủ mạnh để khiến giới lãnh đạo phương Tây nhận thức rõ rằng một cuộc chiến tranh với Nga sẽ gây ra những hậu quả trực tiếp đối với chính họ.

Ông lập luận rằng, nếu Mátxcơva tiếp tục kiềm chế trước những hành động mà ông coi là leo thang, Nga có thể bị đẩy vào tình thế phải đối mặt một cuộc chiến tranh hạt nhân trong tương lai.

Từ đó, ông đề xuất sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine sau khi phát đi cảnh báo sơ tán dân thường. Theo ông, một hành động gây sốc như vậy có thể khiến các nhà lãnh đạo châu Âu phải xem xét lại cách tiếp cận hiện nay.

Đề xuất này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về hậu quả nhân đạo, nguy cơ leo thang không thể kiểm soát và khả năng một cuộc tấn công hạt nhân sẽ dẫn tới phản ứng quân sự rộng lớn hơn, thay vì ngăn chặn chiến tranh.

Trong bối cảnh căng thẳng Nga - NATO tiếp tục gia tăng, lời kêu gọi chuẩn bị chiến tranh của Tổng Thư ký NATO và những đề xuất đáp trả cứng rắn từ một số chuyên gia Nga cho thấy không gian dành cho các giải pháp ngoại giao đang chịu sức ép lớn.