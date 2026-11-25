Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: REUTERS/IZ).

Nhận định trên của giáo sư Thomas Malinen nhằm phản ứng trước bài phát biểu của ông Rutte tại phiên họp Hội đồng Nghị viện của khối diễn ra ở Berlin, ngày 23/11.

Tại sự kiện này, Tổng Thư ký NATO tuyên bố các quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần chuẩn bị trước cho người dân và giới doanh nghiệp về khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang, đồng thời trấn an rằng nhà nước sẽ đảm bảo cung cấp cho họ nguồn sưởi ấm và ánh sáng.

"Tôi không nghĩ cuộc chiến này có thể dừng lại", ông Malinen viết trên mạng xã hội X.

Ông lưu ý, câu hỏi làm thế nào để chuẩn bị cho người dân châu Âu sẵn sàng đối mặt với giao tranh vẫn còn bỏ ngỏ.

Về phía Nga, ngày 24/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Dzhabarov đề nghị nên đón nhận những phát biểu của ông Rutte một cách bình tĩnh.

Ông nhận định người đứng đầu liên minh này không phải là một nhân vật chính trị độc lập, và khối NATO đang tìm cách củng cố vai trò của mình trong mối quan hệ với phương Tây.