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Công ty Aster của Nhật Bản, đơn vị từng có nhiều năm sản xuất linh kiện cho tập đoàn Toyota, đã chuyển hướng một phần dây chuyền sang lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hãng tin Reuters đưa tin ngày 24/11.

Việc các nhà cung cấp phụ tùng ô tô chuyển sang sản xuất các sản phẩm quân sự là một phần trong chiến lược của Nhật Bản nhằm củng cố năng lực phòng thủ quốc gia.

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng sẽ tận dụng các chuỗi công nghiệp hiện có để đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trước những mối đe dọa được cho là từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Chính sách này cũng nhận được sự ủng hộ từ Mỹ.

Đối với ngành công nghiệp ô tô, việc đa dạng hóa sản xuất cũng đang trở thành giải pháp nhằm bù đắp cho tình trạng sụt giảm sản lượng xe. Trong năm 2025, Nhật Bản sản xuất ít hơn gần 900.000 chiếc ô tô so với thời điểm cách đây 10 năm.

Trang tin Gazeta.Ru lưu ý, Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) trực thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản đóng vai trò then chốt trong việc thu hút các nhà cung ứng tham gia vào các dự án quốc phòng. Cơ quan này chịu trách nhiệm đánh giá năng lực của các doanh nghiệp, hỗ trợ họ hợp tác với các công ty vũ khí và cung cấp các gói hỗ trợ tài chính.

Tính đến thời điểm hiện tại, đối tượng chuyển sang thực hiện các đơn đặt hàng quân sự chủ yếu là các nhà sản xuất linh kiện ô tô quy mô vừa và nhỏ.

Trong khi đó, các hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Nhật Bản như: Toyota, Honda và Nissan lại tỏ ra thận trọng hơn do sự hiện diện của họ tại thị trường Trung Quốc cũng như những hệ lụy có thể ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

"Drone là một mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều", ông Takenobu Hongo, Giám đốc điều hành (CEO) của công ty Aster, chia sẻ với Reuters.

Ở chiều ngược lại, phía Toyota khẳng định tập đoàn này không có kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng.

"Lập trường nguyên tắc của công ty ở thời điểm hiện tại là chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quốc phòng", ông Hiroyuki Ueda, Giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Toyota, tuyên bố.